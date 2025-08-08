Trọn bộ trải nghiệm độc nhất biến Phú Quốc trở thành điểm đến nhất định phải thử mùa hè này

Đây là chuỗi trải nghiệm "hiếm có khó tìm" giúp du khách tận hưởng trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc chỉ trong một hành trình khi đến Phú Quốc.

Lạc vào thế giới kỳ ảo dưới lòng đại dương tại Thủy cung VinWonders

Là điểm mở màn không thể bỏ lỡ trong hành trình khám phá đảo ngọc, Thủy cung VinWonders đưa du khách lạc vào một thế giới huyền bí dưới lòng biển sâu - nơi thiên nhiên kỳ ảo và công nghệ hiện đại giao thoa tạo nên trải nghiệm choáng ngợp.

Thủy cung là điểm khởi đầu lý tưởng để kích hoạt cảm hứng khám phá đảo ngọc. Ảnh: VinWonders

Với diện tích lên đến 15.000 m2, nổi bật với mái vòm kính dài hơn 100 m, đây là một trong những thủy cung lớn nhất Đông Nam Á. Đặt chân tới đây, du khách như bước vào chiều không gian mới kỳ diệu và đầy mê hoặc nơi cá mập đầu búa, rùa biển và cá đuối lượn lờ ngay trên đầu. Đặc biệt, khu nuôi dưỡng chim cánh cụt Gentoo dễ thương, màn trình diễn nàng tiên cá sống động và khoảnh khắc cho cá ăn tận tay góp phần tạo nên những trải nghiệm chân thực và đầy cảm xúc trong thế giới đại dương bao la.

Sống trọn mùa hè tại "đấu trường nước" sôi động

Ngay khi rời khỏi không gian đại dương huyền ảo, không gì tuyệt hơn việc thả mình vào làn nước mát lạnh và hoà nhịp cùng bầu không khí nhiệt đới rộn ràng tại Công viên nước VinWonders Phú Quốc. Tại đây, những trò chơi mạo hiểm như "Cuồng phong thịnh nộ" hay "Nọc độc mãng xà" sẽ đưa bạn lao vun vút trên máng trượt khổng lồ, nước bắn tung trắng xóa, rộn rã tiếng cười.

Kích hoạt mùa hè bằng năng lượng bùng nổ và hứng khởi tối đa với loạt trò chơi nước độc đáo. Ảnh: VinWonders

Bên cạnh đó, khu vực trò chơi nhẹ nhàng dành cho cả gia đình cũng là nơi lý tưởng để mọi lứa tuổi cùng tận hưởng mùa hè theo cách riêng. Đây thực sự là "đấu trường nước" bùng nổ năng lượng - nơi bạn thấy mình trẻ trung, sảng khoái và hoàn toàn tự do.

Phiêu lưu giữa thế giới hoang dã chân thực

Nếu du khách từng mong được "chạm mặt" sư tử ở cự ly gần, nghe tiếng vượn hót trong rừng và cảm nhận không khí thảo nguyên châu Phi - thì Vinpearl Safari chính là nơi điều đó thành hiện thực.

Hồi hộp dõi theo từng bước chân của muôn loài trong môi trường tự nhiên. Ảnh: VinWonders

Trên chiếc xe chuyên dụng "nhốt người, thả thú", du khách được dấn thân vào thế giới của gần 4.000 cá thể thuộc 200 loài động vật quý hiếm - từ hổ Bengal, tê giác trắng đến sư tử dũng mãnh. Đây không còn là một chuyến tham quan, mà là hành trình cảm xúc giữa thiên nhiên, nơi mỗi chuyển động đều khiến tim bạn đập nhanh hơn.

Night Safari - tour khám phá thế giới động vật về đêm. Ảnh: VinWonders

Đặc biệt, Night Safari - tour khám phá thế giới động vật về đêm - và chương trình Junior Zoo Keeper cho các "chuyên gia nhí" hứa hẹn là điểm nhấn đáng nhớ cho cả gia đình.

Hẹn hò lãng mạn giữa châu Âu nhiệt đới Grand World

Không cần bay đến Venice, du khách vẫn có thể tận hưởng không gian châu Âu giữa lòng đảo ngọc tại Grand World - tổ hợp giải trí 24/7 thuộc Phú Quốc United Center. Trong khung cảnh cổ điển pha lẫn hiện đại nơi những chiếc thuyền Gondola lướt êm qua kênh đào, nơi Tháp Hẹn Hò soi bóng hoàng hôn và những quán cà phê xinh xắn rải rác ven đường cho du khách cảm giác như bước ra từ một bộ phim lãng mạn.

