Giá nhiên liệu chuyển biến, xe tải chạy diesel không còn lợi thế

Các dòng xe tải nhẹ máy xăng hiện là lựa chọn đầu tư bền vững trong thời buổi biến động giá nhiên liệu hiện nay

Rất nhiều người lấy làm lạ khi gần đây giá dầu diesel lại cao hơn giá xăng, thật ra chuyện này ở một vài nước phát triển là hết sức bình thường. Nhất là ở các nơi mà ngành công nghiệp vận tải được đảm nhiệm bởi các xe tải lớn, tàu biển, đường sắt v..v đều sử dụng dầu diesel nên lượng tiêu thụ rất lớn so với động cơ xăng cho các xe cá nhân. Điều này tạo nên tình trạng cung không đủ cầu do đại dịch Covid-19 hay những căng thẳng về quân sự gây đứt gãy chuỗi cung ứng. Do đó, việc giá dầu diesel cao hơn xăng sẽ là xu hướng tất yếu của thế giới mà Việt Nam phải chịu ảnh hưởng.



Xe tải nhẹ chạy xăng sẽ tiết kiệm hơn?



Xe tải nhẹ sử dụng động cơ dầu diesel di chuyển 100km/ngày với mức tiêu thụ lý tưởng là 7L/100km thì mức chênh lệch về chi phí nhiên liệu một năm là 15 triệu đồng (giá tính theo ngày 18/6/2022).



Với mẫu xe tải nhẹ Suzuki Super Carry Pro, tải trọng tối đa 800kg thì mức tiêu thụ nhiên liệu khi đầy tải và di chuyển đường trường chỉ ở mức 7L/100km. Với động cơ xăng chính hãng từ Suzuki Nhật Bản, ngoài tiết kiệm xăng, người dùng còn có những lợi thế về sự êm ái, giảm mùi hôi, đồng thời vẫn đảm bảo sự mạnh mẽ vượt trội.

Suzuki Carry Pro được trang bị động cơ xăng chính hãng từ Suzuki Nhật Bản

Một yếu tố động cơ dầu diesel thường có chi phí sản xuất cao hơn động cơ xăng, nên nếu một chiếc Suzuki Super Carry Pro sử dụng động cơ diesel cỡ nhỏ thì sẽ không thể có mức giá bán "tốt" chưa đến 320 triệu đồng như hiện nay.



Suzuki Super Carry Pro - giải pháp toàn diện



Xe tải nhẹ Suzuki là dòng xe duy nhất ở Việt Nam được sản xuất bằng công nghệ Nhật Bản 100% đảm bảo được tính hoàn thiện, chất lượng và độ bền bỉ nổi trội.

Kích thước tổng thể: 4.195 x 1.765 x 1.910 (mm) lớn hơn, cùng thùng xe kích thước lớn đặt trên một trục cơ sở ngắn hơn, Carry Pro không chỉ mang đến khả năng vận chuyển rộng rãi hơn, mà còn vận chuyển được khối lượng hàng hóa lớn hơn.



Mẫu xe tải nhẹ của Suzuki được kiểm chứng về độ bền vượt trội và đạt hiệu suất kinh tế cao

Ưu điểm khá lớn khác của Suzuki Super Carry Pro chính là tay lái trợ lực điện giúp việc điều khiển chiếc xe thuận tiện, dễ xoay trở khi đi trên đường đông, giúp người điều khiển đỡ mệt nhọc, đảm bảo sức khỏe giao hàng, tăng doanh số.



Với lịch sử lâu đời, số lượng xe bán ra lớn, cùng nỗ lực của Suzuki trong việc chủ động dự trữ phụ tùng nên mẫu xe này còn rất chủ động về nguồn phụ tùng thay thế – giảm thiệt hại về kinh tế cho chủ xe khi xe không thể đưa vào khai thác, vận chuyển hàng hoá.



Gần đây, Suzuki tung ra chương trình khuyến mãi đến 800 lít xăng cho khách hàng khi mua xe - góp phần củng cố lợi ích của việc sở hữu xe tải nhẹ Suzuki trong thời điểm giá xăng giảm thấp hơn giá dầu.



Hiện Carry Pro đang được nhập khẩu nguyên chiếc, giá bán từ 318.600.000 VNĐ. Tìm hiểu thông tin thêm về xe tại đây hoặc gọi đến hotline 1800 6950 miễn phí.