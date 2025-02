Cư dân Vinhomes Grand Park đón “cơn mưa” sổ hồng, thăng hạng giá trị vượt bậc

Với lợi thế hàng đầu về vị trí, quy hoạch, cộng hưởng cùng những cú hích hạ tầng trong chu kỳ phát triển mới, 2025 chính là mốc thăng hạng vượt bậc của dự án "họ Vin" trên thị trường BĐS TP HCM.

Năm mới khởi sắc của khu Đông

TP HCM vừa công bố quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040. Thành phố mới sẽ là đầu mối giao thông của vùng Đông Nam bộ về đường bộ, đường sắt, hàng hải và đường thủy nội địa.



Trước đó, trong hơn 200 dự án hạ tầng giao thông với tổng vốn 350.000 tỉ đồng dành cho toàn thành phố, có đến 70% đổ về khu Đông. Đầu tư hạ tầng luôn song hành với sự phát triển của thị trường BĐS, vốn là một trong những ngành kinh tế trọng điểm đã đóng góp doanh thu hơn 280.000 tỉ đồng cho TP HCM năm 2024, chiếm 60,6% trong doanh thu dịch vụ khác.

Tiến độ dự án Vành đai 3 đi qua Vinhomes Grand Park ghi nhận vào tháng 10-2024

Năm 2025, khu Đông dự báo vẫn là đầu tàu của thị trường BĐS TP HCM. Minh chứng là nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đang được đẩy nhanh thi công, dự kiến về đích đúng hẹn, như: nút giao An Phú dự kiến hoàn thành trong năm 2025; tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây (CT01) dự kiến thi công mở rộng gấp đôi lên 8 làn xe vào năm 2025; tuyến đường vành đai 3 thông xe kỹ thuật trong năm 2025 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2026; sân bay Long Thành dự kiến khai thác giai đoạn 1 vào năm 2026 với công suất 25 triệu lượt khách/năm… Bên cạnh đó, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã đi vào khai thác vào ngày 22-12-2024.

Song hành cùng các công trình hạ tầng trọng điểm là sự bứt phá của các dự án BĐS đến từ các nhà phát triển tầm cỡ. Trong đó, phải kể tới Vinhomes Grand Park - đại đô thị 271 ha, sở hữu không gian xanh, tiện ích đủ đầy, đa dạng dòng sản phẩm… Đại đô thị đáng sống này đang dẫn dắt dòng chuyển cư và là phễu hút dòng tiền đầu tư bởi ngàn lợi thế hiếm có trên thị trường khu vực.

Những cột mốc thăng hạng của Vinhomes Grand Park

Năm 2024 là một năm rực rỡ với Vinhomes Grand Park bất chấp những khó khăn của thị trường BĐS. Sau 5 năm ra mắt, đại đô thị đã thu hút hơn 60.000 cư dân về sinh sống. Đến nay, Vinhomes Grand Park là dự án hiếm hoi trên thị trường TP HCM, không chỉ đạt tiến độ bàn giao nhà nhanh chóng, mà còn khẳng định uy tín chủ đầu tư, pháp lý vững vàng và giá trị gia tăng bền vững của dự án thông qua việc giao sổ hồng sớm cho cư dân.

Cụ thể, tính đến ngày 31-12-2024, hơn 11.000 sổ hồng đã được Vinhomes gửi tới cư dân Vinhomes Grand Park chỉ sau 5 tháng bắt đầu bàn giao tại các phân khu mở bán đầu tiên như The Rainbow, The Origami, The Manhattan. Đến 31-12 năm nay, con số này dự kiến sẽ đạt 20.000 sổ hồng, với 9.000 sổ hồng tiếp theo được gửi tới chủ sở hữu các phân khu mới như The Beverly Solari, The Beverly.

Bên cạnh pháp lý minh bạch, chắc chắn, chủ đầu tư cũng không ngừng đầu tư hạ tầng tiện ích đa dạng, hấp dẫn nhằm gia tăng trải nghiệm sống cho cư dân như công viên giải trí Grand Park, tổ chức siêu nhạc hội 8WONDER Winter Festival thu hút hơn 20.000 khán giả, mở lễ hội tuyết trắng Fantasy One Ice…

Vinhomes Grand Park sở hữu công viên giải trí trong khu đô thị lớn nhất TP HCM

Những con số ấn tượng của năm 2024 tạo đà cho Vinhomes Grand Park tiếp tục tỏa sáng trên thị trường BĐS 2025. Đại đô thị sẽ nhanh chóng hoàn thành mục tiêu tăng gấp đôi số cư dân so với hiện tại khi tiếp tục bổ sung thêm nhiều tiện ích mới. Trong đó phải kể tới Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec có tổng diện tích 36.000 m2, lớn thứ 2 tại TP HCM, lần đầu tiên triển khai dịch vụ "Y tế tận nhà". Hệ thống điểm trường các cấp, từ mầm non cho đến trung học bao quanh đại đô thị sẽ được bổ sung thêm 1 trường phổ thông liên cấp Vinschool, 1 trường mầm non Vinschool và 1 trường Vinschool hệ Cambridge. Bên cạnh đó là Bến du thuyền cao cấp bên dòng sông Tắc trong quần thể dinh thự hạng sang…

Song song với việc phát triển chuỗi tiện ích cao cấp, chủ đầu tư cũng không ngừng chăm sóc đời sống tinh thần cho cư dân bằng các phong trào, hoạt động, sự kiện cộng đồng, các lễ hội quy mô quốc tế. Từ đó, Vinhomes Grand Park tiếp tục ghi điểm trên bản đồ du lịch TP HCM và khu vực Đông Nam bộ.

Năm 2025 cũng đánh dấu sự thăng hạng vượt bậc của Vinhomes Grand Park khi hạ tầng giao thông bao quanh dần hoàn thiện. Đặc biệt, đại đô thị là dự án duy nhất tại TP HCM có vành đai 3 chạy xuyên tâm. Ngay trong năm 2025, gần 15 km trên cao kết nối từ cao tốc Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Tân Vạn sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.

Bởi vậy, thời điểm hiện tại được đánh giá là cơ hội vàng cho các nhà đầu tư đón sóng tăng trưởng tại Vinhomes Grand Park. Góp phần thúc đẩy dòng tiền đổ về đây còn là loạt chính sách có 1-0-2 của chủ đầu tư. Đơn cử ngay lúc này, khách mua có cơ hội sở hữu voucher trị giá 16 triệu đồng hoặc 18 triệu đồng khi tham gia chương trình "Hái lộc đầu năm"; nhận chiết khấu 3% với gói "Quà tặng tân gia" (áp dụng cho khách mua đến hết ngày 27-2-2025). Cùng với đó là loạt trợ lực hấp dẫn, như hỗ trợ lãi suất, ưu đãi thanh toán sớm, quà tặng nội thất, hỗ trợ hoàn thiện cho thuê, cam kết tiền thuê… (tùy phân khu).

Quy hoạch, hạ tầng, tiện ích, chính sách vượt trội… cùng hội tụ giúp Vinhomes Grand Park trở thành dự án không có đối thủ trên thị trường BĐS TP HCM.