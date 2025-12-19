Doanh nghiệp
19/12/2025 17:22

Tập đoàn BRG nhận Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An

In bài viết

(NLĐO) - Tập đoàn BRG đã triển khai hỗ trợ xây 100 ngôi nhà ở cho người có công, người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh Nghệ An đã tặng bằng khen cho Tập đoàn BRG nhằm tri ân thành tích xuất sắc của Tập đoàn trong Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2025.

Tập đoàn BRG nhận Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An - Ảnh 1.

Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An trao tặng Tập đoàn BRG

Là hình mẫu về một công dân doanh nghiệp ưu tú và luôn tiên phong trong những hoạt động thiết thực, kịp thời vì cộng đồng và an sinh xã hội, Tập đoàn BRG đã triển khai nhiều chương trình xây mới, sửa chữa nhà dột nát cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

TIN LIÊN QUAN

Đặc biệt trong năm 2023, Tập đoàn BRG đã triển khai hỗ trợ xây 100 ngôi nhà ở cho người có công, người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An với kinh phí 10 tỉ đồng, góp phần hoàn thành mục tiêu Chương trình 1838 của Ban Thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", tiếp nối truyền thống tốt đẹp "tương thân, tương ái" của dân tộc và hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh Nghệ An về việc chăm lo Tết cho hàng ngàn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, Tập đoàn BRG đã ủng hộ 1 tỉ đồng cho Chương trình "Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024" của tỉnh Nghệ An.

Tập đoàn BRG nhận Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An - Ảnh 2.

Tập đoàn BRG ủng hộ 1 tỉ đồng cho Chương trình "Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024" của tỉnh Nghệ An

Đề cao triết lý "sẻ chia là hạnh phúc" và ưu tiên các hoạt động an sinh xã hội trong toàn bộ hệ sinh thái, Tập đoàn BRG và các công ty thành viên đã đóng góp kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của Thủ đô, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống người dân như: trường học, bệnh viện, tôn tạo di tích...; Hỗ trợ kinh phí xây nhà cho người nghèo tại nhiều địa phương như tỉnh Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Hà Nội...

Luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái nhằm chung sức, đồng lòng với chính quyền và nhân dân trong các hoạt động hướng về cộng đồng, Tập đoàn BRG thường xuyên tham gia những hoạt động ủng hộ thường niên như Quỹ học bổng "Vì trẻ em Việt Nam", Quỹ Bảo trợ trẻ em, "Quỹ Vì người nghèo" của Thủ đô và nhiều địa phương khác. Mới đây, Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank, Công ty NHSC và các Công ty thành viên đã trao tặng 7 tỉ đồng cho Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Quỹ Vì người nghèo & An sinh xã hội TP Hà Nội.

Tập đoàn BRG nhận Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An - Ảnh 3.

Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank, Công ty NHSC và các Công ty thành viên đã trao tặng 7 tỉ đồng cho Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Quỹ Vì người nghèo & An sinh xã hội TP Hà Nội

Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, mặc dù các hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, Tập đoàn BRG vẫn nỗ lực đóng góp cho các công tác phòng chống dịch và an sinh xã hội trên khắp cả nước.

Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An là minh chứng cho nỗ lực kiến tạo những giá trị tốt đẹp, lan tỏa lòng nhân ái, sẻ chia tới từng cá nhân trong cộng đồng, cũng như trách nhiệm xã hội và cam kết lâu dài của Tập đoàn BRG trong việc chung tay xây dựng xã hội ngày càng văn minh và nhân ái hơn.

H.Thành

TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn BRG lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Doanh nghiệp 10:38

(NLĐO) - Tập đoàn BRG đã được vinh danh trong "Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ".

Tập đoàn BRG được trao tặng Cờ Thi đua Chính phủ

Doanh nghiệp 16:23

(NLĐO) - Với những thành tích suất sắc, Tập đoàn BRG vinh dự là tập đoàn kinh tế duy nhất của TP Hà Nội được Chính phủ trao tặng Cờ Thi đua năm 2024.

Tập đoàn BRG vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Doanh nghiệp 16:26

Tập đoàn BRG được vinh danh tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước".

từ khóa : doanh nghiệp, Tập đoàn BRG
Agribank - kiên định sứ mệnh “tam nông”, hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Agribank - kiên định sứ mệnh “tam nông”, hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tài chính 19:08

Ngày 15-01-2026, tại Hà Nội, Agribank tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tập đoàn TTC ký kết hợp tác tài trợ với CLB Bóng đá PVF - CAND

Tập đoàn TTC ký kết hợp tác tài trợ với CLB Bóng đá PVF - CAND

Doanh nghiệp 19:08

Tập đoàn TTC đồng hành cùng PVF - CAND trong chiến lược phát triển bền vững bóng đá Việt Nam

AEON mở rộng chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp tại Hà Nội

AEON mở rộng chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp tại Hà Nội

Doanh nghiệp 19:07

Tiếp nối thành công của chương trình tại TP HCM, AEON Việt Nam tiếp tục triển khai tại Hà Nội dành cho các doanh nghiệp miền Bắc.

Sun PhuQuoc Airways đạt Giấy chứng nhận phê chuẩn Tổ chức Bảo dưỡng AMO

Sun PhuQuoc Airways đạt Giấy chứng nhận phê chuẩn Tổ chức Bảo dưỡng AMO

Sản xuất - Kinh doanh 18:06

Đây là cột mốc quan trọng khẳng định năng lực tự chủ về kỹ thuật của hãng, tạo nền tảng vững chắc cho việc vận hành khai thác đội tàu bay hiện đại.

Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

Doanh nghiệp 15:48

(NLĐO)- Tập đoàn BRG đã có thành tích xuất sắc, đóng góp vào công tác xây dựng hạ tầng và các hoạt động xã hội, góp phần vào phát triển của Thủ đô và đất nước

Agribank tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Agribank tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Doanh nghiệp 15:10

Agribank vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

VPBank đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số trong đấu thầu công

VPBank đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số trong đấu thầu công

Ngân hàng 13:54

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức kết nối với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) để triển khai Dịch vụ Bảo lãnh dự thầu điện tử.



Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn