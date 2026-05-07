Trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn giữ vai trò nền tảng, là "trụ đỡ" quan trọng của nền kinh tế, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn, biến động. Tuy nhiên, chính khu vực giữ vai trò nền tảng ấy lại không phải là nơi có mức độ tiếp cận dịch vụ tài chính tốt nhất.

Khoảng cách về địa lý, hạn chế về tài sản bảo đảm, thiếu thông tin và kỹ năng tài chính, cùng với những rào cản về hạ tầng… đã khiến nhiều người dân nông thôn, đặc biệt là hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, khó tiếp cận nguồn vốn chính thức từ hệ thống ngân hàng. Không ít trường hợp phải tìm đến tín dụng phi chính thức với chi phí cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, làm gia tăng nguy cơ tái nghèo và bất ổn xã hội.

Trong bối cảnh đó, tài chính toàn diện không chỉ là một định hướng chính sách, mà đã trở thành một yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu phát triển bao trùm, bền vững - nơi mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận nguồn lực tài chính để phát triển sinh kế, nâng cao đời sống. Và trên hành trình ấy, Agribank - ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực trong lĩnh vực "Tam nông" - đã và đang đóng vai trò tiên phong, từng bước lấp đầy "khoảng trống tài chính" tại khu vực nông thôn.

Từ khoảng cách tiếp cận đến yêu cầu phát triển bao trùm

Thực tiễn phát triển cho thấy, tài chính không chỉ là "mạch máu" của nền kinh tế, mà còn là "đòn bẩy" quan trọng giúp người dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, việc tiếp cận dịch vụ tài chính tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa vẫn còn một số hạn chế.

Ở nhiều địa bàn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, người dân ít có điều kiện tiếp cận thường xuyên với các dịch vụ ngân hàng. Các điểm giao dịch chưa nhiều, thời gian và chi phí đi lại cao, trong khi người dân lại thiếu tài sản đảm bảo và kỹ năng lập phương án sản xuất… Như vậy, đã tạo ra một "vòng luẩn quẩn" khiến tín dụng chính thức khó đến được với những người cần.

Khoảng trống này đã tạo điều kiện cho tín dụng phi chính thức phát triển (hay còn gọi là tín dụng đen), với những hệ lụy không nhỏ. Lãi suất cao, phương thức thu hồi nợ thiếu kiểm soát, thậm chí phát sinh các vấn đề xã hội phức tạp… đã trở thành những "điểm nghẽn" cản trở quá trình phát triển kinh tế nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Trong bối cảnh đó, việc thúc đẩy tài chính toàn diện được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận nguồn lực phát triển. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp tín dụng, tài chính toàn diện hướng tới việc đảm bảo mọi người dân đều có thể sử dụng các dịch vụ tài chính thiết yếu như thanh toán, tiết kiệm, bảo hiểm, với chi phí hợp lý, an toàn và thuận tiện.

Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và nền nông nghiệp phát triển bền vững.

Agribank - trụ cột đưa tài chính về nông thôn

Trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, Agribank là định chế tài chính có sứ mệnh đặc thù: chủ lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sau gần 4 thập kỷ hình thành và phát triển, Agribank không chỉ là ngân hàng có quy mô lớn, mà còn là trụ cột dẫn dắt dòng vốn vào khu vực "Tam nông".

Tính đến cuối năm 2025, Agribank đạt tổng tài sản trên 2,6 triệu tỷ đồng, nguồn vốn huy động trên 2,35 triệu tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế gần 2 triệu tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt khoảng 1,3 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 64% tổng dư nợ. Đặc biệt, Agribank hiện chiếm hơn 30% thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn trên toàn hệ thống ngân hàng. Điều này đồng nghĩa với việc, cứ 3 đồng vốn đầu tư vào khu vực này thì có hơn 1 đồng đến từ Agribank - một con số khẳng định vai trò chủ lực, trụ cột của ngân hàng trong phát triển "Tam nông".

Agribank là ngân hàng chủ lực cho vay phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Không chỉ dừng lại ở quy mô, Agribank còn có lợi thế nổi bật về mạng lưới với hàng nghìn điểm giao dịch trải dài khắp cả nước, bao phủ đến tận cấp xã, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đây là nền tảng quan trọng để ngân hàng triển khai hiệu quả tài chính toàn diện. Bên cạnh đó, Agribank đã xây dựng và phát triển hơn 62.000 tổ vay vốn, thông qua sự phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ… nhằm đưa tín dụng đến tận người dân một cách thuận tiện, giảm chi phí giao dịch và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Cách làm này không chỉ giúp mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, mà còn góp phần nâng cao ý thức trả nợ, tăng cường liên kết cộng đồng và tạo nền tảng cho phát triển sản xuất theo hướng bền vững.

Đồng thời, Agribank là ngân hàng tiên phong triển khai mô hình điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng, góp phần đưa dịch vụ ngân hàng đến những địa bàn chưa có điều kiện mở điểm giao dịch cố định. Những điểm giao dịch lưu động này không chỉ thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ như một điểm giao dịch thông thường, mà còn giúp người dân tiếp cận dịch vụ tài chính một cách thuận tiện, an toàn, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại, qua đó thu hẹp khoảng cách tiếp cận giữa khu vực nông thôn với đô thị.

