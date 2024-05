Lý do căn hộ The Origami có thể sinh lời ngay sau khi bàn giao

Tiềm năng vượt trội từ nguồn khách thuê dồi dào

Ngay sau khi có lịch bàn giao của chủ đầu tư, hàng loạt căn hộ tại phân khu The Origami (Vinhomes Grand Park) đã được chủ nhân ký gửi cho các đơn vị môi giới. Những căn hộ này đã thu hút đông đảo khách thuê đến tìm hiểu, đàm phán, đặt cọc, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ, cũng như tiềm năng sinh lời hấp dẫn của dòng sản phẩm mang phong cách Nhật Bản.

Anh Dương Trí (45 tuổi, ngụ tại Bình Dương) không giấu được vui mừng: "Ngay khi phân khu The Origami ra mắt, tôi đã xuống tiền mua 2 căn hộ tại đây. Chưa kịp rao cho thuê, đã có 2 vị khách nước ngoài vào hỏi, đòi đặt cọc cả năm. Cơ hội sinh lời rồi hòa vốn từ việc đầu tư căn hộ thấy rõ trước mắt".

Khách thuê ưu tiên chọn The Origami bởi không gian sống hiện đại nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên

Theo giới chuyên gia, The Origami như "thỏi nam châm" hút khách thuê khi có thể đáp ứng nhu cầu thuê ngắn hạn và dài hạn với giá dao động từ 5 đến 15 triệu đồng/tháng. Mức giá này phù hợp với ngân sách của nhiều đối tượng khách hàng, bao gồm nhân viên văn phòng, sinh viên đến các gia đình trẻ...

Tiềm năng này vô cùng lớn khi theo dự báo, TP Thủ Đức sẽ thu hút 50.000 dân cư đến sinh sống và làm việc vào năm 2025, trong đó có khoảng 20.000 kỹ sư và chuyên gia. Chưa kể, sức hút của thành phố mới Thủ Đức sẽ tăng vượt bậc khi một loạt công trình giao thông trọng điểm được triển khai đồng bộ, như Tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, Xa lộ Hà Nội, Ngã tư Thủ Đức, Tuyến Biên Hòa - Ngã 3 Tân Vạn - đường Nguyễn Xiển, Metro Bến Thành - Suối Tiên...

Giá trị bất động sản tại The Origami còn tăng lên khi phân khu hưởng trọn chuỗi tiện ích của đại đô thị đẳng cấp quốc tế Vinhomes Grand Park. The Origami không chỉ hội tụ đầy đủ những "tiêu chí vàng" để đánh giá giá trị của một bất động sản xứng tầm "Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ", mà còn nằm trong khu vực quy hoạch phát triển Đô thị trí thức và Công nghệ cao mới nhất tại TP HCM.

"Giới chuyên gia đều đánh giá các căn hộ ở The Origami rất phù hợp với phong cách sống hiện đại ngày nay, vừa tiện nghi lại riêng tư, kín đáo. Phong cách tối giản của Nhật Bản cũng đang rất thịnh hành được các gia đình trẻ yêu thích", anh Dương Trí nhận xét.

Sức hút mãnh liệt của căn hộ phong cách Nhật Bản

Cũng chuẩn bị nhận bàn giao căn hộ, chị Thùy Minh (quận 4, TP HCM) chia sẻ: "Đã từng có 2 năm công tác tại Nhật Bản, tôi cực kỳ ấn tượng với phong cách kiến trúc cũng như cách bài trí không gian sống của người Nhật. Khi về TP HCM, tôi đã cố gắng sắp xếp lại căn hộ nơi mình ở, nhưng lại quá tốn kém và mất nhiều công sức. Khi được bạn bè giới thiệu về The Origami, tôi đã quyết định ngay, sẽ chọn nơi này làm nơi an cư mới của cả gia đình".

Những ai yêu thích kiến trúc, văn hóa xứ sở Phù Tang như chị Thùy Minh, đều có thể dễ dàng nhận ra dấu ấn Nhật Bản ở The Origami ngay từ tên gọi phân khu. Với thiết kế tinh tế, độc đáo lấy cảm hứng từ nghệ thuật gấp giấy Origami của đất nước hoa anh đào, The Origami mang đến cho cư dân một không gian sống đẳng cấp, an nhiên, xứng tầm với các căn hộ được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại, tối ưu công năng sử dụng.

Tại đây, cư dân sẽ được tận hưởng không gian sống khoáng đạt, trong lành với hệ thống cảnh quan nội khu được quy hoạch bài bản. Nằm trong phân khu là bộ đôi vườn Nhật với cổng Torii, hồ cá Koi, vườn tùng La Hán, đèn Samurai, chòi thưởng trà... tái hiện trọn vẹn nét đẹp tinh hoa của xứ sở Phù Tang. Bên cạnh đó là hệ tiện ích nội khu phong phú như: khu vui chơi trẻ em, đài phun nước, quảng trường, hồ điều hòa trung tâm, khu thể dục thể thao, bể bơi, phòng tập gym và yoga, hệ thống siêu thị và chuỗi cửa hàng tiện lợi… mang đến không gian sống đẳng cấp, đa trải nghiệm cho cư dân.

Trở thành "thỏi nam châm" hút khách thuê, The Origami mang đến nguồn thu hấp dẫn cho các nhà đầu tư

Được quy hoạch ngay tâm điểm của Vinhomes Grand Park, The Origami còn thừa hưởng trọn vẹn lợi thế vượt trội của đại đô thị đẳng cấp quốc tế phía Đông TP HCM. Điển hình là Vincom Mega Mall Grand Park, TTTM mô hình Life-Design Mall lớn nhất miền Nam, dự kiến đi vào hoạt động từ quý II-2024. Công trình hứa hẹn sẽ là thiên đường mua sắm, giải trí, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp... cho cư dân và du khách.

Từ The Origami, cư dân cũng dễ dàng tiếp cận với chuỗi tiện ích đẳng cấp của đại đô thị, như Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec và toà tháp văn phòng (đã được khởi công), Trường học liên cấp Vinschool, Công viên trung tâm 36 ha, công viên gym ngoài trời, hệ thống hồ bơi "chuẩn resort", 20 sân tập thể thao, trục Đại lộ Ánh sáng, phố đi bộ, chợ đêm…

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ khan hiếm, The Origami nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản phía Nam, nhất là khi chủ đầu tư Vinhomes còn tung ra chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Theo đó, với chương trình "Rinh nhà chất Nhật - Nhận ngay nội thất", khách hàng có cơ hội nhận ưu đãi trị giá lên đến 250 triệu đồng; chính sách thanh toán bằng vốn tự có nhận ưu đãi 12% giá bán căn hộ; nhận bàn giao trong vòng 90 ngày từ ngày ký hợp đồng mua bán; tặng thêm 1 gói bàn giao trị giá lên tới 500 triệu đồng; hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 24 tháng…

"Bạn bè của tôi khi biết đến những chính sách ưu đãi này đều nhanh chóng xuống tiền đặt cọc. Uy tín của chủ đầu tư qua hàng loạt dự án bất động sản trước đó giúp nhiều người càng thêm tin tưởng. Dù để ở hay cho thuê, nơi an cư viên mãn hay chốn kinh doanh sinh lời, cơ hội đều rộng mở", chị Thùy Minh chia sẻ.