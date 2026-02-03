Ngân hàng
03/02/2026 16:11

Thanh toán phí hạ tầng cảng biển dễ dàng qua TPBank Biz

Với tính năng “Thanh toán phí hạ tầng cảng biển” trên ứng dụng TPBank Biz, doanh nghiệp có thể nộp phí hạ tầng cảng biển chỉ trong vài thao tác

Trong xu thế đẩy mạnh số hóa dịch vụ ngân hàng, TPBank tiếp tục mở rộng hệ sinh thái TPBank Biz với tính năng "Thanh toán phí hạ tầng cảng biển", hướng tới nhóm khách hàng doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là các đơn vị thường xuyên giao dịch tại hai đầu mối lớn: cảng Hải Phòng và TP HCM. Tính năng mới cho phép doanh nghiệp linh hoạt lựa chọn hình thức nộp phí phù hợp với từng khu vực cảng, đồng thời đơn giản hóa toàn bộ quy trình thanh toán thông qua nền tảng ngân hàng số.

Với tính năng "Thanh toán phí hạ tầng cảng biển" trên ứng dụng TPBank Biz, doanh nghiệp có thể nộp phí hạ tầng cảng biển tại hai cụm cảng lớn là Hải Phòng và TP HCM chỉ trong vài thao tác

Linh hoạt theo từng khu vực cảng

Với cụm cảng Hải Phòng, doanh nghiệp có thể thực hiện thanh toán trực tiếp ngay trên hệ thống TPBank Biz. Sau khi đăng nhập, người dùng truy cập mục "Thanh toán Thuế" và chọn "Phí hạ tầng cảng biển". Tại đây, doanh nghiệp chỉ cần điền đầy đủ thông tin như mã số thuế, mã loại phí, mã đơn vị thu phí, kèm theo số hoặc ngày chứng từ. Hệ thống sẽ tự động truy vấn và hiển thị khoản phí cần thanh toán để doanh nghiệp xác nhận và hoàn tất giao dịch.

Với phương thức này, toàn bộ quá trình diễn ra trọn vẹn trên một nền tảng duy nhất, không cần thao tác qua cổng trung gian hay bổ sung hồ sơ riêng biệt. Ngoài ra, tại Hải Phòng, các doanh nghiệp vẫn có thể lựa chọn nộp phí thông qua hình thức trích nợ tài khoản trên hệ thống ePayment của hải quan nếu phù hợp với quy trình nội bộ.

Trong khi đó, với cụm cảng TP HCM, doanh nghiệp sẽ thao tác thông qua Cổng thông tin điện tử của Hải quan TP HCM. Sau khi tra cứu và tạo lệnh thanh toán tại cổng, hệ thống sẽ cấp mã QR tương ứng. Doanh nghiệp chỉ cần mở ứng dụng TPBank Biz, sử dụng chức năng thanh toán QR VNPay để quét mã và xác nhận giao dịch. Phương thức này giúp việc nộp phí được thực hiện tức thời, an toàn, hạn chế rủi ro sai sót trong quá trình nhập liệu thủ công.

Trải nghiệm liền mạch, tích hợp toàn diện

Ưu điểm nổi bật của tính năng "Thanh toán phí hạ tầng cảng biển" nằm ở tính chủ động và trải nghiệm liền mạch. Doanh nghiệp không cần nộp thêm hồ sơ hay đăng ký thủ tục riêng, chỉ cần sở hữu tài khoản TPBank Biz kèm gói giao dịch phù hợp là có thể sử dụng tính năng ngay lập tức.

Bên cạnh thanh toán phí hạ tầng cảng biển, TPBank Biz hiện đã tích hợp đầy đủ các chức năng nộp ngân sách nhà nước mà doanh nghiệp cần: Từ thuế nội địa như VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài đến thuế và phí xuất nhập khẩu, thuế trước bạ hay thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên. Việc tập trung toàn bộ quy trình thanh toán thuế, phí trong một nền tảng số duy nhất không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo kiểm soát tài chính hiệu quả, minh bạch và chính xác.

Với tính năng "Thanh toán phí hạ tầng cảng biển", TPBank một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong trong việc số hóa dịch vụ ngân hàng dành cho doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp xuất nhập khẩu - nơi mà mỗi phút giao dịch chính xác đều có thể mang lại giá trị vận hành thiết thực.

Minh Quân
