Điểm nhanh 5 lĩnh vực trọng điểm của KN Holdings, bất động sản gây bất ngờ

Vista Verde, hoàn thành vào năm 2017, nổi bật với thiết kế xanh mát, mang đến không gian sống đẳng cấp giữa lòng thành phố. Feliz En Vista, ra mắt năm 2019, lại là biểu tượng của sự tinh tế và sang trọng, với loạt tiện ích cao cấp như hồ bơi, công viên trên cao và các khu vực giải trí độc đáo. The Vista An Phú, dù được hoàn thiện từ năm 2011, đến nay vẫn giữ vững sức hút nhờ vị trí chiến lược và chất lượng vượt trội. Những dự án này không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư mà còn định hình phong cách sống mới, nâng tầm chuẩn mực đô thị tại TP. HCM.