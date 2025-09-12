Top 6 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam: Dấu ấn bứt phá của LPBank

Thành tích Top 6 ngân hàng tư nhân, Top 14 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất không chỉ khẳng định sức mạnh tài chính, kết quả kinh doanh bền vững của LPBank mà còn phản ánh phương châm gắn trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, đồng hành cùng quốc gia trong hành trình phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Vui - Thành viên Ban Điều hành đại diện LPBank nhận cúp và kỷ niệm chương từ Ban tổ chức

Sáng 9-9, tại Hà Nội, Lễ Vinh danh các Doanh nghiệp nộp Ngân sách lớn nhất 2025 đã được tổ chức long trọng. Sự kiện quy tụ nhiều lãnh đạo cấp cao từ các cơ quan nhà nước, các chuyên gia kinh tế hàng đầu và đại diện của gần 200 doanh nghiệp tiêu biểu trên toàn quốc. Đây là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp quan trọng cho ngân sách quốc gia, khẳng định vai trò đầu tàu và sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trong khuôn khổ Lễ Vinh danh, Ngân hàng Lộc Phát (LPBank - mã chứng khoán: LPB) đã được xướng tên trong Top 14 doanh nghiệp tư nhân và Top 6 ngân hàng tư nhân có mức nộp ngân sách lớn nhất cả nước.

Với mạng lưới rộng khắp toàn quốc và chiến lược phát triển linh hoạt, LPBank đã khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng tư nhân năng động, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình phát triển bền vững.

Song song việc đóng góp lớn cho ngân sách, LPBank ghi nhận kết quả kinh doanh bán niên 2025 đầy ấn tượng. Ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 6.164 tỉ đồng, hoàn thành 41,5% kế hoạch năm. Tổng thu nhập hoạt động đạt 9.601 tỉ đồng, trong đó thu nhập ngoài tín dụng chiếm tới 27% và tăng trưởng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu thu nhập cân bằng cho thấy nỗ lực đa dạng hóa nguồn thu, giảm sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng truyền thống, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của ngân hàng.

Về quy mô, LPBank đạt dư nợ tín dụng 368.727 tỉ đồng, tăng 11,2% so với đầu năm, cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng chung toàn ngành. Tổng tài sản ngân hàng cũng tăng 16% so với cùng kỳ, đạt 513.613 tỉ đồng. Đây là sự thể hiện rõ nét cho năng lực mở rộng cung ứng vốn, đặc biệt trong mảng bán lẻ - lĩnh vực mà LPBank đang tập trung để đồng hành cùng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất.

Hiệu quả hoạt động và năng lực quản trị rủi ro tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh tài chính của LPBank. Tỉ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) duy trì ở mức 28,92%, thấp hơn mặt bằng chung thị trường, phản ánh khả năng kiểm soát chi phí tốt, cho phép ngân hàng tự tin tái đầu tư vào công nghệ và các dự án chiến lược mà không gây áp lực lên lợi nhuận. Tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ ở mức 1,74%, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời thể hiện sự an toàn và chất lượng trong quản trị tài sản. Các chỉ số sinh lời cũng đạt mức cao, với ROE 23,67% và ROA 1,95% - vượt trội hơn mức trung bình toàn ngành.

Trong năm nay, LPBank đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỉ lệ 25% theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Tổng giá trị chi trả lên tới 7.468 tỉ đồng, mức cao nhất trong toàn ngành ngân hàng hiện nay. Đây là sự khẳng định cho tiềm lực tài chính, sự minh bạch và nỗ lực mang lại giá trị thiết thực cho cổ đông.

Việc được vinh danh trong Top 14 doanh nghiệp tư nhân và Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2025 không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực tài chính của LPBank mà còn là niềm tự hào, là động lực để ngân hàng tiếp tục kiên định với con đường phát triển bền vững. Với chiến lược linh hoạt, quản trị hiệu quả và tinh thần phụng sự xã hội, LPBank khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong hành trình kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng.

Theo số liệu từ CafeF Lists 2025, 200 doanh nghiệp lớn nhất trong danh sách VNTAX 200 đã nộp gần 800.000 tỉ đồng cho ngân sách Nhà nước năm 2024, tương đương 40% tổng thu ngân sách quốc gia. Trong đó, khối doanh nghiệp tư nhân đã đóng góp gần 245.000 tỉ đồng, với nhiều đơn vị nộp trên 10.000 tỉ đồng.

Đối với riêng ngành ngân hàng, năm 2024 được coi là năm bứt phá khi tổng nộp ngân sách của 20 ngân hàng hàng đầu đạt hơn 95.400 tỉ đồng, tăng 19% so với năm trước và cao hơn 68% so với năm 2022.

Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc phát triển kinh tế, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và ngành ngân hàng nói riêng được xem là yếu tố then chốt. Những khoản nộp ngân sách không chỉ phản ánh sức khỏe tài chính của doanh nghiệp mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, sự đồng hành cùng quốc gia trong các lĩnh vực trọng yếu như giáo dục, y tế, hạ tầng, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội.