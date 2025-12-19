Tập đoàn BRG nhận Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An đã tặng bằng khen cho Tập đoàn BRG nhằm tri ân thành tích xuất sắc của Tập đoàn trong Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2025.

Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An trao tặng Tập đoàn BRG

Là hình mẫu về một công dân doanh nghiệp ưu tú và luôn tiên phong trong những hoạt động thiết thực, kịp thời vì cộng đồng và an sinh xã hội, Tập đoàn BRG đã triển khai nhiều chương trình xây mới, sửa chữa nhà dột nát cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

Đặc biệt trong năm 2023, Tập đoàn BRG đã triển khai hỗ trợ xây 100 ngôi nhà ở cho người có công, người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An với kinh phí 10 tỉ đồng, góp phần hoàn thành mục tiêu Chương trình 1838 của Ban Thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", tiếp nối truyền thống tốt đẹp "tương thân, tương ái" của dân tộc và hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh Nghệ An về việc chăm lo Tết cho hàng ngàn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, Tập đoàn BRG đã ủng hộ 1 tỉ đồng cho Chương trình "Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024" của tỉnh Nghệ An.

Tập đoàn BRG ủng hộ 1 tỉ đồng cho Chương trình "Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024" của tỉnh Nghệ An

Đề cao triết lý "sẻ chia là hạnh phúc" và ưu tiên các hoạt động an sinh xã hội trong toàn bộ hệ sinh thái, Tập đoàn BRG và các công ty thành viên đã đóng góp kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của Thủ đô, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống người dân như: trường học, bệnh viện, tôn tạo di tích...; Hỗ trợ kinh phí xây nhà cho người nghèo tại nhiều địa phương như tỉnh Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Hà Nội...

Luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái nhằm chung sức, đồng lòng với chính quyền và nhân dân trong các hoạt động hướng về cộng đồng, Tập đoàn BRG thường xuyên tham gia những hoạt động ủng hộ thường niên như Quỹ học bổng "Vì trẻ em Việt Nam", Quỹ Bảo trợ trẻ em, "Quỹ Vì người nghèo" của Thủ đô và nhiều địa phương khác. Mới đây, Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank, Công ty NHSC và các Công ty thành viên đã trao tặng 7 tỉ đồng cho Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Quỹ Vì người nghèo & An sinh xã hội TP Hà Nội.

Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank, Công ty NHSC và các Công ty thành viên đã trao tặng 7 tỉ đồng cho Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Quỹ Vì người nghèo & An sinh xã hội TP Hà Nội

Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, mặc dù các hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, Tập đoàn BRG vẫn nỗ lực đóng góp cho các công tác phòng chống dịch và an sinh xã hội trên khắp cả nước.

Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An là minh chứng cho nỗ lực kiến tạo những giá trị tốt đẹp, lan tỏa lòng nhân ái, sẻ chia tới từng cá nhân trong cộng đồng, cũng như trách nhiệm xã hội và cam kết lâu dài của Tập đoàn BRG trong việc chung tay xây dựng xã hội ngày càng văn minh và nhân ái hơn.