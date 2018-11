Masan Consumer tiếp tục trên đà đạt mục tiêu tăng trưởng

Thành công trong việc tung ra các sản phẩm mới



Thực hiện thành công chiến lược "cao cấp hóa" các sản phẩm trong lĩnh vực thực phẩm và mở rộng lĩnh vực đồ uống; MCH quay trở lại là một trong những nhà xây dựng thương hiệu lớn nhất Việt Nam do thành công trong việc tung ra các sản phẩm mới giúp đạt doanh thu thuần 11.659 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm 2018 so với mức 8.791 tỉ đồng trong 9 tháng năm 2017 và 9.101 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm 2016. Do đó, tăng trưởng doanh thu 9 tháng đầu năm 2018 tăng 32,6% so với năm 2017 và tăng 28,1% so với năm 2016.

Ngành hàng gia vị, thực phẩm tiện lợi và đồ uống đạt tăng trưởng doanh thu trong 9 tháng đầu năm 2018 hơn 25% so với cùng kỳ 2017, cho thấy tiềm năng tăng trưởng hữu cơ của các sản phẩm. Các sản phẩm mới tung ra như Vivant – nước khoáng cao cấp, khoai tây nghiền Omachi, sản phẩm tái tung Compact – nước tăng lực truyền thống là động lực thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

Động lực thúc đẩy tăng trưởng doanh thu là doanh thu bán ra từ nhà phân phối (sell-out) trong Q3/2018 tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2017 với hàng tồn kho tại nhà phân phối của MCH duy trì ở mức 911 tỉ đồng so với mức 1.006 tỉ đồng vào cuối năm 2017 và mức 2.028 tỉ đồng vào cuối năm 2016.

Sự phục hồi của các nhãn hiệu cốt lõi

Tăng trưởng của ngành gia vị được ghi nhận đến từ sự phục hồi của các nhãn hiệu cốt lõi và các sản phẩm cao cấp mới tung: Doanh thu thuần của ngành gia vị trong 9 tháng đầu năm 2018 tăng 39,7% lên 4.761 tỉ đồng từ mức 3.408 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm 2017. Tăng trưởng doanh thu đến từ sự tăng trưởng của những nhãn hiệu cốt lõi như Nam Ngư và Chin-su, với đóng góp đến 30% vào tăng trưởng sản lượng. Chiến lược "cao cấp hóa" tiếp tục đem lại hiệu quả do MCH đã tung ra thành công các sản phẩm cao cấp. Doanh thu Q3/2018 tăng 36,1% so với cùng kỳ năm 2017 nhờ vào tăng trưởng 51% doanh thu của nước mắm cao cấp. Hàng tồn kho tại nhà phân phối trong ngành gia vị là 429 tỉ đồng tính đến cuối tháng 9/2018, so với 494 tỉ đồng vào cuối năm 2017, và 482 tỉ đồng vào cuối tháng 9/2017. Ban Điều hành ước tính doanh thu thuần cho cả năm 2018 sẽ rơi vào khoảng mức 6.000 đến 7.000 tỉ đồng.

Đà tăng trưởng được duy trì trong ngành hàng thực phẩm tiện lợi nhờ vào sự phục hồi của các nhãn hiệu cốt lõi và các phát kiến mới cho giải pháp bữa ăn hoàn chỉnh: Doanh thu thuần từ thực phẩm tiện lợi tăng 35,0% lên 3.271 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm 2018, so với mức 2.423 tỉ đồng trong cùng kỳ năm 2017. Tăng trưởng sản lượng đạt 28% là động lực chính thúc đẩy ngành hàng này và cho thấy các sản phẩm cốt lõi đang tăng trưởng trở lại. Doanh thu thuần của ngành hàng thực phẩm tiện lợi trong Q3/2018 tăng 32,0% so với cùng kỳ năm 2017 nhờ vào tăng trưởng 60% của các sản phẩm mì cao cấp Omachi. Sản phẩm mới mì ly Omachi với cây thịt - giải pháp cho bữa ăn hoàn chỉnh và khoai tây nghiền Omachi tiếp tục tăng trưởng cao hơn kỳ vọng. Doanh thu từ mì ly Omachi đã tăng trưởng gấp 3 lần chỉ trong vòng 5 quý sau khi tung hàng. Ban Điều hành kỳ vọng doanh thu thực phẩm tiện lợi sẽ đạt khoảng 4.500 tỉ đồng trong năm 2018.

MCH đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Jinju Ham – nhà sản xuất thịt chế biến hàng đầu tại Hàn Quốc trong Quý 3- 2018. Việc hợp tác chiến lược này sẽ tạo ra cộng hưởng lớn qua việc kết hợp kỹ thuật cao và khả năng phát triển sản phẩm mới của Jinju Ham cùng với sự am hiểu sâu sắc khẩu vị người tiêu dùng Việt Nam và khả năng xây dựng thương hiệu của MCH. MCH cùng Jinju Ham sẽ tung ra sản phẩm xúc xích chung đầu tiên vào Q4/2018 và sẽ tiếp tục phát triển sản phẩm mới vào năm 2019.

Ngành hàng cà phê của MCH (không bao gồm nước tăng lực Wake-Up 247, được xếp trong lĩnh vực đồ uống) ghi nhận doanh thu thuần 1.066 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm 2018, tăng 16,7%, chủ yếu nhờ vào tăng trưởng sản lượng. MCH sẽ tuyển dụng các nhân sự chủ chốt trong Q4/2018 để giúp tăng cường khả năng phát triển sản phẩm nhằm thúc đẩy tăng trưởng mạnh trở lại. Doanh thu cho ngành hàng cà phê dự kiến sẽ đạt khoảng 1.700 – 2.000 tỉ đồng trong năm 2018.

Doanh thu thuần đồ uống tăng nhờ vào tăng trưởng của nước tăng lực.Việc tung ra thành công nước tăng lực Wake-Up 247 vào 4 năm trước đây đã giúp sản phẩm này là trụ cột cho tăng trưởng của ngành hàng đồ uống, nhờ vào việc tăng cường đầu tư vào thương hiệu và tăng điểm bán hàng của ngành hàng đồ uống từ 75.000 điểm lên 130.000 điểm hiện nay. Nước tăng lực đóng góp 1.294 tỉ đồng doanh thu thuần trong 9 tháng đầu năm 2018 với tăng trưởng 55% so với cùng kỳ 2017. Doanh thu thuần của ngành hàng đồ uống đạt 1.910 tỉ đồng trong 9 tháng năm 2018, tăng 29,0% so với 9 tháng đầu năm 2017. Nhãn hiệu nước tăng lực "Compact" mới được tung vào tháng 4-2018 sẽ giúp gia tăng thị phần và gia nhập phân khúc nước tăng lực truyền thống. Sản phẩm nước khoáng cao cấp "Vivant" được tung ra vào tháng 10-2018 sẽ là động lực quan trọng cho ngành hàng đồ uống trong tương lai gần. Ban Điều hành kỳ vọng doanh thu ngành đồ uống sẽ đạt khoảng 3.000 tỉ đồng cho cả năm 2018.

Với những kết quả khả quan trên, lợi nhuận thuần sau thuế phân bổ cho Cổ đông Công ty là 2.484 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm 2018, tăng 96,0% so với cùng kỳ năm 2017 do doanh thu tăng và biên lợi nhuận tăng.

Doanh thu và lợi nhuận trong năm 2018 được kỳ vọng sẽ tăng trưởng lần lượt là 25% và 50%. Theo kế hoạch dự báo doanh thu và lợi nhuận của Ban Điều hành thì MCH được kỳ vọng sẽ đạt EBITDA khoảng 4.000 tỉ đồng, tăng 50% trong năm 2018 so với năm 2017. Masan Consumer được kỳ vọng sẽ đạt lợi nhuận thuần phân bổ cho Cổ đông Công ty từ 3.100 đến 3.400 tỉ đồng.