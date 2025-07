The Opus One - Chuẩn sống “hạng thương gia”, đầu tư đón sóng hạ tầng

Chuẩn sống TOP 1 Vinhomes Grand Park

Sở hữu vị trí trung tâm hiếm hoi của đại đô thị Vinhomes Grand Park, khu căn hộ cao cấp The Opus One không dành cho số đông. Đây là nơi quy tụ cộng đồng cư dân ưu tú, bao gồm doanh nhân, nhà đầu tư, chuyên gia cấp cao, gia đình thành đạt - những người cùng tầm nhìn và cùng nhịp sống tinh tế. Họ chọn The Opus One không chỉ vì thiết kế thời thượng và tiện ích đỉnh cao, mà còn bởi giá trị vô hình: sự tự hào khi là một phần của cộng đồng đẳng cấp và có gu.

The Opus One sẽ bắt đầu bàn giao vào quý I-2026

The Opus One còn thể hiện giá trị của "hạng ghế thương gia" khi mọi trải nghiệm đều đạt chuẩn "first class": từ không gian yên tĩnh, tiện nghi bậc nhất đến tầm view rộng mở.

Ngay dưới chân tòa tháp là hệ thống hàng chục tiện ích đặc quyền, được thiết kế theo chuẩn quốc tế: lounge sang trọng, hồ bơi nội khu 3 tầng phong cách resort, khu aqua gym hiện đại, sân chơi trẻ em và vận động liên hoàn, sảnh đón chuẩn khách sạn... Từng chi tiết được tính toán kỹ lưỡng để nâng đỡ một phong cách sống tinh giản nhưng tối ưu tiện nghi, cho phép cư dân thư giãn, tái tạo năng lượng không ngừng.

Với vị trí đối diện công viên 36 ha, kế cận quảng trường Golden Eagle, Vincom Mega Mall Grand Park, trường Vinschool, xa hơn có thể phóng tầm nhìn ra bộ đôi sông Đồng Nai và sông Tắc, The Opus One sở hữu bộ tứ tầm view "triệu đô" hiếm có. Tại đây, mỗi ban công đều là một khung hình đắt giá, mở ra tầm nhìn panorama vĩnh cửu.

Sức hút của The Opus One đã được minh chứng khi ngay sau mở bán, hai tòa OS1 và OS5 nhanh chóng ghi nhận tỉ lệ hấp thụ cao vượt kỳ vọng. Hiện nay, thị trường đang ngóng đợi tòa "hoa hậu" OS2 ra mắt với vị trí trung tâm, tầm view đẹp nhất và số lượng căn hộ giới hạn.

The Opus One - Khoản đầu tư xứng tầm cho nhiều thập kỷ tới

Không chỉ là lựa chọn an cư lý tưởng, The Opus One còn là cơ hội đầu tư hấp dẫn khi khu Đông TP HCM đang bước vào giai đoạn tăng trưởng đột phá, nhờ 3 yếu tố cốt lõi: hạ tầng giao thông bứt phá, tiện ích vận hành hoàn chỉnh, và nhu cầu ở thực tăng cao.

Cụ thể, trong giai đoạn 2025-2030, khu Đông sẽ chứng kiến hàng loạt công trình đi vào hoạt động, như Vành đai 3, sân bay quốc tế Long Thành, kết hợp với tuyến Metro số 1 hiện hữu hình thành "tam giác vàng" kết nối vùng, đẩy giá trị bất động sản tăng mạnh.

Với số vốn chỉ từ 400 triệu đồng, khách hàng có thể sở hữu căn hộ The Opus One cùng hệ tiện ích cao cấp

Dự báo, căn hộ The Opus One, với mức giá 70-80 triệu đồng/m² hiện tại, có thể cán mốc 80-100 triệu đồng/m² vào năm 2030 và tăng lên 110-140 triệu đồng/m2. Đây là điểm khác biệt lớn của The Opus One so với những dự án cùng phân khúc nhờ được bàn giao đúng vào điểm rơi hạ tầng, tạo hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ về giá trị và thanh khoản. Người mua hôm nay không chỉ sở hữu một căn hộ, mà đang nắm giữ vị trí chiến lược trong bức tranh đô thị tương lai của TP HCM.

Không chỉ dừng ở khả năng tăng giá, The Opus One còn được xem là "cỗ máy" tạo dòng tiền bền vững. Với nhu cầu thuê căn hộ chất lượng cao ngày càng tăng tại khu Đông TP HCM, nơi quy tụ các khu công nghệ cao, trường đại học, tập đoàn FDI…, The Opus One trở thành lựa chọn hàng đầu của các chuyên gia, giảng viên, kỹ sư và giới quản lý cấp cao. Mức giá thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Vinhomes Grand Park đang dao động từ 12-15 triệu đồng/tháng, tùy vị trí và nội thất. Với tỉ lệ lấp đầy cao, nhà đầu tư tại The Opus One có thể đạt tỉ suất sinh lời ổn định từ 6%-10%/năm.

The Opus One liền kề Vincom Mega Mall, đại công viên 36 ha và các tiện ích cốt lõi của Vinhomes Grand Park

Bên cạnh đó, The Opus One được đánh giá cao còn nhờ "vùng giá vào" hợp lý so với tiềm năng. Trong khi mặt bằng giá căn hộ trung tâm TP HCM đã chạm ngưỡng 120-250 triệu đồng/m², với dư địa tăng không còn nhiều, thì The Opus One vẫn đang được mở bán với mức giá chỉ 70-80 triệu đồng/m². Mức giá này không chỉ dễ tiếp cận hơn, mà còn cho phép nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận trên vốn bỏ ra, đặc biệt khi đi kèm với chất lượng sống và hệ sinh thái tiện ích đạt chuẩn quốc tế.

Như vậy, sự khác biệt rõ nét giữa Vinhomes Grand Park nói chung và The Opus One nói riêng so với các khu vực khác chính là khả năng kết hợp giữa trải nghiệm sống cao cấp và tiềm năng đầu tư dài hạn. Nếu như các khu vực ngoại thành không tiện ích chỉ phù hợp với mục tiêu giữ đất chờ tăng giá, và các khu trung tâm lại quá đắt đỏ để tạo biên độ sinh lời, thì The Opus One là điểm hội tụ hoàn hảo giữa giá trị sống thực và chiến lược đầu tư nhạy bén.

Nếu cuộc sống là một hành trình dài, nơi mỗi người có thể chọn ngồi ở ghế phổ thông hoặc bước vào khoang thương gia, thì The Opus One chính là lựa chọn thuộc hàng "first class" - nơi đem đến những giá trị bậc nhất trong cả tận hưởng lẫn đầu tư.