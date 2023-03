“Cánh chim đầu đàn” đưa 100 chuyến hàng Việt về nông thôn An Giang

Ngày 29-3, tại huyện biên giới Tịnh Biên (tỉnh An Giang), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp với Sở Công Thương, Siêu thị Tứ Sơn (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) tổ chức lễ phát động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", chương trình đưa 100 chuyến hàng Việt về nông thôn năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Chuyến hàng Việt của Siêu thị Tứ Sơn tại huyện Châu Thành (An Giang) năm 2022.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, khẳng định cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" là quá trình lâu dài, đòi hỏi doanh nghiệp nỗ lực trong xây dựng và giữ vững thương hiệu hàng hóa, từng bước vươn lên chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh An Giang, phát biểu

Tại An Giang, Siêu thị Tứ Sơn là đơn vị tiên phong và thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả cuộc vận "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Đây cũng là đơn vị thực hiện chuyến hàng Việt xuyên suốt 14 năm qua, với hơn 900 chuyến hàng về khắp các làng quê An Giang.

"Những năm qua, các chuyến hàng Việt về nông thôn của Siêu thị Tứ Sơn đã tác động tích cực, góp phần nâng cao nhận thức người tiêu dùng về việc mua sắm hàng Việt Nam; đồng thời góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng" – ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Tạ Minh Sơn, Giám đốc Siêu thị Tứ Sơn, phát biểu tại buổi lễ

Ông Tạ Minh Sơn, Giám đốc Siêu thị Tứ Sơn, cho hay trong năm 2022, siêu thị này đã có 99 chuyến hàng Việt về các chợ, khu dân cư, khu, cụm công nghiệp, xã nông thôn, miền núi; thu hút trên 150.000 lượt người dân tham quan, mua sắm, với tổng doanh số bán hàng trên 1,8 tỉ đồng.

"Doanh thu tuy không cao, nhưng mỗi nơi đến, chúng tôi đón tiếp được dòng người mua sắm rất cao. Đó chính là động lực để năm nay chúng tôi nỗ lực thực hiện 100 chuyến hàng, cùng với đó là 2 phiên chợ hàng Việt. Chúng tôi thực hiện điều này, vì chúng tôi thấy được trách nhiệm của mình đối với hàng Việt. Suốt 14 năm qua, chúng tôi thực hiện đều đặn hàng trăm chuyến hàng. Trong thời gian tới, chúng tôi còn đổi mới, sáng tạo để gắn kết hàng Việt với sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền nhằm tạo thêm sức hút mạnh mẽ đối với hàng Việt" – ông Sơn khẳng định.

Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (bìa phải), tham quan gian hàng

Có mặt tại buổi phát động, bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), tin tưởng: "Với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh An Giang, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành trong tỉnh; đặc biệt là Siêu thị Tứ Sơn, "cánh chim đầu đàn" trong hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, sẽ nối tiếp và tiếp tục thực hiện có hiệu quả, là kênh xúc tiến thương mại và quan trọng nhất là đưa được hàng hóa có chất lượng về phục vụ người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới".

Sau lễ phát động, Siêu thị Tứ Sơn sẽ bắt đầu thực hiện những chuyến hàng Việt năm 2023 tại huyện Tịnh Biên.