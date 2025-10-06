Tập đoàn Đèo Cả học hỏi kinh nghiệm Hàn Quốc cho dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng

Từ bài học sông Hàn…

Khảo sát dọc sông Hàn, đoàn công tác Tập đoàn Đèo Cả ghi nhận thực tiễn quy hoạch hai bờ sông và cách kết nối giữa các công trình cũ - mới. Đồng thời, rút ra những "bài học đắt giá" về quy hoạch đô thị ven sông như xu hướng bê tông hóa quá mức các hạng mục lân cận (sau đó buộc phải phá bỏ) và thiết kế cầu khẩu độ ngắn, nhịp giản đơn gây ảnh hưởng mỹ quan và thông thủy. Bên cạnh đó, đoàn công tác ghi nhận một số đoạn cầu cạn chạy dọc ven sông Hàn có mật độ trụ dày, với hơn 30 cầu vượt sông, kéo theo khối lượng kết cấu bê tông lớn.

Ngay sau chuyến khảo sát, lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả đã trao đổi với chính quyền thành phố Seoul để tìm kiếm giải pháp tối ưu và bài học kinh nghiệm. Theo lý giải của giới chuyên gia, do dự án phát triển hai bờ sông Hàn được cải tạo cách đây 18 năm (2007), thời điểm đó điều kiện kỹ thuật và tiêu chuẩn chưa cho phép áp dụng các phương án tối ưu hơn, chẳng hạn sử dụng công nghệ đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) để giảm tác động đến cảnh quan tự nhiên hai bên bờ.

Buổi làm việc giữa Tập đoàn Đèo Cả với ông Oh Se-hoon, Thị trưởng thành phố Seoul

Đây là bài học kinh nghiệm để Tập Đoàn Đèo Cả đúc rút, tìm kiếm các giải pháp khoan hầm tối ưu hơn, nhằm giữ gìn cảnh quan tự nhiên vốn có của sông Hồng (Hà Nội) và giảm thiểu tác động đến môi trường của khu vực Thủ đô.

Làm việc với Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon ngày 26/9, ông Hồ Minh Hoàng thảo luận về các phương án phát triển giao thông đô thị bền vững. Chính quyền thành phố Seoul cũng đưa ra một số bài học từ khai thác đại lộ sông Hàn: đẩy mạnh hệ thống xe buýt dọc bờ sông, nghiên cứu triển khai tuyến monorail - tương đồng với đề xuất của Tập đoàn Đèo Cả cho dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng, nhằm tăng năng lực vận tải công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân và giảm ùn tắc khu vực nội đô.

Sau khi trao đổi, Tập đoàn Đèo Cả đề xuất Thị trưởng Seoul hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp Hàn Quốc giàu kinh nghiệm trong đầu tư, thiết kế và phát triển đô thị ven sông. Đồng thời, báo cáo lên Đại sứ quán và Chính phủ hai nước nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, thi công, đào tạo và chuyển giao công nghệ mới.

…đến lời giải cho "kỳ tích sông Hồng"

Trước đó, lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả đã làm việc với Tập đoàn POSCO nhằm trao đổi về triển vọng hợp tác đầu tư và thi công tại dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng, cũng như các dự án hạ tầng giao thông khác tại Việt Nam theo mô hình đối tác công-tư (PPP).

Phát huy thế mạnh sản xuất và thi công các công trình thép cùng kinh nghiệm triển khai nhiều dự án tại Việt Nam, POSCO được kỳ vọng sẽ mang đến cho Đèo Cả các giải pháp tiên tiến, rút ngắn tiến độ bằng phương pháp thi công modular, đồng thời phối hợp cung cấp vật liệu trong các dự án đường sắt tại Việt Nam.

Ông Cho Cheong Myeong – Nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn POSCO, cho biết qua giới thiệu của Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc - ông Phạm Tiến Vân, ông đã theo dõi quá trình phát triển của Tập đoàn Đèo Cả và đánh giá việc Đèo Cả khảo sát sông Hàn và làm việc với các tập đoàn kinh tế tại Hàn Quốc là một cách làm thực tế.

