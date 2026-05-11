Tài xế dịch vụ nói về VinFast Limo Green: “Xe chạy nhàn, khách khen êm, ví tiền rủng rỉnh"

Sau hàng ngàn km lăn bánh, chàng tài xế trẻ cũng đã chứng minh quyết định đầu tư của mình là hợp lý và đầy tính kinh tế.

Anh Phạm Hải Đăng (Hải Phòng) quyết định xuống tiền mua VinFast Limo Green dù chưa lái thử

Quyết định táo bạo nhưng sáng suốt

Anh Phạm Hải Đăng (Hải Phòng) sinh ra trong một gia đình có truyền thống khi bố anh từng là bộ đội lái xe thuộc Quân khu Thủ đô từ năm 16 tuổi, dạn dày kinh nghiệm với các dòng động cơ đốt trong. Vì vậy, khi anh Đăng nói muốn mua VinFast Limo Green để chạy dịch vụ, thay vì tiếp tục dùng xe xăng, cả gia đình, đặc biệt là bố anh, đã có không ít băn khoăn.

"Thời điểm đó, tôi tin vào sản phẩm Việt và bị thuyết phục bởi chính sách của VinFast nên quyết định rất nhanh. Vừa xem quảng cáo tối hôm trước, sáng hôm sau tôi đã liên hệ đặt cọc tiên phong luôn dù chưa hề lái thử", anh Đăng nhớ lại.

Anh Đăng chia sẻ, sức hút từ chính sách bán hàng và đặc quyền sạc pin miễn phí của VinFast quá lớn khiến anh không thể ngồi yên. Đến thời điểm này, chiếc Limo Green đã trở thành người bạn đồng hành đắc lực, chứng minh quyết định "đi ngược số đông" ngày ấy là hoàn toàn chính xác.

"Với chiếc xe xăng cỡ C của Hàn Quốc gia đình tôi đã từng chạy, nếu đi 300 km mỗi ngày như hiện tại, chi phí đổ xăng lên tới 500.000 đồng. Còn bây giờ, nhờ được miễn phí sạc, chi phí nhiên liệu bằng 0, mỗi ngày chỉ tốn khoảng 100.000 đồng cho ăn uống, cà phê. Còn lại bỏ túi toàn bộ phần doanh thu", anh nhẩm tính.

Theo anh, với chính sách miễn phí sạc hiện tại của VinFast, kết hợp với chi phí bảo dưỡng cực thấp của xe điện, chu kỳ dài, ít chi tiết hao mòn, việc hoàn vốn mua xe không còn là áp lực nữa.

"Cầm về 900.000 - 1 triệu đồng mỗi ngày sau khi trừ hết chi phí là chuyện trong tầm tay. Mục tiêu 3 năm thu hồi vốn hoàn toàn khả thi", anh Đăng cười nói.

Limo Green mang đến cảm giác lái phấn khích và trải nghiệm tích cực cho cả anh Đăng và khách hàng

Tài xế nhàn, khách hàng ưng ý

Không chỉ giúp anh Đăng bớt đi áp lực chi phí, Limo Green còn giúp anh Đăng chạy xe thoải mái hơn trong quá trình vận hành. Trong đó, việc sạc xe là một trong những điểm khiến anh hài lòng nhất vì anh không còn phải mất thời gian chờ đợi đổ xăng trong những khung giờ cao điểm.

"Hạ tầng trạm sạc V-Green bây giờ phủ sóng khắp nơi, tôi đi tỉnh hay ở phố đều không lo. Tôi thường sạc vào giờ nghỉ trưa, cắm sạc 30 phút là pin lên từ 10% đến 70-80%, đủ chạy thoải mái. Thời gian đó tôi tranh thủ ăn cơm, uống cà phê, nghỉ ngơi tái tạo sức lao động. Đây như một nhịp nghỉ cần thiết cho tài xế chứ không hề bất tiện", anh cho biết.

Về sức mạnh của động cơ, anh Đăng cho rằng đây là thế mạnh "không phải bàn cãi" với ô tô điện. Với động cơ 150 kW (201 mã lực) mạnh mẽ cùng mô-men xoắn 280 Nm, VinFast Limo Green mang lại cho anh cảm giác lái phấn khích, nhàn nhã.

"Xe điện vút đi rất nhanh, dứt khoát chứ không ì ạch như xe xăng. Đi cao tốc hay vượt xe tải rất an toàn. Đặc biệt hệ thống treo của Limo Green êm hơn hẳn xe xăng cùng tầm tiền, đi qua gờ giảm tốc không bị lục cục, cảm giác rất đầm chắc", anh Đăng nhấn mạnh.

Không chỉ phục vụ tốt người lái, sự rộng rãi của Limo Green là điểm cộng tuyệt đối trong mắt khách hàng. Đặc biệt, anh Đăng nhận định, trong phân khúc MPV 7 chỗ chạy dịch vụ, hiếm cho mẫu xe nào có khả năng cách âm tốt như Limo Green. "Ngay cả chiếc SUV cỡ C Hàn Quốc gia đình tôi đang sử dụng cũng không cách âm tốt như chiếc MPV của VinFast. Khách lên xe ai cũng khen. Thứ nhất là xe không mùi xăng, thơm tho sạch sẽ. Thứ hai là ghế ngồi rộng, tầm nhìn thoáng, cảm giác đúng chất hưởng thụ", nam tài xế kể.

Với những tài xế như anh Đăng, VinFast Limo Green đã chứng minh rằng xe điện là một lựa chọn thông minh để tối ưu hóa thu nhập và nâng tầm chất lượng trải nghiệm cho cả người cầm lái và hành khách trên xe.