Ngân hàng JP Morgan trao giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc cho Eximbank

Bà Insiyah Shikari, Giám đốc cao cấp, Giám đốc Khối Dịch vụ Khách hàng khu vực Asean của Ngân hàng JP Morgan - một trong những ngân hàng quốc tế hàng đầu đã trao giải thưởng Chất lượng Thanh toán quốc tế xuất sắc cho Eximbank. Đây là giải thưởng ghi nhận chất lượng xuất sắc của Eximbank trong xử lý tự động các điện thanh toán quốc tế (với tỉ lệ điện thanh toán quốc tế xuyên suốt năm 2021 là 99.66%).

Tại buổi trao giải thưởng Chất lượng Thanh toán quốc tế xuất sắc, ông Đào Hồng Châu, Phó Tổng giám đốc Eximbank cho biết các chỉ số kinh doanh trọng yếu của ngân hàng trong thời gian qua đều có sự tăng trưởng tốt, chất lượng tín dụng được kiểm soát theo đúng mục tiêu.



Theo ông Châu giải thưởng Chất lượng Thanh toán quốc tế xuất sắc lần này chính là sự ghi nhận và khích lệ để Eximbank tiếp tục cải tiến, đầu tư vào công nghệ, khẳng định chất lượng dịch vụ và phục vụ khách hàng tốt nhất.

Bà Insiyah Shikari đánh giá Eximbank là một trong số ít các ngân hàng có thành tích liên tục 8 năm liền nhận được giải thưởng Chất lượng Thanh toán quốc tế xuất sắc. Điều này cho thấy sự ổn định của chất lượng dịch vụ thanh toán, hệ thống và kinh nghiệm của cán bộ công nhân viên Eximbank trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và kinh doanh ngoại hối. Ngân hàng JP Morgan và Eximbank sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác kinh doanh toàn diện trong thời gian tới để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu khách hàng của hai ngân hàng.

Được biết với bề dày hơn 33 năm kinh nghiệm trong hoạt động thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối và tài trợ thương mại, Eximbank có quan hệ hợp tác với hơn 800 ngân hàng đại lý tại 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong các năm qua, các ngân hàng hàng đầu thế giới như JP Morgan, Bank of New York Mellon, Wells Fargo, CitiBank liên tục trao tặng cho Eximbank các giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc. Đặc biệt, trong tháng 5-2022, Eximbank cũng đã được ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) thông báo tăng thêm hạn mức tài trợ thương mại cho Eximbank; đồng thời cung cấp gói hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cho Eximbank để xây dựng chính sách Môi Trường và Xã Hội (Environmental and Social Management System - ESMS) thông qua công ty tư vấn Environmental Resources Management Limited (ERM) do ADB chỉ định. Với việc Eximbank tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của ADB cho thấy thương hiệu của Eximbank đối với các tổ chức tài chính và ngân hàng trên thị trường quốc tế ngày càng được nâng cao sẽ giúp phát triển đáng kể sức mạnh của Eximbank trong thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và đáp ứng sâu hơn các nhu cầu tài trợ thương mại của khách hàng trong nước.