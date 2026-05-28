Từ ghi chép sổ tay đến quản lý số: ABBank đồng hành cùng hộ kinh doanh nhỏ

Trong bối cảnh các quy định về thuế và minh bạch tài chính ngày càng được siết chặt, nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ - từ cửa hàng tạp hóa, quán ăn đến shop thời trang - đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi cách vận hành để phù hợp với môi trường kinh doanh mới.

Tuy nhiên, quá nhiều hộ kinh doanh bối rồi mình phải chuyển đổi như thế nào?

Áp lực thay đổi: Khi kinh doanh nhỏ không còn "đơn giản"

Những ngày gần đây, chị Phương - chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ tại Hà Nội - bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho việc ghi chép sổ sách và kiểm soát dòng tiền.

"Trước đây mình bán hàng theo thói quen, tiền vào - tiền ra cũng không tách bạch rõ. Nhưng giờ thì phải cẩn thận hơn, nhiều lúc cũng lo vì không biết mình làm đã đúng Pháp luật chưa", chị chia sẻ.

Câu chuyện của chị Phương cũng là thực trạng chung của nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ hiện nay.

Theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 5,2 triệu hộ kinh doanh cá thể, đóng góp gần 1/4 GDP và khoảng 39% việc làm trong nền kinh tế. Tuy nhiên, phần lớn hộ kinh doanh vẫn hoạt động theo mô hình truyền thống, với mức độ số hóa và quản trị tài chính còn hạn chế.

Thực tế cho thấy, nhiều hộ kinh doanh chưa tách bạch tài chính cá nhân và kinh doanh, dẫn đến khó kiểm soát dòng tiền. Việc ghi chép thủ công cũng khiến họ mất nhiều thời gian, trong khi các rủi ro như "bill giả" hay xác nhận chuyển khoản không hợp lệ ngày càng phổ biến.

"Có lần khách đưa ảnh báo đã chuyển khoản nhưng thực tế mình không nhận được tiền. Từ đó lúc nào cũng phải cẩn thận kiểm tra lại, rất mất thời gian", chị Phương cho biết.

Giải pháp số giúp hộ kinh doanh xử lý công việc sổ sách đơn giản

Trước bối cảnh đó, các giải pháp tài chính số đang dần trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực cho hộ kinh doanh. Tại ABBank, Ngân hàng đã triển khai tính năng mở tài khoản hộ kinh doanh trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng số, cho phép người dùng thiết lập tài khoản phục vụ kinh doanh ngay trên điện thoại. Đặc biệt, ABBank là một trong số những ngân hàng đầu tiên trên thị trường tích hợp tính năng này ngay trên ứng dụng ngân hàng số.

Giờ đây ngay tại cửa hàng, chủ hộ kinh doanh có thể thiết lập tài khoản chuyên biệt chỉ sau vài phút thao tác ngay trên ứng dụng ABBank

Quy trình mở tài khoản được tối giản hóa tối đa để bất kỳ ai cũng có thể thực hiện, chỉ cần vào mục "Khám phá" trên app ABBank, chọn "Giải pháp bán hàng" sau đó chọn "Mở tài khoản Hộ kinh doanh" và tải ảnh Giấy đăng ký kinh doanh lên hệ thống. Sau vài bước điền thông tin và xác nhận theo hướng dẫn tự động, một hệ sinh thái tài chính riêng biệt đã sẵn sàng đi vào vận hành.

Đây là bước đi then chốt giúp tách bạch hoàn toàn tài chính cá nhân và kinh doanh, xóa bỏ tình trạng "tiền túi lẫn tiền hàng" vốn gây đau đầu bấy lâu nay. Đặc biệt, giải pháp này còn có thể kết nối dễ dàng với eTax Mobile, giúp chủ hộ thực hiện các thủ tục kê khai và nộp thuế theo quy định của Nhà nước một cách nhanh chóng, minh bạch ngay trên điện thoại.

Ngoài ra, ABBank còn mang đến bộ đôi trợ thủ gồm Loa Lộc Vang báo tiền về chính xác bằng âm thanh và Phần mềm Sổ Bán Hàng giúp số hóa việc quản lý kho, đơn hàng. Sự kết hợp này tạo nên một hệ sinh thái khép kín, giúp chủ cửa hàng nắm trọn biến động dòng tiền theo thời gian thực, đảm bảo mọi luồng tiền vào – tiền ra đều được kiểm soát chính xác, an toàn tuyệt đối.

Sau một thời gian ngắn sử dụng, chị Phương cho biết việc quản lý cửa hàng trở nên đơn giản hơn:

"Giờ mình có tài khoản riêng cho bán hàng, nhìn vào là biết ngay hôm nay thu chi thế nào, không bị lẫn với tiền sinh hoạt nữa. Đến kỳ nộp thuế cũng chỉ cần thao tác vài phút là xong".

Từ thích ứng đến xây dựng nền tảng kinh doanh bền vững

Chia sẻ về định hướng này, đại diện ABBank cho biết: "Nhiều hộ kinh doanh đang gặp khó khăn trong việc thích ứng với yêu cầu minh bạch và quản lý tài chính. Vì vậy, ABBank tập trung phát triển các giải pháp số theo hướng đơn giản, dễ sử dụng, giúp khách hàng từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh. Đây không chỉ là câu chuyện tiện lợi, mà còn là nền tảng để kinh doanh ổn định và bền vững hơn".

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng thay đổi, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý tài chính đang trở thành một phần tất yếu. Với các giải pháp số được tích hợp trực tiếp trên nền tảng ứng dụng, ABBank tiếp tục khẳng định sự đồng hành, hỗ trợ tiểu thương giảm bớt áp lực khi vận hành mô hình kinh doanh, từng bước xây dựng nền tảng kinh doanh minh bạch và bền vững hơn.

Tính năng mở tài khoản hộ kinh doanh trực tiếp trên ứng dụng là một phần trong chiến dịch "Lễ hội hạnh phúc - Sung túc cả năm" của ABBank. Chiến dịch quy tụ hệ sinh thái các giải pháp tài chính phục vụ khách hàng là hộ kinh doanh từ chi tiêu đến tích lũy và bảo vệ, hướng tới mang lại trải nghiệm liền mạch và hỗ trợ khách hàng phát triển bền vững. Khách hàng có thể tải app ABBank và thực hiện theo quy trình, đồng thời tìm hiểu thông tin chi tiết về hệ sinh thái giải pháp toàn diện của ABBank tại đây hoặc liên hệ hotline 1800 1159 để được tư vấn và hỗ trợ.



