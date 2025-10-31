TPBank tăng trưởng bền vững nhờ “Say App Đỉnh” – Khi ngân hàng nói bằng cảm xúc và văn hóa Gen Z

Sự kết hợp khéo léo giữa công nghệ, âm nhạc và văn hóa thần tượng giúp TPBank vừa bứt phá về hiệu quả kinh doanh, vừa củng cố hình ảnh ngân hàng tiên phong trong đổi mới và sáng tạo.

"Em Xinh Say App Đỉnh" giúp TPBank tăng tốc: Thương hiệu chạm cảm xúc, kinh doanh bứt phá

Không chỉ là một chiến dịch truyền thông, "Em Xinh Say App Đỉnh" đã trở thành điểm nhấn trong hành trình phát triển của TPBank năm 2025. Khi người trẻ "nói thay thương hiệu", ngân hàng ghi nhận lượng tải App tăng hơn 200%, lợi nhuận 9 tháng đạt 6.050 tỉ đồng, cùng chỉ số cảm xúc thương hiệu dẫn đầu mạng xã hội.

TPBank và bước ngoặt dùng công nghệ chạm cảm xúc GenZ

Nhiều năm qua, TPBank được xem là một trong những ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số, với những sản phẩm đặc trưng như App TPBank, LiveBank 24/7 hay TPBank Biz.

Tuy nhiên, trong năm 2025, thương hiệu "tím" đã đi xa hơn, không chỉ dừng ở việc nói về công nghệ, mà còn kể câu chuyện về trải nghiệm sống và cảm xúc người dùng. Với thông điệp "App TPBank – Tiện ích Đỉnh. Sống Đỉnh", ngân hàng định vị ứng dụng của mình không chỉ là công cụ tài chính, mà là một không gian cá nhân hóa, nơi người dùng thể hiện phong cách sống đỉnh. Các tính năng như ChatPay, mở thẻ trực tuyến, tài khoản sinh lời kép hay giao diện cá nhân hóa được đầu tư kỹ lưỡng, hướng đến mang lại trải nghiệm mượt mà, thông minh và gần gũi. Không phải là ngân hàng đầu tiên kết hợp âm nhạc trong truyền thông, nhưng TPBank là một trong số ít thương hiệu làm điều đó một cách tinh tế và mang đậm dấu ấn văn hóa Gen Z.

Không chỉ xuất hiện với vai trò nhà tài trợ đơn thuần, TPBank trở thành một phần câu chuyện của từng nghệ sĩ trẻ trong "Em Xinh Say Hi".

Trong chương trình truyền hình thực tế "Em Xinh Say Hi", TPBank xuất hiện không phải với vai trò nhà tài trợ đơn thuần, mà trở thành một phần câu chuyện của từng nghệ sĩ trẻ như Orange, Phương Ly, LyHan và 52Hz. Thay vì dừng ở việc "gắn logo nhà tài trợ", TPBank chọn gắn sản phẩm với nghệ sĩ một cách tinh tế. Mỗi nghệ sĩ trong show được kết nối với một tính năng chủ đạo của App TPBank – ví dụ ChatPay cùng Orange, mở thẻ tín dụng online với 52Hz, thẻ đa năng Flash2in1 cùng LyHan, hay tính năng sinh lời kép với Phương Ly.

Cách tiếp cận này khiến sản phẩm trở thành một phần của hành trình âm nhạc, chứ không phải quảng cáo chen ngang. Người hâm mộ vừa xem thần tượng, vừa tò mò muốn "Say App Đỉnh" như idol của mình.

App TPBank mang đến những trải nghiệm khiến giới trẻ thích mê.

Chỉ trong giai đoạn chương trình phát sóng, lượng tải App TPBank tăng hơn 200%, có ngày vượt mốc 120.000 lượt tải mới, và số thẻ tín dụng mở online tăng gấp 3 lần so với trung bình.

"Em Xinh Say App Đỉnh": Khi người trẻ thay TPBank kể chuyện

Sau thành công trên truyền hình, TPBank tiếp tục mở rộng sức lan tỏa bằng chiến dịch "Em Xinh Say App Đỉnh" trên mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng Threads – nơi Gen Z đang "thực sự sống".

Tên chiến dịch mang hai tầng ý nghĩa: "Say" vừa là "say mê", vừa là "say" trong tiếng Anh – nghĩa là nói, chia sẻ. Hiểu rõ ngôn ngữ của người trẻ, TPBank tạo ra chiến lược truyền thông 360 độ, khuyến khích người dùng chia sẻ trải nghiệm thật, cảm xúc thật.

Với chiến dịch "Em Xinh Say App Đỉnh", TPBank khuyến khích người dùng chia sẻ trải nghiệm thật, cảm xúc thật.

Fan chủ động đăng clip, meme, ảnh hậu trường, ghi lại khoảnh khắc idol dùng App TPBank – tạo nên một hiệu ứng lan tỏa tự nhiên chưa từng có. Kết quả, chỉ trong hai tuần đầu tiên, chiến dịch ghi nhận hàng chục nghìn lượt sử dụng giao diện nghệ sĩ trên App, giúp TPBank đạt Top 1 chỉ số cảm xúc tích cực trên mạng xã hội và Top 3 ngân hàng có lượng thảo luận cao nhất trong giai đoạn tháng 7–8/2025.

Hành trình chạm cảm xúc tạo giá trị bền vững

Hiệu ứng thương hiệu từ chiến dịch "Em Xinh Say App Đỉnh" không chỉ dừng lại ở mức độ lan tỏa truyền thông. Nó đã chuyển hóa thành kết quả kinh doanh cụ thể, góp phần thúc đẩy thu nhập dịch vụ tăng hơn 19%, chiếm 21% tổng thu nhập hoạt động, và giúp TPBank duy trì đà lợi nhuận tăng 11% so với cùng kỳ 2024, đạt 6.050 tỉ đồng sau 9 tháng. Tổng tài sản của ngân hàng vượt mốc 450.000 tỉ đồng.

TPBank cho thấy trong thời đại mà công nghệ ngày càng phổ biến, chạm cảm xúc mới là lợi thế cạnh tranh thật sự.

Sự thành công của chiến dịch "Em Xinh Say App Đỉnh" là minh chứng cho triết lý mới trong tư duy marketing của TPBank. "Đỉnh không chỉ ở công nghệ, mà ở cách khiến khách hàng cảm thấy được sống đỉnh mỗi ngày", đại diện TPBank chia sẻ.

Bằng việc kết hợp giữa trí tuệ công nghệ và cảm xúc con người, TPBank đã biến ngân hàng số thành một phần của văn hóa sống trẻ, chinh phục khách hàng bằng niềm vui, sự tự hào và trải nghiệm thật.

Giữa thị trường, TPBank chọn nói bằng âm nhạc, bằng cảm xúc, và bằng trái tim của người trẻ – một hướng đi khác biệt, nhưng đầy hiệu quả. Ngân hàng đang cho thấy, trong thời đại mà công nghệ ngày càng phổ biến, chạm cảm xúc mới là lợi thế cạnh tranh thật sự và đó chính là "App Đỉnh" của riêng TPBank.