Thủy hải sản "nhà giàu" giảm giá tới 50% vẫn ế

Khảo sát của phóng viên tại các vựa hải sản, chợ lẻ tại TP HCM cho thấy nhiều loại hải sản cao cấp, trước đây chủ yếu dành cho nhà giàu và các nhà hàng lớn, đang trong tình trạng ế ẩm nên giá giảm khá mạnh. Giá tôm hùm baby hiện chỉ còn 450.000 đồng/kg loại khoảng 4 con/kg, 590.000 đồng/kg loại 2 con/kg, trong khi tháng trước dao động 600.000 - 800.000 đồng/kg. Tôm hùm xanh baby từ 1 triệu còn 730.000 đồng/kg loại 4 con/kg, 800.000 đồng/kg loại 3 con/kg.

Cua huỳnh đế từ 1,3 triệu giảm còn 950.000 đồng/kg, cua thịt Cà Mau từ 390.000 đồng/kg giảm còn 330.000 đồng/kg, cua gạch Cà Mau 490.000 đồng còn 450.000 đồng/kg, ghẹ giảm 100.000 đồng còn 480.000 đồng/kg...



Những loại hải sản bình dân hơn cũng được các vựa ở TP HCM giảm giá tới 50% để kích cầu. Bạch tuộc giảm còn 370.000 đồng/kg, sò dương 220.000 đồng/kg, ốc hương tự nhiên chỉ còn 550.000 đồng/kg, nghêu hai còi 210.000 đồng/kg, cá mú 300.000 đồng/kg, cá tầm 270.000 đồng/kg, sò huyết 300.000 đồng/kg...

Không chỉ thủy hải sản trong nước giảm giá mà hàng ngoại nhập cũng giảm tương tự. Chẳng hạn, tu hài Canada giảm còn 800.000 đồng/kg, sò điệp Nhật 600.000 đồng/kg, tôm hùm Alaska từ 1,3 triệu giảm còn 750.000-850.000 đồng/kg, cua Bắc Mỹ giảm 80.000 đồng còn 770.000 đồng/kg, hàu Mỹ 100.000 đồng/kg, bào ngư Hàn Quốc 1 triệu đồng/kg, cá bơn Hàn Quốc 550.000 đồng/kg.

Tôm hùm Alaska nhập khẩu hiện chỉ còn dưới 1 triệu đồng/kg.

Cua tuyết nhập khẩu cũng có giá dưới 1 triệu đồng/kg.

Nguyên nhân giảm giá được các tiểu thương lý giải là do phần lớn các nhà hàng, quán nhậu tạm nghỉ vì dịch Covid-19, chưa biết khi nào mới hoạt động trở lại. Bà Thanh - buôn bán thuỷ hải sản tại khu vực chợ Hoà Bình, quận 5, TP HCM - cho biết trước đây các loại thuỷ hải sản loại đặc biệt, ngon nhất ít có hàng bán ở chợ lẻ do được nhà hàng, quán nhậu đặt mua phục vụ khách có thu nhập cao. Do tình hình thay đổi nên hàng chất lượng cao được đưa ra chợ bán lẻ với giá giảm đáng kể.

Chị Thương - buôn bán thuỷ hải sản ở khu vực chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, TP HCM - còn cho rằng sở dĩ giá thủy hải sản gần đây giảm mạnh còn do nhiều người ngại đi chợ vì dịch Covid-19. Người đi chợ phần lớn mua nhiều thức ăn thiết thực như thịt, cá, rau củ. Các mặt hàng thuỷ hải sản theo kiểu "ăn chơi" không còn được chú trọng như trước nên sức mua giảm đáng kể. Ngoài ra, xuất khẩu thuỷ hải sản đình đốn nên được đưa ra thị trường nội địa nhiều hơn, dẫn đến nguồn cung dồi dào.

Tại các chợ lẻ ở TP HCM, giá tôm, cá các loại giảm tới phân nửa so với trước. Cá chạch, cá chim, cá trắm hiện giảm còn 90.000-100.000 đồng/kg, tôm sú 250.000 đồng, cá điêu hồng 45.000 đồng/kg, cá thác lác 110.000 đồng/kg...