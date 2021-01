Live The Ranger Life - bán một chiếc xe, tặng cả hành trình

Ở triết lý này, chúng ta có thể thấy rõ, chiếc xe sinh ra là để phục vụ người dùng.



13.000 xe đến tay khách hàng trong năm 2020

Ông Phạm Văn Dũng, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, trong buổi gặp mặt giới truyền thông vào những ngày cuối cùng của năm 2020 đã nói rằng, năm 2020 là một năm khó khăn và có nhiều biến động với nền kinh tế nói chung và ngành công nghiệp ôtô nói riêng vì ảnh hưởng của Covid-19. Tuy nhiên, nhờ những thay đổi nhanh chóng, kịp thời trong chiến lược cũng như các chương trình trải nghiệm an toàn và thân thiện hơn với người tiêu dùng, Ford Việt Nam đã từng bước vượt qua khó khăn và đặc biệt tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trên thị trường với các phân khúc thế mạnh của Ford Việt Nam như bán tải Ranger.

Ông Phạm Văn Dũng - Tổng Giám đốc Ford Việt Nam - chia sẻ tại sự kiện

Theo các con số thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA), Ford Ranger trong nhiều năm liền đến nay, chưa bao giờ bị truất "ngôi vương" ở phân khúc xe bán tải. Thậm chí, Ranger còn có nhiều tháng lọt vào top 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam, bên cạnh những mẫu xe ở các phân khúc khác.

Tại thị trường Việt Nam, không phải là quá nhiều mẫu xe bán tải nhưng cũng không thể gọi là ít khi có nhiều hãng cũng thường xuyên giới thiệu các mẫu xe mới đến người dùng. Tuy nhiên, xe bán tải ở Việt Nam không chỉ đơn thuần là một phương tiện, nó là một đam mê và vì vậy, Ranger được chọn bởi những "tín đồ", bên cạnh những giá trị mà một chiếc xe Mỹ mang lại. Hơn 13.000 chiếc Ranger bán ra trong một năm đầy biến động bởi tác động của dịch Covid-19 đã minh chứng cho điều đó.



Xe đậm chất riêng, người thể hiện cá tính

Bước vào năm 2021, nhằm truyền cảm hứng cũng như tôn vinh những lối sống riêng và sức mạnh tiềm ẩn bên trong mỗi người chủ xe Ranger, Ford Việt Nam khởi động chiến dịch thương hiệu cho dòng xe Ford Ranger với triết lý toàn cầu mới - Sống "chất" như Ranger (Live The Ranger Life).

Ở đây, nhà sản xuất không chỉ đơn thuần đứng ở góc độ "người bán - kẻ mua" mà đã thể hiện rõ hơn sự gắn kết trong suốt một hành trình, từ lúc chiếc xe được giao tới tay khách hàng.

Vượt lên trên triết lý nền tảng "Mạnh mẽ đậm chất Ford" (Built Ford Tough), cộng đồng chủ xe đa dạng của Ford Ranger đã tạo nên những giá trị riêng cho chiếc xe bán tải này trong suốt quá trình phát triển gần 40 năm qua. Những điều này đã được đúc kết thành một triết lý "Live The Ranger Life" với 5 giá trị cốt lõi, phản chiếu cá tính riêng cũng như những thế mạnh lâu đời của dòng xe Ranger, bao gồm:

Vạch lối đi riêng (Where there isn’t a path, carve one): Là dòng xe đã khai mở phân khúc xe bán tải đa năng, Ford Ranger đã đồng hành và hỗ trợ chủ xe trở thành những người tiên phong với tầm nhìn và mục tiêu rõ ràng.



Kiên cường vượt khó (Up and Over): Ford Ranger được thiết kế để chinh phục mọi địa hình, và tương tự, những người chủ xe Ranger hay thậm chí cả đội ngũ và đối tác của Ford cũng không bao giờ lùi bước trước mọi khó khăn.

Chung tay gánh vác (Can’t help but help): Mang chung tinh thần tương thân tương ái, cộng đồng chủ xe Ranger và đội ngũ Ford luôn năng nổ, tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) và từ thiện tại tất cả địa phương gặp khó khăn, ngay cả những vùng sâu vùng xa mà các dòng xe khác không thể đi tới thì Ranger đều có thể.

Chia sẻ hành trình (Bring others along the journey): Sự tương đồng giữa những người chủ xe Ranger, đội ngũ Ford và Ford Ranger - dòng xe với những cải tiến và nâng cấp, đã thiết lập một chuẩn mực mới nhằm thúc đẩy sự phát triển chung của cả phân khúc bán tải.

Thỏa sức đam mê (Make your own fun): Bên cạnh công việc, Ford Ranger đánh thức cảm hứng phiêu lưu trong mỗi chủ xe, mang đến một trải nghiệm lái thoải mái, thú vị.

Hành trình thiết thực cho xã hội

Trong năm 2020, những hành trình của họ - đội ngũ, đối tác của Ford Việt Nam và cộng đồng chủ xe Ford Ranger - đã đóng góp vào quá trình xây dựng triết lý "Sống "chất" như Ranger". Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, với sự hỗ trợ của các thành viên CLB bán tải Việt Nam (PVC), những chiếc Ford Ranger đã được biến đổi thành phương tiện cứu trợ lưu động để phân phát các phần quà và nhu yếu phẩm đến với những đối tượng khó khăn trong xã hội.

Ngoài ra, nhằm góp phần ổn định cuộc sống sau thiên tai cho người dân miền Trung sau đợt lũ lụt, Ford Việt Nam đã tài trợ chi phí nhiên liệu, các Đại lý uỷ quyền của hãng cũng hỗ trợ xe kỹ thuật và hậu cần xuyên suốt hành trình cho đoàn xe cứu trợ của CLB Bán tải PVC, đảm bảo việc chuyên chở gần 60 tấn hàng hóa cứu trợ về với đồng bào 4 tỉnh miền Trung bao gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị.

Ford Ranger cũng chính là người bạn đồng hành của các doanh nhân, trong đó có thể kể đến trường hợp chị Vũ Thị Thu Hà, nữ tướng dự án "Sách hóa nông thôn" với ước mơ lớn nhất là thực hiện một chuyến đi xuyên Việt với hành trang là một chiếc xe chở đầy sách, để có thể tặng và khuyến đọc cho trẻ em tại những vùng nông thôn, bản làng xa xôi. Từ năm 2014 đến nay, chị đã kêu gọi và chung tay tạo nên hơn 1.000 tủ sách cho các em học sinh nghèo trên khắp các vùng quê Việt Nam.

Cùng với đó, đội ngũ nhân viên và kỹ sư của Ford Việt Nam và các đại lý ủy quyền chính hãng không ngừng học hỏi, đào tạo để nâng cao tay nghề, đồng thời tập trung nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm, cam kết mang đến cho khách hàng Việt những phương tiện di chuyển đạt tiêu chuẩn toàn cầu với chất lượng dịch vụ tốt nhất.