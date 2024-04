Sự lạ ở DatVietVAC

Năm 2024, DatVietVAC tiếp tục giới thiệu đến khán giả loạt nội dung "không thể bỏ lỡ": Anh trai "Say Hi" - cuộc đua âm nhạc sôi động nhất giữa các Anh trai (lên sóng tháng 6-2024), "2 ngày 1 đêm" mùa 3, "Rap Việt" 2024…; cùng loạt bộ phim truyền hình hấp dẫn do VieON, M&T Pictures sản xuất: "Ván cờ danh vọng", "Hạnh phúc bị đánh cắp", "7 năm chưa cưới sẽ chia tay", "Tiểu tam không có lỗi?"...