Sữa non quan trọng thế nào đối với hệ miễn dịch của trẻ?

Sữa non có chứa nhiều các chất dinh dưỡng thiết yếu. Lượng đạm trong sữa non cao gấp 10 lần trong sữa trưởng thành và nhiều thành phần quan trọng khác như kháng thể, vitamin, khoáng chất, enzyme, axit amin… Các kháng thể trong sữa non có khả năng diệt vi khuẩn, vi rút độc hại và điều hòa miễn dịch giúp cơ thể trẻ sơ sinh chống lại bệnh tật, phát triển và khỏe mạnh. Sữa non được ví như một thực phẩm vàng cho trẻ mới sinh.

Trong cuộc Hội thảo khoa học Dinh dưỡng miễn dịch và xu hướng bổ sung kháng thể IgG cho trẻ đầu tiên tại Việt Nam do Bộ Y tế phối hợp với công ty Vita Dairy tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ, vì trong sữa mẹ có kháng thể giúp trẻ vừa phát triển tốt và phòng chống bệnh tật. "Các bà mẹ cần cho trẻ bú sữa mẹ theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bú sớm trong vòng 1 giờ sau sinh, bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và kéo dài đến 24 tháng", ông Tiến nói.

Tuy nhiên, có nhiều trường hợp, vì lý do nào đó mà đứa trẻ không được hưởng nguồn sữa mẹ đầy đủ. Với những trẻ này, cần có một loại dinh dưỡng phù hợp, chứa kháng thể IgG giống như sữa mẹ, để bảo vệ và tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ.

Một đứa trẻ có hệ thống miễn dịch tốt sẽ phát triển toàn diện và ít bệnh hơn những đứa trẻ có hệ miễn dịch. Ông Tiến cho biết thêm: "Vị bác sĩ tốt nhất của mỗi cơ thể chính là hệ miễn dịch. Và sữa non là chìa khóa để bổ sung kháng thể IgG trực tiếp nhằm tăng cường hệ miễn dịch".

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hậu, Trưởng khoa Nhi, BV Nhi Đồng 2, phân tích, kháng thể IgG có được từ mẹ sang con qua cơ chế truyền thụ động. Khi trẻ sinh ra, nồng độ kháng thể IgG trong cơ thể trẻ cao tương tự ở máu cuống rốn, thậm chí còn cao hơn trong nồng độ cơ thể của người mẹ. Song, khi trẻ ở độ tuổi từ tháng thứ ba tới tháng thứ 6, nồng độ IgG giảm xuống rất nhanh, chỉ còn khoảng 20%. Từ 6 tháng đến 3 tuổi, trẻ lại rơi vào giai đoạn khoảng trống miễn dịch bởi kháng thể trong sữa mẹ không còn đủ, hệ miễn dịch của cơ thể trẻ chưa phát triển, kết hợp với tăng tần suất tiếp xúc với vi sinh vật nên trẻ hay bị ốm và thường xuyên mắc các bệnh về đường tiêu hoá, hô hấp…

Vì vậy, trong những năm đầu đời, trẻ cần được bổ sung thêm kháng thể để bảo vệ và tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể bé chống chọi được mọi bệnh tật. Sữa non của bò là một lựa chọn hợp lý hơn tất cả bởi nó có thành phần rất toàn diện đã được sử dụng rộng rãi ở các nước châu Âu, châu Mỹ, châu Á,…

Tại Việt Nam, Công ty Vitadairy là công ty đầu tiên đưa kháng thể IgG từ sữa non bò liều lượng chuẩn khoa học vào sản phẩm dinh dưỡng Colosbaby. Đặc biệt, sữa non từ bò được sản xuất bằng công nghệ sấy hơi gián tiếp, bảo tồn được IgG dạng còn hoạt tính và được nhập khẩu từ Mỹ.

Các chuyên gia khẳng định, ngoài việc tuân thủ đúng các nguyên tắc như cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, ngủ đủ giấc, chế độ ăn uống hợp lý, tiêm vắc xin đầy đủ, tránh tiếp xúc với khói thuốc, không lạm dụng kháng sinh… thì việc bổ sung kháng thể IgG từ sữa non bò cho con để nâng cao hệ miễn dịch, phòng ngừa các yếu tố gây bệnh là điều vô cùng cần thiết.

Đối với trẻ em, mỗi ngày chỉ cần cung cấp từ 2 đến 3 ly sữa Colosbaby có thể bổ sung cho trẻ các nhóm thành phần dinh dưỡng như Kẽm, Selen, Vitamin, Canxi, Magie, Phospho… Sử dụng Colosbaby thường xuyên là bổ sung kháng thể IgG tự nhiên cho trẻ, giúp trẻ ngủ ngon, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cân khỏe mạnh và phát triển toàn diện.

