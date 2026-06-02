“Số hóa” hoạt động kinh doanh cùng ABBank: Giải pháp tối ưu cho tiểu thương thời công nghệ

Khi thanh toán số lên ngôi, câu chuyện không còn chỉ là bán được hàng, mà là quản lý hiệu quả từng dòng tiền.

Từ câu chuyện bán hàng đến áp lực vận hành

Giờ trưa, quán cơm nhỏ của chị Vân tại Hà Nội luôn trong tình trạng kín khách. Phần lớn khách thanh toán qua chuyển khoản QR, chị lại liên tục phải nhìn điện thoại để kiểm tra từng giao dịch.

"Có lúc khách đông quá, mình chỉ kịp nhìn ảnh chuyển khoản. Cuối ngày kiểm lại mới thấy thiếu, nhưng không biết sai ở đâu", chị kể.

Câu chuyện này không hiếm gặp. Thực tế, bài toán của các cửa hàng nhỏ hiện nay không còn là bán được bao nhiêu, mà là kiểm soát được bao nhiêu.

Khi thanh toán không tiền mặt trở nên phổ biến, nhiều cửa hàng nhỏ bắt đầu đối mặt với những vấn đề mới trong vận hành. Việc phụ thuộc vào ảnh "bill" chuyển khoản, kiểm tra thủ công từng giao dịch hay đối soát doanh thu vào cuối ngày khiến quá trình bán hàng chậm lại và dễ phát sinh sai sót, đặc biệt trong giờ cao điểm hoặc khi có nhiều nhân viên cùng bán.

Không chỉ dừng ở khâu thanh toán, áp lực còn gia tăng khi quy mô kinh doanh mở rộng. Việc theo dõi doanh thu, kiểm soát dòng tiền hay chi trả lương cho nhân viên vẫn chủ yếu thực hiện thủ công, khiến nhiều chủ cửa hàng vừa mất thời gian, vừa khó kiểm soát chính xác.

Hầu hết các cửa hàng, quán ăn nhỏ hiện nay đều áp dụng thanh toán bằng QR, chuyển khoản

Giải pháp số giúp tiểu thương kiểm soát và vận hành hiệu quả hơn

Trước những bất cập này, các giải pháp số hóa vận hành đang dần trở thành lựa chọn thực tế. Thay vì phải kiểm tra thủ công từng giao dịch, nhiều ngân hàng đã triển khai các công cụ giúp xác nhận thanh toán theo thời gian thực ngay tại điểm bán.

Điển hình là thiết bị "Loa Lộc vang" của ABBank, mỗi khi có giao dịch thành công, hệ thống sẽ phát thông báo bằng âm thanh, giúp người bán và nhân viên dễ dàng nhận biết mà không cần liên tục kiểm tra điện thoại. Điều này đặc biệt hữu ích trong những thời điểm đông khách, khi tốc độ và độ chính xác là yếu tố quan trọng.

Sử dụng "Loa Lộc vang" một thời gian, chị Vân cho biết việc bán hàng trở nên "nhẹ đầu" hơn. "Giờ có tiếng báo tiền về là biết ngay, không phải cầm điện thoại kiểm tra nữa. Lúc đông khách cũng yên tâm hơn", chị nói.

Song song đó, tính năng mở tài khoản hộ kinh doanh ngay trên ứng dụng ngân hàng số của ABBank cũng giúp chủ cửa hàng dễ dàng theo dõi doanh thu và hạn chế sai sót trong quá trình đối soát. Việc quản lý bán hàng nhờ đó trở nên rõ ràng và tiết kiệm thời gian hơn. Đặc biệt, giải pháp này còn có thể kết nối dễ dàng với eTax Mobile, giúp chủ hộ thực hiện các thủ tục kê khai và nộp thuế theo quy định của Nhà nước một cách nhanh chóng, minh bạch ngay trên điện thoại.

Ở quy mô lớn hơn, khi có nhân viên, bài toán vận hành tiếp tục mở rộng sang việc chi lương và quản lý dòng tiền. Nhiều doanh nghiệp nhỏ vẫn thực hiện thủ công, dễ phát sinh nhầm lẫn và tốn thời gian. Giải pháp chi lương (Payroll) của ABBank giúp đơn giản hóa quy trình này thông qua việc tự động hóa chi trả lương cho nhân viên. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tối ưu vận hành, trong khi người lao động cũng được tiếp cận các tiện ích tài chính đi kèm.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng thay đổi, những điều chỉnh trong cách quản lý - từ xác nhận giao dịch, theo dõi doanh thu đến quản lý nhân sự - đang trở thành yếu tố quan trọng giúp tiểu thương duy trì hoạt động ổn định và phát triển lâu dài. Khi các giải pháp được tích hợp, người kinh doanh có thể giảm bớt thao tác thủ công, hạn chế rủi ro và chủ động hơn trong vận hành

Các giải pháp như "Loa Lộc vang", giải pháp chi lương (Payroll) là một phần trong chiến dịch "Lễ hội hạnh phúc - Sung túc cả năm" của ABBank. Chiến dịch quy tụ hệ sinh thái các giải pháp tài chính phục vụ khách hàng là hộ kinh doanh từ chi tiêu đến tích lũy và bảo vệ, hướng tới mang lại trải nghiệm liền mạch và hỗ trợ khách hàng phát triển bền vững. Khách hàng có thể tải app ABBank và thực hiện theo quy trình, đồng thời tìm hiểu thông tin chi tiết về hệ sinh thái giải pháp toàn diện của ABBank tại đây hoặc liên hệ hotline 1800 1159 để được tư vấn và hỗ trợ.



