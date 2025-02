Chưa bàn giao, The Opus One đã trao tay khách hàng ngàn tiện ích, trải nghiệm hạng sang

Khi những không gian sống đẳng cấp dần thành hình, các chủ nhân tương lai đã có thể cảm nhận trọn vẹn nhịp sống thượng lưu với hàng loạt tiện ích và trải nghiệm đặc quyền, xứng tầm dự án Top 1 khu Đông.

Tiện ích hạng sang hiện hữu ngay thềm nhà

Vinhomes Grand Park đang minh chứng là đại đô thị đáng sống bằng chất lượng dự án và uy tín của chủ đầu tư. Chỉ trong 5 tháng vừa qua, đã có hơn 11.000 cuốn sổ hồng được trao tới tay cư dân. Dự kiến đến ngày 31-12-2025, con số này sẽ tăng lên tới 20.000 cùng với tiến độ bàn giao các phân khu đã hoàn thiện.

Bên cạnh đó, dự án mới, và cũng là dự án cuối cùng tại đại đô thị là The Opus One cũng đang tăng tốc thi công. Tính đến tháng 1-2025, 4 tòa căn hộ cao cấp của The Opus One đã xây dựng đến tầng 16, hệ thống cảnh quan nội khu đang được triển khai.

4 tòa tháp căn hộ của The Opus One hiện đã hoàn thành đến tầng 16, dự kiến bàn giao đúng hẹn quý I-2026

Dù chưa nhận nhà nhưng cư dân The Opus One đã có thể hình dung ngay về một không gian sống sôi động khi ngay dưới chân và kế cận các tòa tháp là chuỗi tiện ích đẳng cấp đã hoàn thiện.

Nhờ vị trí "trung tâm trong lòng trung tâm" của The Opus One, chỉ cần đi bộ 1 phút, cư dân có thể tới TTTM Vincom Mega Mall, thỏa sức mua sắm, vui chơi, thưởng thức nghệ thuật, trải nghiệm lối sống thời thượng. Cũng với cùng khoảng cách đó là quảng trường Golden Eagle, nơi cư dân có thể tham gia ngàn sự kiện, lễ hội văn hóa giải trí đặc sắc. Cư dân The Opus One cũng dễ dàng thư giãn, nghỉ ngơi, vui chơi tại đại công viên 36 ha cùng công viên Grand Park - công viên giải trí trong khu đô thị lớn nhất TP HCM. Cùng với đó là các công viên sinh thái như khu vườn gym ven hồ, khu sân chơi trẻ em, khu trò chơi vận động liên hoàn, khu BBQ, phố ẩm thực với hàng trăm gian hàng đã hiện hữu...

Thế hệ tương lai của The Opus One sẽ được gia nhập hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế, khi cách dự án 3 phút đi bộ là trường học Vinschool hệ Cambridge. Trải nghiệm sống thời thượng, đẳng cấp cho tệp khách tinh hoa ngay lúc này đã có sân tập golf 2 tầng 36 slots, 7 sân tập pickball cùng các tuyến phố thương mại dịch vụ Broadway, Ginza... đều nằm rất gần với The Opus One.

Ngoài các tiện ích đã thành hình ngay kế bên nhà, các chủ nhân tương lai của The Opus One còn liên tục được chủ đầu tư chiêu đãi bằng các lễ hội, sự kiện sôi động tổ chức ngay trong lòng đại đô thị. Mới đây nhất, vào cuối năm 2024, hàng ngàn cư dân mới đã được tận hưởng bữa tiệc Giáng sinh ngọt ngào và sôi động với siêu nhạc hội 8WONDER Winter 2024; lễ hội Giáng sinh châu Âu, trải nghiệm tuyết trắng ngay giữa lòng thành phố nhiệt đới; "Lễ hội Xuân: Tết diệu kỳ" với ngàn hoạt động vui đón Tết truyền thống và hiện đại…

Chủ nhân The Opus One được hưởng trọn vẹn những tiện ích đã đi vào hoạt động của Vinhomes Grand Park

Ngoài ra, cư dân The Opus One còn được làm chủ không gian sống xanh, môi trường sống an toàn. Điều này có được khi Vinhomes Grand Park được bao bọc bởi hai con sông tự nhiên lớn, mang đến nguồn không khí trong lành. Đi cùng với đó là các dịch vụ thời thượng thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Ưu đãi khủng nức lòng cư dân mới

Bên cạnh những tiện ích và đặc quyền vượt trội, sự chăm sóc của chủ đầu tư bằng ngàn ưu đãi khủng cũng làm nức lòng các cư dân The Opus One tương lai.

Cụ thể, ngay đầu năm 2025, chủ đầu tư đã dành tặng khách gói quà "Hái lộc đầu năm" là voucher lên tới 16-18 triệu đồng (ưu đãi dành cho khách mua trước ngày 27-2-2025).

Cơ hội sở hữu căn hộ sang trọng của The Opus One đang rộng mở với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Giúp khách tối ưu dòng tiền, chủ đầu tư đưa ra ưu đãi lãi suất 0% lên đến 36 tháng cho khoản vay lên tới 70%, đồng nghĩa với việc khách nhận nhà xong mới bắt đầu phải trả lãi. Dùng vốn tự có, khách mua có thể lựa chọn hình thức thanh toán giãn tiến độ lên tới 16 đợt, kéo dài đến tháng 3-2027. Đây chính là cơ hội sở hữu nhà nhẹ gánh tài chính khi khách chỉ phải thanh toán ban đầu 15% giá bán.

Bên cạnh đó, khách mua The Opus One còn có cơ hội nhận gói quà tặng "Tân gia chào Xuân" - chiết khấu vào giá bán theo từng loại hình căn hộ, gồm: 160 triệu đồng cho căn Studio, 220 triệu đồng cho căn 1PN+1 và 280 triệu đồng cho căn 2PN. Ngoài ra, 100 khách mua căn 1PN+1 và 2PN đầu tiên trong thời hạn từ nay đến 31-3-2025 sẽ có cơ hội sở hữu xe VF 3 sành điệu.

Vành đai 3 xuyên tâm Vinhomes Grand Park dự kiến thông xe toàn tuyến vào tháng 6-2026

Gia tăng sức hấp dẫn cho The Opus One ngay thời điểm này còn là hạ tầng ngày càng hoàn thiện trong khu vực. Dự án tác động trực tiếp nhất chính là vành đai 3 xuyên tâm Vinhomes Grand Park. Tháng 12-2025, dự kiến gần 15 km cầu cạn đi qua TP Thủ Đức sẽ chính thức thông xe kỹ thuật. Đến năm 2026, thời điểm bàn giao The Opus One cũng trùng với dấu mốc thông xe toàn tuyến.

Vành đai 3 đi vào khai thác không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách tới trung tâm TP HCM, các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mà còn góp phần gia tăng giá trị BĐS Vinhomes Grand Park, với tâm điểm hưởng lợi trực tiếp là The Opus One.