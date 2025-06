Thị trường biến động: Đâu là chiến lược cho nhà đầu tư?

In bài viết

Liên tục cơ cấu lại danh mục

Ưu tiên đầu tiên là cơ cấu lại danh mục. Nhà đầu tư nên giữ lại các cổ phiếu có nền tảng tốt, tăng trưởng ổn định, loại bỏ những mã kém triển vọng. Khi giải ngân cần thận trọng, tránh mua đuổi, bán tháo.

Thay vì tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, nên bổ sung sản phẩm có rủi ro thấp để tăng tính an toàn và thanh khoản. Một giải pháp hiệu quả nữa, có thể thay việc đầu tư mã cổ phiếu lẻ bằng việc tham khảo danh mục đầu tư theo chủ đề đã được công ty chứng khoán xây dựng dựa trên nghiên cứu thị trường, ví dụ như PineFolio.

Bên cạnh đó, trái phiếu cũng là một lựa chọn đầu tư hiệu quả, vừa an toàn vừa giúp gia tăng lợi suất. Điển hình là PineB - kênh đầu tư do Pinetree xây dựng, tập trung vào các trái phiếu doanh nghiệp và ngân hàng đã được Pinetree trực tiếp thẩm định, đầu tư và phân phối, nhằm mang lại lợi suất tốt và an toàn cho nhà đầu tư.

Đặc biệt, khách hàng có thể nhận thêm một số ưu đãi hấp dẫn với PineB vào hai ngày cuối tháng và một ngày đầu tháng. Nhà đầu tư có thể linh hoạt chọn kỳ hạn đa dạng từ 14 đến 180 ngày và mức đầu tư chỉ từ một triệu đồng.

Ngoài ra, một số trái phiếu khác như DBOND của VNDirect, iBond ProX của TCBS, eBond của VPBankS… cũng là những lựa chọn tiềm năng cho nhà đầu tư.

Tối ưu ưu đãi trọn đời miễn phí

Khi thực hiện giao dịch, nhà đầu tư cần thanh toán các khoản phí, bao gồm phí giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán thu và phí dịch vụ từ công ty chứng khoán, dao động từ 0,1% đến 0,35% cho mỗi lệnh mua/bán. Với lệnh bán, nhà đầu tư chịu thêm 0,1% thuế thu nhập cá nhân, khoản thuế này được công ty chứng khoán khấu trừ tại nguồn và nộp thay theo quy định.

Qua nhiều lần giao dịch, khoản phí tích lũy sẽ lớn dần theo thời gian. Vì thế, nhà đầu tư nên tối ưu các chương trình ưu đãi phí từ các công ty chứng khoán để có thể giảm từ 0,07 đến 0,32% chi phí cho mỗi giao dịch (không gồm phí trả cho Sở 0,03% và thuế TNCN). Chương trình ưu đãi phí có thể được triển khai theo từng thời điểm hoặc trọn đời. Ví dụ như Pinetree đã áp dụng miễn phí giao dịch trọn đời cho nhà đầu tư, không ràng buộc về tần suất hay giá trị giao dịch.

Thường xuyên cập nhật thông tin chuyên sâu

Việc theo dõi các bản tin và báo cáo chứng khoán giúp nhà đầu tư hiểu rõ và nhận diện xu hướng thị trường. Nhà đầu tư có thể theo dõi kênh Youtube và các nền tảng của của Pinetree, đây là một trong số ít các doanh nghiệp cung cấp tới 24 bản tin và báo cáo chứng khoán mỗi tuần.

Những dữ liệu này được phân tích trực quan với ngôn từ dễ hiểu cùng hình ảnh sinh động, giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận kiến thức, cập nhật thông tin và có chiến lược đầu tư hiệu quả.