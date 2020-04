Bảo đảm cấp điện mùa khô cho TP HCM

Truyền tải Điện TP HCM trực thuộc Công ty Truyền tải điện 4 (Tổng Công ty Truyền tải Điện quốc gia) được giao nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện truyền tải trên địa bàn TP HCM và tỉnh Long An, bao gồm 12 trạm biến áp và 767,848 km đường dây truyền tải điện, tổng công suất khả dụng 11739 MVA. Việc bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho TP HCM là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Truyền tải Điện TP HCM trong thực hiện nhiệm vụ vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, phục vụ các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Ngay từ thời điểm thành lập năm 2015, Truyền tải Điện TP HCM chú trọng thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật để nâng cao khả năng cung cấp điện theo nhu cầu phụ tải ngày một tăng cao, đồng thời phối hợp với các cơ quan, ban - ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ vận hành an toàn lưới điện cao áp nhằm vận hành an toàn lưới điện trên địa bàn TP, giảm thiểu nguy cơ gây sự cố làm gián đoạn cung cấp điện.

Thực hiện vệ sinh sứ đường dây mang điện bằng máy áp lực cao nhằm giảm thời gian gián đoạn cung cấp điện

Theo tính toán và dự báo, nhu cầu phụ tải khu vực TP HCM trong năm 2020 tiếp tục tăng, đây là thách thức trong công tác bảo đảm cung cấp điện. Căn cứ số liệu tính toán và dự báo nhu cầu phụ tải tăng thêm, Truyền tải Điện TP HCM đã chủ động xây dựng, triển khai các giải pháp ngăn ngừa sự cố, bảo trì, bảo dưỡng, duy trì độ tin cậy, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, đặc biệt khu vựcTP là trung tâm kinh tế của cả nước.

Kiểm tra thiết bị trong ca trực vận hành nhằm kịp thời phát hiện các bất thường nếu có của thiết bị đang vận hành

Ngay từ đầu năm 2020, Truyền tải Điện TP HCM đã triển khai thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra, giám sát các tuyến đường dây nhằm khắc phục các khiếm khuyết (nếu có), trong đó, đặc biệt quan tâm đến các trạm và đường dây truyền tải xung yếu, các yếu tố dễ gây sự cố gián đoạn cung cấp điện như: cháy, diều, vật bay vướng vào lưới điện… Bên cạnh đó, tập trung tối đa nguồn lực để xử lý dứt điểm các khiếm khuyết lưới điện khi được phát hiện; ngăn chặn kịp thời các nhà, công trình xây dựng vi phạm hành lang an toàn lưới điện; thực hiện kiểm tra, thí nghiệm thiết bị định kỳ, nâng công suất máy biến áp, duy tu, bảo dưỡng để các thiết bị bảo đảm vận hành an toàn.

Xác định bảo đảm cung cấp điện cho TP HCM là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Truyền tải Điện TP HCM thường xuyên theo dõi sát sao tình hình mang tải các xuất tuyến đường dây 220 KV, 500 KV thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Qua đó, lãnh đạo Truyền tải Điện TP HCM đã chỉ đạo, quán triệt đến tập thể cán bộ, CNVC-LĐ toàn đơn vị phải nỗ lực trong công tác quản lý vận hành và triển khai, thực hiện nghiêm túc các giải pháp ngăn ngừa sự cố; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền đến người dân không vi phạm an toàn lưới điện, đồng thuận chung tay bảo vệ vận hành an toàn lưới điện cao áp.