Sông Hàn tại Seoul

Nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn POSCO đề cập tới mô hình kinh tế chaebol độc đáo của Hàn Quốc và dự đoán Việt Nam sẽ có những cú hích tương tự từ các doanh nghiệp tư nhân đang ngày càng lớn mạnh, trong đó có Tập đoàn Đèo Cả.

"Khát vọng vươn tầm của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam là điều tự nhiên. Với lợi thế đi sau, cách làm chịu khó, thông minh, sắc sảo của người Việt, tôi tin dự án Đại lộ – Cảnh quan sông Hồng nhất định sẽ thành công", ông Cho nhận định.

Đề cập tới vai trò của các doanh nghiệp tư nhân trong quá trình kiến tạo "kỳ tích sông Hàn", đặc biệt là chỉnh trang bộ mặt đô thị tại Seoul, ông Cho khẳng định sự cần thiết của các doanh nghiệp tư nhân có khát vọng, năng lực.

Theo ông Cho, khát vọng hiện thực hóa dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng của lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả đã gợi nhớ tới hình bóng của doanh nhân Chung Ju-yung, nhà sáng lập Tập đoàn Huyndai.

"Cả hai đều khởi đầu từ phát triển hạ tầng cơ bản. Khi thi công các công trình dọc sông Hàn, nhà sáng lập Huyndai đã đề xuất chính phủ các phương án phát triển không gian, đô thị, góp phần thúc đẩy kinh tế Hàn Quốc. Ngày nay, nhiều khu vực ông Chung từng xây dựng đã trở thành những vị trí đắt giá nhất Hàn Quốc", ông Cho chia sẻ.

Cũng trong chuyến đi, Tập đoàn Đèo Cả đã làm việc với Công ty Xây dựng HOBAN - một trong các "ông lớn" về thi công hạ tầng tại Hàn Quốc. Tại đó, trả lời cho câu hỏi của ông Chul Hee Park - Tổng Giám đốc HOBAN đặt câu hỏi liệu Tập đoàn Đèo Cả có đảm bảo năng lực thi công công trình phức tạp như thế hay không. ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả thẳng thắn đáp: "Dự án Đại lộ - Cảnh quan Sông Hồng đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao trọng trách cho Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu liên danh nhà đầu tư, dẫn dắt các đơn vị nghiên cứu triển khai dự án. Chúng tôi đã chủ động học tập, tiếp cận công nghệ hiện đại và hoàn toàn có khả năng làm chủ trong quá trình thi công. Về nguồn vốn, Ngân hàng VPBank đã đề xuất tham gia tài trợ cho dự án".

Ông Hoàng cho biết: "Chúng tôi đến đây để học hỏi những điều hay từ người đi trước, tiếp thu tinh hoa, rút kinh nghiệm từ những thất bại và phát huy lợi thế của người đi sau để làm tốt hơn".

Với 40 năm phát triển và hơn 20 năm kể từ khi bắt đầu nghiên cứu triển khai các công trình trọng điểm quốc gia, Tập đoàn Đèo Cả đã làm chủ nhiều công nghệ phức tạp như NATM, tự nghiên cứu và cải tiến thành phương pháp NATM ‘hệ Đèo Cả’, đồng thời phát triển mô hình tài chính PPP++. Những thành tựu này, theo Chủ tịch Đèo Cả, là minh chứng rõ ràng cho năng lực tự chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam. "Tất nhiên, chúng tôi luôn giữ tinh thần cầu thị để tiếp tục hoàn thiện và phát triển tốt hơn", ông Hồ Minh Hoàng khẳng định.

Tại Hàn Quốc, đoàn công tác của Tập đoàn Đèo Cả đã có các buổi làm việc nhằm xúc tiến cơ hội hợp tác với một số thương hiệu tiêu biểu khác tại Hàn Quốc như công ty tư vấn thiết kế Yooshin Engineering, công ty KIND.

Với tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 300.000 tỷ đồng (chưa gồm kinh phí GPMB), dự án bao gồm nhiều hạng mục đầu tư như tuyến đại lộ ven sông Hồng dành cho phương tiện xe cơ giới, hệ thống đường sắt đô thị phục vụ giao thông công cộng và các vùng không gian xanh chạy dọc ven sông. Theo yêu cầu của UBND TP. Hà Nội, dự án dự kiến được khởi công vào tháng 1/2026 và hoàn thành trước năm 2030.