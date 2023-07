Cùng Charm’s Sport Day hưởng ứng chương trình “Dấu Ấn Hè 2023”

Chương trình "Dấu ấn hè 2023" do Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức sẽ diễn ra trong 2 ngày 22 - 23/7 nhằm quảng bá các sản phẩm du lịch đa dạng của tỉnh, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng của du khách, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển ngành du lịch địa phương.

Charm Group phối hợp cùng huyện Xuyên Mộc tổ chức lễ hội diều "Sắc màu mùa hè" vào ngày 15/7 vừa qua. (Nguồn: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)

Trước đó, ngày 15-7, Charm Group đã đồng hành cùng huyện Xuyên Mộc tổ chức lễ hội diều "Sắc màu mùa hè" với sự tham gia của các câu lạc bộ, nghệ nhân thả diều của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. HCM, Đồng Nai và một số tỉnh lân cận. Tại đây, các nghệ nhân sẽ đồng loạt thả 80 - 100 con diều đủ màu sắc, kích cỡ, thể loại để phục vụ du khách xuyên suốt chương trình, thu hút hàng ngàn du khách và người dân địa phương đến chiêm ngưỡng và chụp hình check-in.

Ngày 22-7 tới, trong ngày đầu tiên diễn ra các hoạt động chính của chương trình "Dấu Ấn Hè 2023", tại Charm Resort Hồ Tràm, Charm Group tổ chức "Ngày hội Charm’s Sport Day" với nhiều hoạt động như thả diều bãi biển, các hoạt động trải nghiệm bờ biển đẹp nhất Hồ Tràm và đặc biệt là phần thi đấu bóng đá bãi biển vô cùng sôi động sẽ đem đến những trận cầu mãn nhãn cho du khách khi đến với Hồ Tràm.

Charm’s Sport Day 2023 với sự tham gia của 12 đội là đơn vị phân phối,đối tác xây dựng và đại diện ngân hàng dự án The Six Premier - Charm Resort Hồ Tràm. (ảnh: Charm Group)

Charm’s Sport Day sẽ diễn ra những trận cầu đỉnh cao đến từ 12 đội là các đơn vị phân phối chiến lược dự án The Six Premier - Charm Resort Hồ Tràm, đối tác xây dựng Coteccons, Decofi, ngân hàng Nam Á, hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút kịch tính, hấp dẫn phục vụ người xem. Sau những trận đấu đỉnh cao, các phần thưởng hấp dẫn, cúp vô địch và đại tiệc Sunset Party phục vụ các "chiến binh" tại bãi biển đẹp nhất Hồ Tràm của The Six Premier.



Song song với hoạt động thể thao biển, sẽ diễn ra lễ kick-off giai đoạn mới, tiếp thêm tinh thần, năng lượng đến các đơn vị phân phối chiến lược, bùng nổ hơn trong thời gian tới, mang dòng sản phẩm đậm chất nghỉ dưỡng của The Six Premier đến với khách hàng.

Những chương trình ưu đãi, chiết khấu mới dành riêng cho khách hàng sẽ được công bố trong ngày hội. (Ảnh: Charm Group)

Tại buổi lễ kick-off, những chính sách bán hàng mới sẽ được chủ đầu tư tung ra trong chương trình, chiết khấu ưu đãi, gói quà tặng và chiết khấu "nóng" dành riêng cho khách hàng tham dự, gia tăng cơ hội sở hữu sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng tiềm năng bậc nhất tại Hồ Tràm.

Chưa hết, đến với ngày hội, Quý khách hàng sẽ cùng trải nghiệm không gian sống sang trọng, đậm chất nghỉ dưỡng tại The Six Premier - Charm Resort Hồ Tràm. Ngoài ra, hệ thống Charm Club sẽ chuẩn bị đại tiệc buffet trưa với thực đơn đa dạng phục vụ quý khách trong thời gian tham dự sự kiện.

Ngày hội Charm’s Sport Day 2023 bên cạnh tinh thần thể thao còn là lời tri ân đến các đối tác chiến lược, đơn vị phân phối và quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng sự phát triển của The Six Premier - Charm Resort Hồ Tràm.