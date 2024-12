Tâp đoàn KN Holdings đóng góp 10 tỉ đồng cho Chương trình "Mùa Xuân Cho Em" lần thứ 18

Tập đoàn KN Holings được sáng lập bởi ALHĐ Lê Văn Kiểm và ALHĐ Trần Cẩm Nhung. Hai nhà sáng lập của là một trong những doanh nhân tham gia hoạt động kinh doanh tư nhân đầu tiên tại miền Nam Việt Nam. Trải qua gần 50 năm hoạt động, hiện nay Tập đoàn tập trung phát triển 5 lĩnh vực chính: Bất động sản, Dịch vụ, Năng lượng tái tạo, Khu Công Nghiệp và Logistic, Nông nghiệp Công nghệ cao.

Ở lĩnh vực Bất động sản, KN Holdings là đối tác Việt Nam đầu tiên của Capitaland từ năm 2006 và tiếp tục hợp tác xuyên suốt 18 năm với các dự án chung cư cao cấp tại TP. HCM như: The Vista An Phú, Vista Verde, Feliz En Vista, Define. KN Holidngs cũng hợp tác với đối tác Nhật Maede xây dựng và đưa dự án The Waterina Suite đi vào hoạt động. Với tổng mức đầu tư hơn 500 triệu đô la Mỹ, cung cấp hơn 3.000 sản phẩm cao cấp ra thị trường, góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố Thủ Đức.

Đặc biệt vào Quý IV-2024, KN Cam Ranh – công ty thành viên của Tập đoàn đã gây tiếng vang lớn trên thị trường bất động sản khi ra mắt Siêu đô thị biển CaraWorld với quy mô 800ha. CaraWorld nhận sự đánh giá cao từ giới chuyên gia, các nhà đầu tư bởi quỹ đất sở hữu lâu dài hiếm hoi, sở hữu gần 5km đường bờ biển bãi Dài cùng vị trí đắc địa liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh.