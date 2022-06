MT Eastmark City khởi động giai đoạn 2 với lễ ra quân hoành tráng

Quyết tâm quét sạch rổ hàng – chính là tinh thần của đội ngũ chuyên viên kinh doanh sau Lễ Kick off Sales

Không chỉ được "tiếp lửa", các chuyên viên tư vấn còn được phổ biến những thông tin hữu ích về thị trường bất động sản khu Đông, xu hướng tìm căn hộ hậu Covid qua sự chia sẻ của chuyên gia - Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực phía Nam của Batdongsan.com.vn, thành viên tập đoàn PropertyGuru và đại diện Tổng thầu xây dựng dự án MT Eastmark City - Công ty xây dựng Phước Thành.

Song song đó, đội ngũ những chiến binh "sale" (bán hàng) của dự án đã có dịp nhìn lại hành trình thành công của giai đoạn 1 và vinh danh các chuyên viên kinh doanh xuất sắc.

Tại buổi lễ, đơn vị phát triển dự án Rio Land đã ký kết hợp tác phân phối chiến lược giai đoạn 2 với các đơn vị phân phối uy tín trên thị trường là IQI Việt Nam, SunLand Sài Gòn, Grand House và NTC Group, Rio 5S.

Lễ ký kết hợp tác là dấu ấn ý nghĩa đánh dấu sự hợp tác tốt đẹp giữa nhà phát triển dự án Rio Land với các đối tác đồng hành.

Với các chính sách bán hàng và chăm sóc hệ thống kinh doanh trong giai đoạn 2, đại diện Rio Land kỳ vọng các "chiến binh tinh nhuệ" sẽ "tăng tốc" đưa sản phẩm căn hộ chất lượng cao MT Eastmark City đến với khách hàng.



Chương trình mang đến những tiết mục nghệ thuật độc đáo, những trò chơi vui nhộn với các giải thưởng hấp dẫn dành cho hệ thống kinh doanh.

Được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp all – in – one, khu phức hợp MT Eastmark City tạo được tiếng vang trên thị trường bất động sản thành phố Thủ Đức với mức giá chỉ từ 39 triệu/m2 và hệ thống sản phẩm đa dạng gồm căn hộ, căn văn phòng và shophouse. Trong giai đoạn 2, MT Eastmark City chính thức giới thiệu tháp đẹp nhất ven sông với số lượng hữu hạn cùng nhiều chính sách ưu đãi tài chính hấp dẫn.