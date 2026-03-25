Tăng cường kết nối ASEAN qua tiệc trà hữu nghị tại không gian Duệ Tâm Trà

Chiều 22-3, tại xã Châu Pha (TPHCM), Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TPHCM phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TPHCM và chính quyền địa phương tổ chức chương trình "Kết nối nhân dân ASEAN", với sự tham dự của các Tổng Lãnh sự các nước Đông Nam Á tại TPHCM cùng đông đảo đại biểu, khách mời.

Chương trình được tổ chức tại Không gian văn hóa Duệ Tâm Trà, với điểm nhấn là Tiệc trà hữu nghị, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy kết nối giữa nhân dân các quốc gia ASEAN.

Trong không gian văn hóa mang đậm bản sắc Việt Nam, các đại biểu đã cùng tham gia các hoạt động thưởng trà, giao lưu và trao đổi, qua đó tăng cường sự hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết và hữu nghị trong khu vực.

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo UBND xã Châu Pha ông Phan Minh Hợp – Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã cho biết, sự kiện có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường giao lưu, hợp tác và hiểu biết giữa nhân dân các nước ASEAN; góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển năng động, gắn kết và bền vững. Đồng thời, khẳng định địa phương luôn chú trọng gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và sẵn sàng là cầu nối trong các hoạt động giao lưu quốc tế.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TPHCM nhấn mạnh, trong bối cảnh khu vực ngày càng hội nhập sâu rộng, ngoại giao nhân dân và giao lưu văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng bền vững cho hợp tác khu vực, góp phần tăng cường hiểu biết, niềm tin và tình hữu nghị giữa các quốc gia ASEAN.

Đại diện khối Tổng Lãnh sự các nước ASEAN, bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM, đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, cho rằng các hoạt động giao lưu văn hóa, trong đó có nghi thức thưởng trà truyền thống, đã góp phần tăng cường kết nối giữa người dân, thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác trong khu vực.

Đại diện Không gian văn hóa Duệ Tâm Trà bà Nguyễn Thị Minh Hiền cho biết, thông qua nghệ thuật thưởng trà, đơn vị mong muốn mang đến không gian thư giãn, cân bằng và kết nối hài hòa, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Chương trình "Kết nối nhân dân ASEAN" là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và các nước ASEAN; đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc văn hóa trong tiến trình hội nhập quốc tế.



