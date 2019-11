Cuối tuần đi chợ đặc sản Đồng Tháp ở siêu thị tại TP HCM

Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm này nằm trong chương trình Tuần hàng Đặc sản Đồng Tháp tại TP HCM năm 2019 (Tuần hàng Đồng Tháp) lần đầu tiên do UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Big C An Lạc tổ chức, kéo dài từ ngày 8 đến 10-11.

Tất cả đều là đặc sản được công nhận là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, thực phẩm đạt chuẩn an toàn, các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của tỉnh Đồng Tháp, gồm: nông sản tươi, sống như xoài, nhãn, cam, quýt, sen, mận, chanh; sản phẩm chế biến từ gạo như bột các loại, bún, phở, hủ tiếu, miến; bánh phồng tôm, tàu hủ ky; các sản phẩm chế biến từ rau củ quả như trái cây sấy, sen, mãng cầu, mứt vỏ trái cây; các sản phẩm giá trị gia tăng khác: dầu cá … và sản phẩm thủ công mỹ nghệ để trang trí, làm quà tặng từ các làng nghề như hoa sen sấy khô, hoa giấy, hương tinh dầu, khăn choàng, ghe xuồng, lờ lợp, lục bình…

Ống hút gạo của 1 doanh nghiệp Đồng Tháp giới thiệu tại sự kiện

Tại sự kiện còn có phiên kết nối trực tiếp giữa các nhà sản xuất, HTX, hộ sản xuất của tỉnh Đồng Tháp với bộ phận thu mua của hệ thống siêu thị Big C; tập huấn về điều kiện, quy chuẩn đưa hàng vào hệ thống siêu thị Big C; ký kết hợp tác giữa Big C với các nhà sản xuất, HTX, hộ nông dân tỉnh về tiêu thụ và quảng bá các sản phẩm của tỉnh Đồng Tháp tại hệ thống siêu thị Big C trên toàn quốc…

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp kỳ vọng thông qua sự kiện này sẽ giúp các HTX, tổ hợp tác, hội quán, doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất… của tỉnh biết được thị hiếu của người tiêu dùng TP HCM lẫn cả nước. Ngoài ra, từ yêu cầu đặt hàng của Big C, các doanh nghiệp, HTX sẽ xây dựng kế hoạch, chiến lược sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu và quy chuẩn để cung cấp hàng cho chuỗi bán lẻ hiện đại.



Các sản phẩm làng nghề của tỉnh Đồng Tháp được người tiêu dùng TP HCM đánh giá cao