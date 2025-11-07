Trải nghiệm và giá trị không giới hạn từ Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank

Từ ly cà phê sáng thanh toán bằng U-Point đến niềm vui khi tặng điểm thưởng cho gia đình và bạn bè, chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank không chỉ mang đến giá trị cộng thêm vượt trội mà còn biến mỗi giao dịch trở thành một trải nghiệm ý nghĩa, lan tỏa yêu thương với tinh thần "Gắn kết thêm giá trị, trải nghiệm thêm rực màu".

Trải nghiệm gắn kết thú vị trong từng giao dịch

Chương trình khách hàng thân thiết (loyalty/rewards program) là hoạt động các thương hiệu triển khai nhằm mang đến ưu đãi hoặc đặc quyền cho khách hàng thường xuyên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của họ. Theo đó, chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank cho phép khách hàng tích lũy U-Point (mỗi điểm tương đương 1 VND) từ các giao dịch và quy đổi để nhận voucher, săn deal mua sắm, ăn uống, đặt xe di chuyển, đổi điểm sang dặm bay, chăm sóc sức khỏe, thanh toán trực tiếp và tận hưởng nhiều ưu đãi khác.

Tuy nhiên, không dừng lại ở lợi ích dành cho khách hàng, chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank còn cho phép chia sẻ U-Point cho người thân, bạn bè - như một cách lan tỏa giá trị, chia sẻ yêu thương. Cụ thể, trong mục Techcombank Rewards trên ứng dụng Techcombank Mobile, khách hàng có thể tặng đến 100.000 U-Point/lần cho các thành viên trong "Nhóm gia đình" hoặc "Hội nhóm". Bên cạnh việc tặng điểm, khách hàng còn có thể lập quỹ chung, cùng quản lý chi tiêu, chia sẻ ưu đãi cho các thành viên trong nhóm - đây vừa là giải pháp quản lý tài chính tập thể thông minh vừa gắn kết các thành viên qua những chia sẻ thiết thực.

Tính năng tặng U-point cho người thân, bạn bè là điểm điểm khác biệt của chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank

"Tôi từng tặng toàn bộ U-Point của mình để em gái săn vé concert. Cảm giác thật thú vị khi điểm khách hàng thân thiết không chỉ có giá trị cho mình, mà còn mang lại niềm vui cho người khác", chị Minh Anh, khách hàng tại Đà Nẵng chia sẻ.

Anh Quang Hưng (TP Thủ Đức) cũng cho biết: "Mẹ tôi rất thích uống Phúc Long nhưng hay ngại tốn tiền. Có lần tôi dùng U-Point đổi một ly trà miễn phí cho mẹ, đơn giản vậy thôi nhưng bà vui lắm. Sau này tôi còn đổi cả voucher siêu thị để mẹ mua sắm với tâm lý thoải mái hơn. Đối với tôi U-point không chỉ nằm trong ví mà còn ở nụ cười của người mình yêu thương."

Những khoảnh khắc giản dị nhưng ý nghĩa như vậy đã trở thành nét đặc trưng trong hành trình trải nghiệm của khách hàng Techcombank. Khi mỗi điểm U-Point không chỉ dừng lại ở ly cà phê miễn phí cho bản thân mà còn có thể trao đi, biến thành nụ cười của mẹ, tiếng hò reo của em gái… chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank đã trở thành cầu nối lan tỏa niềm vui và gắn kết yêu thương.

Cộng hưởng giá trị cho mỗi giao dịch, mọi lúc mọi nơi

Với chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank, mọi giao dịch đều trở thành cơ hội gia tăng giá trị. Khách hàng dễ dàng tích lũy U-Point khi sử dụng thẻ thanh toán, thẻ tín dụng hoặc các sản phẩm, quy đổi lợi nhuận từ Techcombank Sinh Lời Tự Động để nhận gấp đôi giá trị U-Point, và trong tương lai nhận tích lũy điểm từ cả các dịch vụ, sản phẩm khác của ngân hàng.

Càng gắn bó, khách hàng càng nhận được nhiều quyền lợi nhờ cơ chế cá nhân hóa đặc quyền theo hạng hội viên, gồm Inspire (Inspire Max, Inspire Pro, Inspire), Priority (Priority Diamond, Priority Gold, Priority) và Private (Private Elite, Private).

Mỗi lần thăng hạng, khách hàng sẽ nhận thêm ưu đãi tương ứng, chẳng hạn tích đến 25% giá trị giao dịch khi chi tiêu tại các đối tác lớn như Phúc Long, Phê La, Highlands, Katinat, WinMart, AEON Mall, Golden Gate, Co.op Mart, Shopee, ShopeeFood và TikTok Shop…, tối đa 500.000 điểm/tháng cho hội viên Inspire, và đến 1.000.000 điểm/tháng cho hội viên Priority & Private, cùng nhiều ưu đãi riêng tùy từng thời kỳ.

