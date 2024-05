96% nhân viên cảm thấy thực sự được tôn trọng như một thành viên thực sự của đại gia đình Swire Coca-Cola Việt Nam.

Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam (Swire Coca-Cola Việt Nam) vừa nhận giải thưởng danh giá – Top 2 "Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2024" (Best Workplaces™ in Vietnam 2024) dành cho hạng mục doanh nghiệp lớn (trên 1.000 nhân viên), do tổ chức toàn cầu về văn hóa Great-Place-to-Work® chứng nhận.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Swire Coca-Cola Việt Nam được vinh danh ở vị trí thứ 2 trong danh sách những nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam và xuất sắc giữ vị trí dẫn đầu trong những doanh nghiệp thuộc ngành hàng Tiêu dùng nhanh (FMCG).

Bà Huỳnh Thị Ngọc Trúc, Phó Tổng Giám đốc Nhân sự Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam, cho biết giải thưởng một lần nữa củng cố vị thế của chúng tôi như một thương hiệu nhà tuyển dụng hàng đầu tại thị trường Việt Nam, một môi trường làm việc đáng tin cậy nơi mọi cá nhân có thể Tự hào, Làm chủ, Nghĩ lớn và Bứt tốc.