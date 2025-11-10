Techcombank được cả Fitch Ratings và S&P Global xếp hạng tín nhiệm ở mức cao

Điều này khẳng định năng lực vốn vững mạnh, khả năng quản trị rủi ro hiệu quả và chiến lược tăng trưởng bền vững của ngân hàng.

Cụ thể, Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings đã lần đầu xếp hạng xếp hạng tín nhiệm dài hạn (Long-Term Issuer Default Rating - IDR) của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) ở mức 'BB-' với triển vọng "Tích cực", công bố xếp hạng Năng lực nội tại (Viability Rating - VR) và xếp hạng Hỗ trợ từ Chính phủ (Government Support Rating - GSR) ở mức 'bb-', đồng thời ghi nhận xếp hạng Nguồn vốn - Thanh khoản (Funding and Liquidity) là ‘bb’.

Theo Fitch Ratings, việc xếp hạng triển vọng "Tích cực" phản ánh niềm tin vào năng lực tài chính vững mạnh, cấu trúc nguồn vốn ổn định và khung quản trị rủi ro thận trọng của Techcombank, đồng thời phản ánh nỗ lực đa dạng hóa danh mục tín dụng và duy trì chất lượng tài sản ổn định qua các chu kỳ kinh tế của ngân hàng.

Đặc biệt, điểm xếp hạng "Nguồn vốn - Thanh khoản" được đánh giá ở mức ‘bb’ - mức cao nhất trong số các ngân hàng được xếp hạng, nhờ năng lực huy động vốn mạnh mẽ với "chi phí vốn thấp hơn đáng kể so với trung bình ngành" và khả năng quản lý thanh khoản hiệu quả.

Techcombank là ngân hàng có tỉ lệ an toàn vốn cao nhất trong nhóm các ngân hàng Việt Nam được Fitch xếp hạng, với Fitch Core Capital (FCC) đạt 13,9% và tỉ lệ vốn cấp 1 (Tier 1) là 14,2% (tính đến tháng 9-2025). Fitch nhận định năng lực vốn mạnh mẽ này giúp Techcombank có dư địa tăng trưởng, đồng thời hạn chế rủi ro tập trung. "Tỉ lệ này có thể được cải thiện hơn nữa khi áp dụng thông tư 14/2025/TT-NHNN" - Fitch nhấn mạnh.

Fitch Ratings cũng khẳng định khả năng sinh lời là một trong những thế mạnh nổi bật của Techcombank, với "tỉ lệ lợi nhuận hoạt động trên tài sản có rủi ro (RWA) đạt 2,7% - cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của ngành". Kết quả này đến từ hiệu quả kiểm soát chi phí vốn, cơ cấu thu nhập đa dạng và nguồn thu ngoài lãi bền vững.

Đồng thời, Fitch cũng đánh giá Techcombank duy trì tiêu chuẩn thẩm định tín dụng nghiêm ngặt và quản lý tài sản bảo đảm hiệu quả, thể hiện qua tỷ lệ nợ xấu chỉ 1,2% - thuộc nhóm thấp nhất ngành.

Ông Alex Macaire - Giám đốc Tài chính Tập đoàn - Techcombank chia sẻ: "Việc Fitch Ratings xếp hạng triển vọng Tích cực là sự công nhận độc lập và khách quan cho những nỗ lực không ngừng của Techcombank. Đây là lần thứ hai trong năm 2025, Techcombank được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu xếp hạng ở mức cao, khẳng định sự đánh giá đồng nhất từ các tổ chức uy tín quốc tế đối với chiến lược và năng lực tài chính vững mạnh của Ngân hàng. Techcombank cam kết tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng bền vững, mang lại trải nghiệm vượt trội cho khách hàng, giá trị bền vững cổ đông, cộng đồng; đồng thời góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam".

Trước đó, vào ngày 25-8, Techcombank cũng đã được S&P Global Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức BB.

Mới đây, Techcombank cũng đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2025 đạt 23,4 ngàn tỉ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ - dẫn đầu nhóm ngân hàng tư nhân. Trong đó, lợi nhuận trước thuế quý III-2025 đạt 8,3 ngàn tỉ đồng, tăng 14,4%, là mức lợi nhuận trước thuế theo quý cao nhất từ trước tới nay của ngân hàng. Tỉ lệ CASA tiếp tục dẫn đầu ngành, cùng các chỉ số hiệu quả hoạt động đều vượt kỳ vọng trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.

Đáng chú ý, trước đó TCB cũng được đưa vào rổ chỉ số VNSI20 - top 20 doanh nghiệp có điểm ESG cao nhất trong rổ chỉ số bền vững của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), khẳng định cam kết mạnh mẽ về phát triển bền vững và quản trị doanh nghiệp xuất sắc.