Chương trình Khách hàng Thân thiết Techombank sở hữu hệ sinh thái hơn 200 đối tác, 500 thương hiệu và hơn 9.000 điểm sử dụng trên toàn quốc

"Nhờ chương trình này, tôi cảm thấy mỗi chi tiêu đều có giá trị. Đi ăn, mua sắm hay thanh toán online bằng thẻ Techcombank đều được hoàn lại bằng U-Point, có thể đổi thành voucher ăn nhà hàng, đi Grab, Shopee. Ngay cả các cửa hàng của Golden Gate cũng chấp nhận dùng điểm tích lũy U-Points để thanh toán khi liên kết với app OneU. Tôi là hội viên Inspire Max, nên khi chi tiêu thẻ bình thường được tích 8%, cộng thêm 25% đặc quyền, tổng hơn 30% - hời thật sự!" anh Quang Huy, khách hàng tại TP HCM chia sẻ.

Bà Nguyễn Vân Linh - Phó Giám đốc Khối Bán lẻ, Techcombank chia sẻ: "Chúng tôi kiến tạo chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank với cơ chế tích - tiêu điểm linh hoạt, thêm đặc quyền cá nhân hóa nhằm mang đến giá trị thực và tối ưu cho khách hàng. Đồng thời, với tính năng tặng điểm cho người thân, chúng tôi muốn chương trình trở thành một cầu nối cảm xúc, nâng cao trải nghiệm cho người dùng. Khi đó, mỗi điểm chạm giữa Techcombank và khách hàng đều có ý nghĩa, giúp kết nối chúng tôi với khách hàng và kết nối khách hàng với các thành viên trong gia đình, bạn bè - đúng với tinh thần ‘Gắn kết thêm giá trị, trải nghiệm thêm rực màu’".

Tích điểm dễ dàng, tiêu điểm linh hoạt, trải nghiệm liền mạch

Phía sau những giá trị cảm xúc ấy là tôn chỉ "lấy khách hàng làm trọng tâm" cùng nền tảng công nghệ hiện đại và hệ sinh thái toàn diện mà Techcombank đã kiên trì xây dựng và phát triển để dẫn dắt hành trình chuyển đổi số của ngành tài chính.

Thông qua Techcombank Mobile - "Ứng dụng ngân hàng tốt nhất Việt Nam" do The Asset Triple A Digital Awards 2025 bình chọn, khách hàng có thể thực hiện mọi giao dịch từ thanh toán, đầu tư đến quản lý và sử dụng điểm thưởng, săn Flash Deal, đổi ưu đãi sử dụng voucher - tất cả đều ở trên một giao diện thân thiện, dễ thao tác.

"Ban đầu tôi không để ý, nhưng khi thấy mỗi lần chi tiêu đều có điểm tích lũy, tôi bắt đầu khám phá nhiều hơn. Có lần tôi thử quy đổi lợi nhuận từ Techcombank Sinh Lời Tự Động sang U-Point và thấy giá trị được nhân đôi. Giờ tôi thường xuyên đổi điểm và chờ Flash Deal thứ 4 hằng tuần để lấy voucher ăn tối, dẫn cả nhà hay hội bạn đi thưởng thức lẩu, nướng, pizza… - cảm giác điểm thưởng mà mình tích lũy mỗi ngày thật sự có giá trị", chị Bảo Ngọc, khách hàng tại Hà Nội chia sẻ.

Cách dùng U-Point thanh toán bằng cách quét QR tại cửa hàng/điểm bán

Mua vé sự kiện, bóng đá… trên OneU với U-Point từ Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank

Với hệ sinh thái hơn 200 đối tác, 500 thương hiệu và hơn 9.000 điểm sử dụng trên toàn quốc, khách hàng có thể dễ dàng quy đổi U-Point thành các voucher, vé sự kiện, hoặc thanh toán trực tiếp bằng điểm khi quét QR tại các cửa hàng mà mình yêu thích.

Đặc biệt, điểm U-Point có thể dùng trên cả Techcombank Mobile và ứng dụng phong cách sống OneU. Việc liên kết với OneU giúp trải nghiệm của khách hàng đa dạng và thuận tiện hơn - từ mua vé Giải chạy Marathon Quốc tế, vé xem concert, xem phim, đặt xe đến tặng quà cho người thân, thậm chí linh hoạt dùng điểm để thanh toán QR tại cửa hàng, giúp nhân đôi giá trị, gấp đôi tiện lợi. Ngoài ra, hội viên Lotusmiles còn có thể đổi U-Point sang dặm thưởng Bông Sen Vàng trên OneU, với tỉ lệ 297 U-Point = 1 dặm Lotusmiles.

Nhờ những giá trị vượt trội và thiết thực, tính đến tháng 10-2025, chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank đã nhận được sự tin cậy của hơn 12 triệu khách hàng, với 870 triệu U-Point được tích lũy, hàng trăm triệu voucher và quà tặng đã được quy đổi thành công.

Với chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank, khách hàng không chỉ tận hưởng ưu đãi từ ngân hàng mà còn kết nối với hệ sinh thái tài chính - tiêu dùng - phong cách sống toàn diện, nơi Techcombank không chỉ đồng hành, mà còn lan tỏa niềm vui và giá trị trong từng khoảnh khắc cuộc sống.

Thông tin chi tiết về chương trình: https://techcombank.com/thong-tin/blog/techcombank-rewards.