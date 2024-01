“Thời” của bất động sản phía Nam Hà Nội

Khu Nam bứt tốc với quy hoạch mới

Thị trường bất động sản Hà Nội trong suốt 10 năm qua chủ yếu phát triển ở khu vực phía Tây rồi chuyển sang khu Đông, khu Bắc. Trong khi đó, khu vực phía Nam là cái tên ít được nhắc đến nhất trên thị trường bất động sản Hà Nội trong suốt thời gian sốt nóng những năm 2011 đến nay. Đây cũng là lý do khiến bất động sản khu vực phía Nam Hà Nội còn nhiều dư địa phát triển, đặc biệt khi khu vực này đón nhận những đột phá về hạ tầng giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn 2050.

Cụ thể, theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, Hà Nội đề xuất quy hoạch thành phố phía Nam. Theo đó, đô thị phía Nam được quy hoạch theo mô hình đô thị sân bay, hình thành trung tâm đầu mối dịch vụ vận tải tổng hợp về đường không, đường sắt (đường sắt quốc gia, đường sắt cao tốc Bắc Nam, đường sắt đô thị), đường thủy (sông Hồng), đường bộ (cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quốc lộ 1, trục phía Nam), trở thành đầu mối giao thông quan trọng của vùng phía Bắc, đô thị cửa ngõ phía Nam của Thủ đô.

Đặc biệt, khu Nam Hà Nội sẽ chứng kiến sự bứt tốc từ huyện lên quận của 2 huyện Thanh Trì và Thường Tín. Trong đó, Thanh Trì sẽ lên quận vào năm 2025 và Thường Tín lên quận giai đoạn 2026-2030. Các chuyên gia đánh giá, khi 2 huyện này lên quận sẽ thúc đẩy mạnh mẽ thị trường bất động sản phát triển. Đặc biệt, giá nhà đất tại Thường Tín sẽ có cơ hội bứt phá mạnh mẽ hơn Thanh Trì khi sở hữu quỹ đất lớn cùng tiềm năng phát triển khu công nghiệp lớn bậc nhất Hà Nội.

BĐS Thường Tín có cơ hội bứt phá mạnh mẽ vì sở hữu quỹ đất lớn cùng tiềm năng phát triển KCN

Trong bối cảnh khu vực phía Nam Hà Nội đang được đầu tư mạnh mẽ về quy hoạch với sân bay, cao tốc… thì Thường Tín là khu vực đang hút sự chú ý của nhà đầu tư. Sở hữu tiềm năng bất động sản công nghiệp vượt trội nhưng những năm qua Thường Tín mới chỉ phát triển theo các cụm công nghiệp nhỏ lẻ, hộ gia đình phát triển, chưa kéo được những "đại bàng" lớn về đây đầu tư.

Mới đây, Hà Nội đã lập phân khu 4 khu công nghiệp lớn trong đó Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bắc Thường Tín (các xã Liên Phương, Văn Bình, Ninh Sở và Văn Phú, huyện Thường Tín), quy mô 112ha.. Như vậy, cùng với 11 khu công nghiệp hiện hữu, Thường Tín sẽ có thêm khu công nghiệp mới, tạo đà bứt trở thành trung tâm phát triển kinh tế của khu vực phía Nam.

Thị trường bất động sản Thường Tín – lõi phát triển khu vực phía Nam

Sự bứt phá của hạ tầng khu Nam với sân bay, đường sắt cao tốc... trong tương lai gần đang thúc đẩy mạnh mẽ thị trường bất động sản khu Nam trở thành khu vực giàu tiềm năng trưởng bậc nhất Hà Nội. Theo đánh giá của giới đầu tư, nếu như 10 năm trước là thời của bất động sản khu Tây và khu Đông thì 10 năm tới sẽ là lúc bất động sản khu Nam bứt phá khi được hỗ trợ bởi hàng những siêu dự án hạ tầng lớn nhất thủ đô.

Là trung tâm của vùng phát triển khu vực phía Nam, huyện Thường Tín là nơi có tiềm năng và sức hút lớn khi đang tăng trưởng mạnh mẽ về công nghiệp, kéo theo nhu cầu nhà ở phục vụ chuyên gia, công nhân. Nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và xu hướng phát triển của thị trường bất động sản tại Thường Tín, nhiều doanh nghiệp BĐS lớn đã đổ về địa phương xây dựng dự án lớn phục vụ nhu cầu ở thực, bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung cho thị trường nơi đây. Trong đó phải kể đến dự án mang thương hiệu Him Lam, đó là Him Lam Thường Tín. Sự xuất hiện của Him Lam Thường Tín đi trước, tiếp theo là các ông lớn khác cùng các dự án khác theo sau sẽ tạo đà tăng trưởng giá trị bất động sản và cộng hưởng vào quá trình tăng trưởng kinh tế của khu vực.

Sự xuất hiện của Him Lam Thường Tín mở đầu cho xu hướng tăng trưởng của thị trường BĐS nơi đây

Dự báo về xu hướng phát triển của Thường Tín, các chuyên gia cho biết từ năm 2024 trở đi, Thường Tín sẽ là một trong các thị trường bất động sản của Hà Nội với khả năng tăng trưởng cao. Đặc biệt, phân khúc nhà ở phục vụ cho các khu công nghiệp với nhu cầu ở thực lớn và đang ở mặt bằng giá thấp sẽ có cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ.

"Xét toàn thị trường, Thường Tín đang là vùng hiếm của Hà Nội khi chưa bị cơn sốt đất vừa qua kéo. Tuy nhiên, trong tương lai chúng ta thấy sẽ có sự thay đổi rõ rệt, mặt bằng giá sẽ gia tăng khi hạ tầng được đầu tư đúng như kế hoạch. Và khi hạ tầng được xây dựng đồng bộ, câu chuyện tăng giá bất động sản đã từng xảy ra ở khu Đông Hà Nội trong suốt 5 năm qua sẽ tái diễn tại khu Nam Hà Nội trong 5 năm tới", ông Nguyễn Văn Đính – Phó chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam cho biết.

Hạ tầng tăng tốc đến đâu bất động sản sẽ tăng giá đến đó là quy luật tất yếu của thị trường. Sự bứt tốc của hạ tầng cùng tiềm năng công nghiệp lớn sẽ là lực đẩy để bất động sản Thường Tín trở thành vùng đất tiềm năng với khả năng tăng giá rộng mở cho nhà đầu tư. Chính vì vậy, người mua, nhà đầu tư sẽ hưởng được "quả ngọt" trong tương lai khi tham gia thị trường ngay từ thời điểm hiện tại.