Đắm mình trong khung cảnh mang đậm hơi thở châu Âu. Ảnh: VinWonders

Buổi tối, Grand World bừng sáng với sắc màu lễ hội tại quảng trường Vũ Điệu Nhiệt Đới, âm nhạc cuồng nhiệt, vũ điệu đường phố, chợ đêm rộn ràng - tất cả hòa quyện thành một "party" đích thực kéo dài tới đêm, khiến bạn không muốn rời chân.

Mãn nhãn với ba siêu show nghệ thuật - công nghệ đỉnh cao

Phú Quốc United Center về đêm rực rỡ như một vũ hội ánh sáng giữa thiên nhiên nhiệt đới. Khi hoàng hôn khép lại, cũng là lúc ba siêu show đẳng cấp đồng loạt thắp sáng bầu trời đảo ngọc, biến mỗi buổi tối thành một bữa tiệc thị giác lộng lẫy và choáng ngợp.

Tại quảng trường Phượng Hoàng Lửa, ONCE Show mở màn bằng một bản hùng ca điện ảnh ngoạn mục - nơi lửa, nước, pháo hoa và công nghệ 3D mapping đan xen tạo nên câu chuyện huyền thoại về sự tái sinh, khiến khán giả không thể rời mắt.

Choáng ngợp với không gian huyền ảo của show diễn triệu đô. Ảnh: VinWonders

Bên dòng kênh đào lấp lánh, Sắc màu Venice tái hiện vẻ đẹp lãng mạn của nước Ý qua vũ đạo trên thuyền, ánh sáng chuyển động và hiệu ứng nước lung linh huyền ảo. Và ở ngay tâm điểm Grand World, Tinh Hoa Việt Nam mang đến một sân khấu thực cảnh mãn nhãn, nơi hồn dân tộc được tái hiện sống động qua hàng trăm diễn viên, phục trang cổ truyền, âm nhạc dân gian và công nghệ trình chiếu hiện đại.

Đây không chỉ là show diễn mà là một hành trình trở về với cội nguồn giữa lòng đảo ngọc. Đây không chỉ là những buổi biểu diễn mà là hành trình dẫn lối vào thế giới cảm xúc thăng hoa, nơi mỗi khoảnh khắc đều khắc sâu như một giấc mơ rực rỡ giữa lòng đảo ngọc.

Tận hưởng thiên đường Vinpearl Wonderworld Phú Quốc

Tọa lạc trên bờ biển Bãi Dài và liền kề sân golf 18 lỗ, Vinpearl Wonderworld Phú Quốc tái hiện không gian nghỉ dưỡng đỉnh cao giữa thiên nhiên với những căn biệt thự ven biển, tiếng sóng biển rì rào ngoài hiên và hồ bơi riêng lấp lánh làn nước xanh trong.

Không gian nghỉ dưỡng đỉnh cao giữa thiên nhiên với những căn biệt thự ven biển. Ảnh: VinWonders

Khu nghỉ sở hữu 306 căn biệt thự phong cách tân cổ điển nằm giữa không gian xanh mát, liền kề sân golf 18 lỗ và sở hữu hệ tiện ích cao cấp từ quầy bar nổi tại hồ bơi 2.300 m², spa Akoya thư giãn đến nhà hàng Địa Trung Hải đậm chất cùng cùng hàng loạt hoạt động thể thao nước tại bãi biển riêng. Đây là nơi thời gian như chậm lại, để bạn thực sự tận hưởng từng khoảnh khắc thư thái và an yên.

Phú Quốc Passport - chìa khoá khám phá trọn vẹn đảo ngọc

Một hành trình tuyệt vời luôn cần một chiếc chìa khóa xứng tầm, nếu không muốn bỏ lỡ bất kỳ trải nghiệm nào, "Phú Quốc Passport" - tấm vé thông hành "tất cả trong một" tiện lợi sẽ là lựa chọn lý tưởng cho du khách. Với Phú Quốc Passport - gói vé giúp tiết kiệm đến 35% chi phí khi tham quan VinWonders, Vinpearl Safari, Grand World, bảo tàng Gấu Teddy và sử dụng dịch vụ Water Taxi nội khu. Với mức giá chỉ từ 1.090.000 đồng/người, du khách được tùy chọn combo 1 hoặc 2 ngày, kèm ưu đãi giảm giá vé show diễn và combo ẩm thực đẳng cấp. Đây chính là "chìa khóa" để du khách mở cánh cửa vào thế giới giải trí, thiên nhiên nghỉ dưỡng đỉnh cao.