Techcombank tiếp tục kiến tạo hành trình giáo dục tài chính cho thế hệ tiếp nối vượt trội

Chương trình do Techcombank phối hợp cùng trường Đại học VinUni tổ chức. Ban Tổ chức chương trình năm nay không chỉ tập trung đầu tư nâng cao chất lượng nội dung mà còn mở rộng quy mô tổ chức đến nhiều tỉnh thành trên toàn quốc; thực thi đúng định hướng chiến lược của Techcombank trong năm 2025 nhằm tăng cường kết nối và lan tỏa trải nghiệm vượt trội đến cộng đồng địa phương.

Bùng nổ xu hướng toàn cầu giáo dục tài chính cho trẻ

Trong bối cảnh thời đại số, xu hướng giáo dục tài chính cho trẻ em đang dần trở thành một phần cấp thiết trong sự phát triển bền vững của xã hội. Việc trang bị kiến thức về tiền bạc, kiểm soát chi tiêu và lập kế hoạch đầu tư từ khi còn nhỏ sẽ giúp trẻ phát triển sự tự tin để quản lý cuộc sống, xây dựng tương lai tài chính an toàn cho bản thân và gia đình, góp phần vào sự phát triển toàn diện và ổn định của nền kinh tế quốc gia. Trên thực tế, theo nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, các quốc gia tiên tiến như Israel, Mỹ, Anh, Singapore, Phần Lan và Nhật Bản… đã đạt được những kết quả đáng kể trong việc áp dụng giáo dục tài chính cho trẻ em.

Thấu hiểu sâu sắc tầm quan trọng đó, năm 2024, Techcombank đã phối hợp cùng đại học VinUniveristy lần đầu tiên tổ chức chương trình "Quản lý tài chính cho thế hệ trẻ" thu hút sự quan tâm hưởng ứng của hơn 2.000 khách hàng và người thân.

Đại diện VinUniversity, ông Hồ Hồng Hải - Trợ lý Giáo sư, Tiến sĩ, Viện phó Viện kinh doanh quản trị chia sẻ: "Chúng tôi đồng hành cùng Techcombank để xây dựng các nội dung học tập về tài chính cá nhân phù hợp cho lứa tuổi 12-15 như: phân bổ tiền, lập ngân sách, tiết kiệm và đầu tư… vừa dễ hiểu, dễ nhớ vừa áp dụng được vào cuộc sống hằng ngày".

Nuôi dưỡng tư duy tài chính - Tiếp nối di sản gia đình

Chương trình "Quản lý tài chính cho thế hệ tiếp nối vượt trội 2025" trở lại được đầu tư quy mô, không chỉ nâng cao chất lượng nội dung cho các khóa học trực tuyến trên nền tảng ứng dụng số FinWise Edu mà còn bổ sung đa dạng nhiều hoạt động trải nghiệm đắc sắc. Nếu ở chuỗi sự kiện "kick-off" diễn ra xuyên suốt trong tháng 6 giúp các em làm quen với các kiến thức tài chính cá nhân cơ bản; thì ở sự kiện "Một ngày làm banker" trong tháng 7 vừa qua lại mang đến cho các em nhiều bài học hữu ích khi tham gia hóa thân thành nhân viên ngân hàng trực tiếp xử lý các tình huống thực tế ở các vị trí công việc khác nhau như Giao dịch viên, Kiểm soát viên, Chuyên gia tư vấn tài chính, Chuyên gia Tiếp thị truyền thông, Giám đốc Chi nhánh.

Chương trình đã và đang khẳng định vị thế sân chơi bổ ích, uy tín không chỉ giúp thế hệ trẻ gợi mở tư duy tài chính mà còn được giao lưu học hỏi, phát triển kỹ năng làm việc đội nhóm.

Em Huỳnh Hương, 12 tuổi, học viên tham gia workshop tại Cần Thơ hào hứng chia sẻ: "Nhờ tham gia khóa học mà giờ đây con đã biết cách phân bổ tiền hợp lý, hiểu tại sao mình cần có trách nhiệm khi chi tiêu và nhận ra tầm quan trọng của việc quản lý tài chính cho các mục tiêu của bản thân".

Song song đó, chương trình còn tạo điều kiện, khuyến khích các em tự do thể hiện suy nghĩ, gửi gắm thông điệp qua đó giúp bố mẹ có thể thấu hiểu để trở thành điểm tựa đồng hành cùng con trẻ trên hành trình phát triển bản thân.

Bà Hiệp Hòa - phụ huynh đồng thời là hội viên Techcombank Private tại TP HCM chia sẻ: "Sau khi tham gia khóa học cháu đã có sự trưởng thành hơn trong tư duy quản lý, lập kế hoạch chi tiêu, tự tin trong các giao tiếp với bạn bè. Nhưng điểm nhấn ấn tượng và sâu sắc nhất đối với tôi đó chính là giây phút trực tiếp được lắng nghe những tâm tư tình cảm cháu dành cho mẹ mà chắc chắn nếu không tham gia chương trình cháu sẽ không bao giờ thổ lộ. Xin chân thành cảm ơn Techcombank - không chỉ là đối tác về tài chính mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy song hành cùng tôi trên hành trình nuôi dưỡng thế hệ tiếp nối".

Bà Nguyễn Vân Linh - Phó Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ nhấn mạnh: "Hơn ai hết, Techcombank hiểu rằng, một thế hệ trẻ với nền tảng kiến thức và kỹ năng tốt là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của gia đình và xã hội. Với chương trình này, chúng tôi không chỉ nỗ lực đồng hành cùng quý khách hàng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, kiến tạo nên một thế hệ tiếp nối vượt trội cho đất nước trong giai đoạn phát triển mới: những con người tự tin và bản lĩnh".

Ở chặng cuối hành trình, các học viên có điểm số cao nhất sẽ tiếp tục tham gia các buổi đào tạo chuyên sâu. Các em sẽ được chia thành nhiều đội nhóm, cùng nhau xây dựng, lên ý tưởng về các sản phẩm/ứng dụng tài chính theo các chủ đề Sống xanh - Tiêu dùng thông minh - Cùng nhau vì cộng đồng. Top 6 đội có nội dung xuất sắc sẽ cùng nhau tranh tài tại Vòng Chung kết - "Cuộc thi Sáng tạo tài chính" dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 9-8.

Những thông tin mới nhất về Vòng Chung kết chương trình "Quản lý tài chính cho thế hệ tiếp nối vượt trội" sẽ tiếp tục được cập nhật trên fanpage chính thức Techcombank Việt Nam. Hãy cùng đón chờ những màn tranh tài đầy sôi nổi bùng nổ của các chiến binh vượt trội nhí.