Thẻ Nam A Bank Happy Golf “tung” chính sách ưu đãi mới nhân dịp Tết

Sự gia tăng nhu cầu kết nối, giao lưu và khẳng định vị thế trên sân cỏ đã đưa các dòng thẻ chuyên biệt cho golfer trở thành tâm điểm của thị trường tài chính – ngân hàng. Giữa làn sóng đó, thẻ tín dụng Happy Golf của Nam A Bank giữ vững vị thế là người "bạn đồng hành" không thể thiếu, giúp mỗi cú swing của golfer trở nên trọn vẹn và đẳng cấp hơn.

Loạt ưu đãi hấp dẫn từ thẻ Happy Golf dành cho khách hàng.

Thấu hiểu hành trình chinh phục những hố golf luôn cần sự khởi đầu thuận lợi, Nam A Bank mang đến chính sách ưu đãi kích hoạt đầy ấn tượng. Ngay khi mở mới, kích hoạt thẻ thành công và thỏa điều kiện chi tiêu trong kỳ giao dịch đầu tiên các golfer được hoàn 100% phí thường niên năm đầu tiên.

Bên cạnh đó, để tiếp thêm sự tự tin cho những khoảnh khắc thăng hoa trên sân, Nam A Bank còn dành tặng gói bảo hiểm Hole-in-one có thời hạn sử dụng suốt một năm. Đây được xem là món quà tinh thần vô giá, giúp chủ thẻ tận hưởng niềm vui khi đạt được cú đánh kỳ tích trong sự nghiệp.

Đặc biệt, từ ngày 01/02 đến 31/03, 100 khách hàng mở mới thẻ Happy Golf sớm nhất còn được nhận thêm "lì xì" công nghệ là E-voucher mua sắm trên ứng dụng Urbox trị giá 500.000 đồng, mang đến những trải nghiệm mua sắm hiện đại.

Chủ thẻ Happy Golf nhận ngay đặc quyền ưu đãi cùng người thân sử dụng miễn phí phòng chờ Nam A Bank Premier Lounge.

Khách hàng không chỉ nhận ưu đãi khi thẻ kích hoạt, Happy Golf còn đi cùng bạn suốt cả hành trình với hệ sinh thái đặc quyền đa dạng. Theo đó, chủ thẻ Happy Golf còn được tận hưởng nhiều ưu đãi từ hệ sinh thái đặc quyền xuyên suốt quá trình sử dụng, được thiết kế dựa trên sự thấu hiểu thói quen của giới golfer. Chủ thẻ có thể dễ dàng tận hưởng những vòng đấu đỉnh cao tại các sân golf tiêu chuẩn quốc tế trên toàn quốc hoàn toàn miễn phí, hoặc linh hoạt quy đổi sang các E-voucher giá trị để sử dụng tại mạng lưới đối tác rộng lớn của Nam A Bank.

Để hỗ trợ các tay golf theo dõi phong độ và kết nối với cộng đồng chuyên nghiệp, Ngân hàng còn tặng toàn bộ phí hội viên vHandicap trong một năm cho các khách hàng thỏa điều kiện chi tiêu, giúp việc quản lý chỉ số handicap trở nên minh bạch và dễ dàng hơn bao giờ hết.

Song song những đặc quyền trên sân cỏ, Happy Golf còn chăm sóc trải nghiệm của khách hàng ngay cả trong những chuyến công tác hay trải nghiệm du lịch cùng gia đình. Chủ thẻ chỉ cần chi tiêu từ 10 triệu đồng mỗi kỳ thông báo giao dịch, nhận ngay đặc quyền ưu đãi cùng người thân sử dụng miễn phí phòng chờ Nam A Bank Premier Lounge tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng. Với không gian sang trọng, dịch vụ đẳng cấp Nam A Bank Premier Lounge sẽ là bước đệm hoàn hảo cho những hành trình xa, giúp khách hàng vừa thư giãn, vừa duy trì được sự kết nối cần thiết trước mỗi chuyến bay.

Có thể thấy, trong một thị trường tài chính đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng cá nhân hóa, thẻ tín dụng Happy Golf của Nam A Bank chính là giải pháp toàn diện, biến đam mê thể thao thành một chuỗi những trải nghiệm thượng lưu, xứng tầm với vị thế của những người dẫn đầu.

Thông tin chi tiết về thẻ Nam A Bank Happy Golf, khách hàng xem tại đây