Không chỉ "cho vay" - mà là đồng hành phát triển

Thông qua hệ thống cán bộ tín dụng bám sát địa bàn, Agribank không chỉ cung cấp vốn, mà còn tư vấn, hỗ trợ người dân xây dựng phương án sản xuất, lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện thực tế. Đây là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hạn chế rủi ro và tạo ra giá trị gia tăng.

Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, khi người dân được tiếp cận vốn chính thức, không chỉ quy mô sản xuất được mở rộng, mà tư duy sản xuất cũng có sự chuyển biến rõ rệt - từ manh mún, nhỏ lẻ sang liên kết, từ truyền thống sang ứng dụng khoa học công nghệ.

Giữa những vùng biển, vùng đồng bằng còn nhiều khó khăn, nhất là sau những trận thiên tai khắc nghiệt, người dân rơi vào cảnh thiệt hại nặng nề, cán bộ Agribank là những người có mặt sớm nhất để hỏi thăm và sẻ chia với những mất mát của người dân.

Sau cơn bão số 13 năm 2025, ông Nguyễn Ngọc Châu, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Châu đã và đang tiến hành khôi phục sản xuất

Sau cơn bão số 13 năm 2025, tại xã Đề Gi (Gia Lai), hàng trăm héc ta đầm tôm, lồng bè bị cuốn trôi, nhiều hộ dân rơi vào cảnh trắng tay. Ông Nguyễn Ngọc Châu, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Châu, cho biết chỉ trong một đêm, doanh nghiệp đã thiệt hại khoảng 18 tỷ đồng với 41 hồ nuôi tôm công nghệ cao. "Chưa bao giờ tôi chứng kiến cơn bão khủng khiếp như vậy", ông Châu nhớ lại. Khi khó khăn chồng chất, Agribank đã kịp thời cử cán bộ xuống địa bàn, nắm bắt tình hình và triển khai giảm lãi suất 1%, giúp doanh nghiệp với dư nợ hơn 17,5 tỷ đồng, để có thêm điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh.

Cách đó không xa, gia đình anh Trần Văn Lẹ (thôn An Quang Tây - Đề Gi - Gia Lai) cũng chịu thiệt hại gần 1,3 tỷ đồng khi 36 lồng bè nuôi cá bị sóng đánh tan. "Ngay sau bão, cán bộ Agribank đã đến tận nơi, thông báo giảm lãi suất từ 6,5% xuống 5,5%/năm, giúp chúng tôi yên tâm vay vốn thả lứa cá mới", anh Lẹ chia sẻ. Theo ông Võ Văn Tài, Chủ tịch xã Đề Gi, nhờ sự vào cuộc kịp thời của Agribank cùng chính quyền địa phương, đến nay người dân cơ bản đã khắc phục thiệt hại, nhiều hộ đã xuống giống vụ nuôi tôm/cá mới.

Anh Trần Văn Lẹ đã khắc phục được thiệt hại sau bão, đang xuống giống nuôi vụ cá mới

Câu chuyện tại Đề Gi không chỉ phản ánh mức độ khốc liệt của thiên tai, mà còn cho thấy vai trò của dòng vốn tín dụng trong những thời điểm khó khăn nhất. Khi người dân cần hơn cả không chỉ là nguồn vốn, mà là một điểm tựa để đứng dậy, thì sự đồng hành kịp thời, thiết thực của Agribank đã góp phần "giữ nhịp sống" cho những vùng quê sau bão. Chính sự chủ động, tận tâm của cán bộ Agribank đã góp phần "nhân lên niềm tin" của người dân đối với chính sách tín dụng và hệ thống ngân hàng. Ở nhiều địa bàn, cán bộ tín dụng Agribank không chỉ là người cho vay, mà còn là người đồng hành, chia sẻ khó khăn, góp phần giúp người dân vượt qua những thời điểm gian khó nhất. Tài chính toàn diện, vì vậy, không chỉ là câu chuyện "tiếp cận vốn", mà còn là quá trình đồng hành để vượt qua khó khăn, phát triển bền vững.

Đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới

Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy, tài chính toàn diện tại khu vực nông thôn Việt Nam đã có những bước tiến khả quan, trong đó Agribank giữ vai trò quan trọng.

Hàng chục triệu khách hàng cá nhân đang sử dụng dịch vụ tài khoản, thanh toán, tiết kiệm, tín dụng của Agribank; tỷ lệ người dân nông thôn tiếp cận dịch vụ ngân hàng ngày càng được cải thiện. Đặc biệt, việc phát triển các sản phẩm tín dụng phù hợp với đặc thù sản xuất nông nghiệp, như cho vay không có tài sản đảm bảo, cho vay qua tổ vay vốn, cho vay theo chuỗi liên kết… đã giúp hàng triệu hộ nông dân, hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn.

Song song với đó, Agribank cũng đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, giảm chi phí giao dịch và nâng cao tính minh bạch. Những nỗ lực này đã góp phần quan trọng trong việc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và ổn định kinh tế - xã hội tại nhiều địa phương.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, tài chính toàn diện tiếp tục giữ vai trò then chốt. Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng khả năng tiếp cận, tài chính toàn diện trong giai đoạn tới cần hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ và gắn với các mục tiêu phát triển bền vững như kinh tế xanh, kinh tế số. Đối với Agribank, việc tiếp tục phát huy lợi thế mạng lưới, nâng cao năng lực quản trị, hiện đại hóa công nghệ và kiên định định hướng phục vụ "Tam nông" sẽ là những yếu tố quyết định để mở rộng và nâng cao hiệu quả tài chính toàn diện.