Tăng cường kết nối ASEAN qua tiệc trà hữu nghị tại không gian Duệ Tâm Trà

Các Tổng Lãnh sự ASEAN dự Tiệc trà hữu nghị "Kết nối nhân dân ASEAN" tại không gian văn hoá Duệ Tâm Trà, xã Châu Pha, TPHCM

Chiều 22-3, tại xã Châu Pha (TPHCM), Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TPHCM phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TPHCM và chính quyền địa phương tổ chức chương trình "Kết nối nhân dân ASEAN", với sự tham dự của các Tổng Lãnh sự các nước Đông Nam Á tại TPHCM cùng đông đảo đại biểu, khách mời.

Chương trình được tổ chức tại Không gian văn hóa Duệ Tâm Trà, với điểm nhấn là Tiệc trà hữu nghị, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy kết nối giữa nhân dân các quốc gia ASEAN.

Tăng cường kết nối ASEAN qua tiệc trà hữu nghị tại không gian Duệ Tâm Trà - Ảnh 1.

Trong không gian văn hóa mang đậm bản sắc Việt Nam, các đại biểu đã cùng tham gia các hoạt động thưởng trà, giao lưu và trao đổi, qua đó tăng cường sự hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết và hữu nghị trong khu vực.

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo UBND xã Châu Pha ông Phan Minh Hợp – Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã cho biết, sự kiện có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường giao lưu, hợp tác và hiểu biết giữa nhân dân các nước ASEAN; góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển năng động, gắn kết và bền vững. Đồng thời, khẳng định địa phương luôn chú trọng gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và sẵn sàng là cầu nối trong các hoạt động giao lưu quốc tế.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TPHCM nhấn mạnh, trong bối cảnh khu vực ngày càng hội nhập sâu rộng, ngoại giao nhân dân và giao lưu văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng bền vững cho hợp tác khu vực, góp phần tăng cường hiểu biết, niềm tin và tình hữu nghị giữa các quốc gia ASEAN.

Tăng cường kết nối ASEAN qua tiệc trà hữu nghị tại không gian Duệ Tâm Trà - Ảnh 2.

Đại diện khối Tổng Lãnh sự các nước ASEAN, bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM, đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, cho rằng các hoạt động giao lưu văn hóa, trong đó có nghi thức thưởng trà truyền thống, đã góp phần tăng cường kết nối giữa người dân, thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác trong khu vực.

Đại diện Không gian văn hóa Duệ Tâm Trà bà Nguyễn Thị Minh Hiền cho biết, thông qua nghệ thuật thưởng trà, đơn vị mong muốn mang đến không gian thư giãn, cân bằng và kết nối hài hòa, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Tăng cường kết nối ASEAN qua tiệc trà hữu nghị tại không gian Duệ Tâm Trà - Ảnh 3.

Chương trình "Kết nối nhân dân ASEAN" là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và các nước ASEAN; đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc văn hóa trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Tăng cường kết nối ASEAN qua tiệc trà hữu nghị tại không gian Duệ Tâm Trà - Ảnh 4.


HDBank nâng sở hữu tại HD SAISON lên 75%: Tăng kiểm soát, tối ưu hệ sinh thái, mở rộng tăng trưởng

HDBank nâng sở hữu tại HD SAISON lên 75%: Tăng kiểm soát, tối ưu hệ sinh thái, mở rộng tăng trưởng

Ngân hàng 11:14

Ngày 24-3, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM công bố nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Tài chính TNHH HD SAISON từ 50% lên 75%, chính thức nắm quyền chi phối.

Sacombank triển khai mô hình làm việc hybrid, hưởng ứng chủ trương tiết kiệm năng lượng

Sacombank triển khai mô hình làm việc hybrid, hưởng ứng chủ trương tiết kiệm năng lượng

Ngân hàng 11:13

Xu hướng làm việc linh hoạt, giảm di chuyển và tối ưu tiêu thụ điện đang được xem là một trong những giải pháp hiệu quả.

MB đồng hành cùng Sở Xây dựng TP HCM phát triển giải pháp thanh toán số trong giao thông công cộng

MB đồng hành cùng Sở Xây dựng TP HCM phát triển giải pháp thanh toán số trong giao thông công cộng

Ngân hàng 11:13

Hợp tác nhằm góp phần thúc đẩy chuyển đổi số hạ tầng giao thông, nâng cao trải nghiệm người dân và hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

P&G tiếp tục mở rộng chương trình nước sạch tại Việt Nam

P&G tiếp tục mở rộng chương trình nước sạch tại Việt Nam

Doanh nghiệp 10:11

P&G Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh sáng kiến “Nước uống sạch cho cộng đồng”, góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân.

Nam A Bank và Proparco ký biên bản ghi nhớ hợp tác: thúc đẩy nguồn lực tài chính xanh tại Việt Nam

Nam A Bank và Proparco ký biên bản ghi nhớ hợp tác: thúc đẩy nguồn lực tài chính xanh tại Việt Nam

Ngân hàng 09:43

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt chiến lược trong nỗ lực quốc tế hóa nguồn vốn bền vững của Nam A Bank.

Nam A Bank gia nhập mạng lưới tài trợ thương mại toàn cầu

Nam A Bank gia nhập mạng lưới tài trợ thương mại toàn cầu

Ngân hàng 09:43

Ngày 24-3, tại thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha), Nam A Bank đánh dấu cột mốc quan trọng thông qua thiết lập quan hệ hợp tác sâu rộng với Tổ chức tài chính quốc tế.

Panasonic cùng cộng đồng viết tiếp hành trình sống khỏe góp xanh

Panasonic cùng cộng đồng viết tiếp hành trình sống khỏe góp xanh

Nhịp sống 09:43

Sau dấu mốc đạt kỷ lục 1 triệu cây xanh, Panasonic Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hành trình phát triển bền vững thông qua chương trình “Sống khỏe góp xanh”


