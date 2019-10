Mua căn hộ tại dự án sang chảnh, Hoa hậu Hương Giang thành nhà đầu tư chuyên nghiệp

Tuy nhiên, đến khi chứng kiến cô hoa hậu xinh đẹp ngồi trong vòng vây của các chuyên viên tư vấn bất động sản, vẫn rất điềm tĩnh và chuyên nghiệp khi xem xét đánh giá về dự án, đọc rõ các chỉ số của căn hộ, đề nghị các chuyên viên tư vấn chuyên sâu về giá trị, phân tích về dòng tiền, tất cả những người có mặt đều bất ngờ.



Hương Giang nói, cô đến sự kiện không phải với vai trò là một hoa hậu tầm cỡ quốc tế, mà cô đến đây với tư cách là một nhà đầu tư bất động sản, hết sức chuyên nghiệp và đầy tham vọng.

Tổng quan dự án Wyndham Soleil Danang

"Với Giang, Giang sẽ chọn dự án nào nổi bật nhất, đẳng cấp và đáng sống nhất. Công việc của Giang là lên sân khấu và đi hát, công việc khi nào cũng bận rộn, nên nếu có cơ hội, Giang thường đầu tư vào bất động sản, để yên tâm về dòng tiền và để đi đến nơi nào mình cũng có nhà để ở. Với TP lớn như Đà Nẵng, cũng là nơi vì công việc mà Giang phải đi lại nhiều, Giang đã xem xét và lựa chọn Wyndham Soleil Danang. Diện tích căn hộ tại đây rất hợp lý, căn Studio nhỏ nhắn dễ thương, view thẳng ra biển Mỹ Khê, chi phí đầu tư hợp lý, đẳng cấp 5 sao, được thực hiện bởi các đơn vị hàng đầu thế giới. Giang rất thích phong cách thiết kế này của chủ đầu tư và quyết định "xuống tiền".



Không chỉ Hương Giang, trước đó, Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan khi đến đây cũng đã có cảm xúc rất lớn đối với các căn hộ tại Wyndham Soleil Danang và cũng đã đưa ra quyết định "đầu tư". Bởi vì Dự án mô phỏng những rạn san hô và những con sóng, thiết kế quá đặc biệt và mang lại cảm xúc chân thực nhất với những người nghệ sĩ sau những ngày miệt mài lao động.

Hoa hậu Hương Giang chụp ảnh cùng đơn vị phân phối khi đến thăm dự án

Nhìn từ khía cạnh của những người nổi tiếng, Wydham Soleil Danang đang là dự án "hot" nhất nhì trên thị trường vì tính biểu tượng - biểu tượng mới của TP Đà Nẵng. Việc sở hữu một căn hộ hạng sang tại vị trí kim cương, tầm nhìn vô cực ra biển Đông với nội thất chuẩn 5 sao, được quản lý bởi tập đoàn Wyndham - một trong những đơn vị quản lý vận hành khách sạn lớn nhất thế giới, là "hàng xóm" với không ít doanh nhân, Việt kiều sẽ là niềm tự hào lớn. An ninh và camera 24/24, các dịch vụ, tiện ích đều được tối ưu hóa, bể bơi vô cực, phòng tập gym, spa hiện đại, hệ thống TTTM gồm các thương hiệu lớn, đặc biệt, có tới 21 thang máy để đi lên các tầng, sẽ không còn nỗi quan ngại phải chờ đợi hoặc tình trạng quá tải thang. Những khoảng không gian riêng tư được tôn trọng, ở nhà của mình nhưng lại được phục vụ đúng như ở khách sạn 5 sao, tận hưởng không khí trong lành từ biển, là nơi thư giãn sau mỗi chuyến đi dài.



Nếu chủ sở hữu vì phải lưu diễn hay công tác có thể ủy thác cho Wyndham vận hành, khai thác, chỉ đầu tư 1 lần, nhận lãi suất hằng năm. Đây chính là sự đầu tư thông minh nhất đối với những người bận rộn và không có nhiều thời gian.

Hoa hậu Hương Giang tại Lễ giới thiệu dự án Wyndham Soleil Danang

Từ khía cạnh của một nhà đầu tư bất động sản, thì việc đầu tư vào Wyndham Soleil Danang là một lựa chọn đúng đắn đảm bảo cho việc sinh lời, bảo vệ dòng tiền. Bởi vì Wyndham Soleil Danang tọa lạc tại vị trí kim cương, mặt biển Mỹ Khê, được các đơn vị hàng đầu thế giới như Aedas, Artelia, Sigma…nhà thầu Hòa Bình thiết kế kiến trúc, kỹ thuật và thi công. Nội thất đi kèm của các căn hộ được đảm bảo đúng tiêu chuẩn 5 sao, chất lượng như các khách sạn hạng sang trên thế giới. Đây là Dự án đang giữ kỷ lục về Dự án BĐS ven biển cao tầng nhất và có nhiều thang máy nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, dự án còn nhận 3 giải thưởng danh giá về kiến trúc của Việt Nam và thế giới: Best Condo Architectural Design; Mixed - Use Architecture Vietnam; Best Condo Development (Resort).



Đà Nẵng hiện đang thu hút hàng chục triệu khách du lịch đến thăm quan mỗi năm, nhiều khu công nghiệp, logistic được các công ty nước ngoài đầu tư thu hút hàng chục ngàn chuyên gia về đây sinh sống. Và như vậy, nguồn cung trong phân khúc căn hộ hạng sang tại Đà Nẵng sẽ không đủ với nhu cầu thuê, thuê mua đó, giá phòng cho thuê sẽ tăng lên với những dự án tại các vị trí đắc địa, được quản lý bởi đơn vị chuyên nghiệp như Wydham Soleil Danang.

Thay đổi cách nhìn của người khác là không hề dễ, nhưng Hoa hậu Hương Giang đang chứng tỏ mình không chỉ xinh đẹp, mà còn rất thông minh. Sự chuyên nghiệp, bản lĩnh của Hương Giang không chỉ ở trên sàn diễn, nó được thể hiện rất rõ ở sự thẳng thắn, quyết liệt và khôn ngoan với tư cách một nhà đầu tư bất động sản. Dự án đẳng cấp đã được người nổi tiếng lựa chọn, một sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn.