Đại gia bán lẻ Thái Lan rót thêm 1,1 tỉ USD để mở rộng hoạt động tại Việt Nam

Theo kế hoạch kinh doanh vừa công bố của Central Retail Corporation Public Company Limited (CRC), doanh nghiệp bán lẻ đến từ Thái Lan này sẽ tập trung phát triển đa ngành, đa nền tảng, các thương hiệu phi thực phẩm cũng như nền tảng đa kênh trong vòng 5 năm tới.



Riêng trong năm 2021, ông Philippe Broianigo, CEO của Central Retail tại Việt Nam, cho biết tiếp tục đẩy mạnh phát triển mở rộng với tổng giá trị đầu tư khoảng 6,6 tỉ Bath (211 triệu USD), dự định mở mới 4 trung tâm thương mại và đại siêu thị GO! tại Thái Nguyên, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thái Bình, Lào Cai và 1 siêu thị mini GO! ở Tây Ninh. Bên cạnh đó, sẽ chuyển đổi 8 đại siêu thị Big C thành đại siêu thị GO! và chuyển đổi 7 siêu thị Big C thành siêu thị Tops Markets.

Tập đoàn này cũng sẽ tiếp tục đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh với mảng phi thực phẩm trong năm 2021.

Kế hoạch lâu dài, Central Retail sẽ tăng sự hiện diện tại 55 tỉnh, thành trên toàn quốc trong vòng 5 năm (hiện tại đã có mặt tại 39 tỉnh, thành).



Trong năm nay, Central Retail tiếp tục chuyển đổi 8 siêu thị Big C thành GO!

Song song với việc phát triển mở rộng tại Việt Nam, CRC cũng sẽ tập trung nâng cao trải nghiệm khách hàng bằng việc phát triển nền tảng đa kênh bao gồm các kênh bán hàng trực tuyến như Nguyenkim.com, Supersports.com.vn; xây dựng các cửa hàng thương mại điện tử trên Lazada, Shopee và Tiki; hợp tác với các ứng dụng đặt hàng Grab, Chopp, Now.vn và Beamin; phát triển thương mại điện tử kết hợp mạng xã hội (Social commerce) như Zalo cũng như bán hàng qua hotline và dịch vụ "Click and Drive".

Cuối năm 2020, doanh số từ các nền tảng đa kênh của Big C đóng góp 5% doanh thu mặc dù hồi đầu năm ghi nhận 0%, con số này tại Nguyễn Kim là 8%.



Với 37 trung tâm thương mại và 230 cửa hàng tại 39 tỉnh, thành, Central Retail tại Việt Nam đang phục vụ trung bình 175.000 khách hàng mỗi ngày. Năm 2020, CRC đã mở mới 4 trung tâm thương mại GO! tại Trà Vinh, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Bến Tre; tái định vị thương hiệu Big C thành GO! tại 5 chi nhánh, mở mới 1 siêu thị mini GO! ở Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.