Ngân hàng
21/03/2026 13:40

SME Forum 2026: Doanh nghiệp Việt đang “mắc kẹt” ở khâu thực thi?

In bài viết

Không thiếu chiến lược hay ý tưởng, điều khiến nhiều doanh nghiệp chững lại lại nằm ở khả năng thực thi.

Tại SME Forum 2026, các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp đã chỉ ra khoảng cách ngày càng lớn giữa "biết" và "làm" - điểm nghẽn then chốt quyết định sức bật của doanh nghiệp trong bối cảnh biến động.

Áp lực kép buộc doanh nghiệp tái cấu trúc để tồn tại

Ngày 20-3-2026 tại TP HCM, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp cùng Newing tổ chức Diễn đàn SME Forum 2026 với chủ đề "Sức bật mới cho cuộc chơi lớn", thu hút hơn 1.000 nhà sáng lập và lãnh đạo doanh nghiệp. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh kinh tế liên tục biến động, khi doanh nghiệp phải đồng thời giải bài toán tăng trưởng và thích ứng.

SME Forum 2026: Doanh nghiệp Việt đang “mắc kẹt” ở khâu thực thi? - Ảnh 1.

Diễn đàn SME Forum 2026 thu hút hơn 1.000 nhà sáng lập và lãnh đạo doanh nghiệp tham dự

Thực tế cho thấy, khi quy mô mở rộng, nhiều doanh nghiệp bắt đầu bộc lộ những điểm nghẽn trong cấu trúc tổ chức và hệ thống vận hành. Không ít đơn vị rơi vào trạng thái tăng trưởng nhanh nhưng thiếu nền tảng, dẫn đến hiệu quả suy giảm khi thị trường thay đổi. Với khu vực SME - chiếm tới 97%-98% tổng số doanh nghiệp và đóng góp khoảng 50% GDP - những hạn chế về vốn, quản trị và khả năng kết nối càng khiến áp lực này trở nên rõ nét hơn.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu tái cấu trúc không còn là lựa chọn, mà trở thành điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp duy trì năng lực cạnh tranh. SME Forum 2026 vì thế được thiết kế như một không gian trao đổi thực chất, nơi doanh nghiệp tiếp cận các bài học vận hành và mô hình quản trị có thể áp dụng trực tiếp, thay vì chỉ dừng lại ở các câu chuyện mang tính truyền cảm hứng.

SME Forum 2026: Doanh nghiệp Việt đang “mắc kẹt” ở khâu thực thi? - Ảnh 2.

Ông Đào Gia Hưng cho rằng nếu không đủ linh hoạt và không liên tục đổi mới, doanh nghiệp rất dễ bị bỏ lại phía sau trong cuộc chơi ngày càng khốc liệt

Khoảng cách giữa chiến lược và thực thi ngày càng lớn

Một trong những điểm nhấn của diễn đàn là cảnh báo về "lỗ hổng thực thi" - khoảng cách giữa chiến lược và hành động. Theo ông Đào Gia Hưng, Giám đốc Khối VPBank SME, trong hành trình đồng hành cùng hơn 200.000 doanh nghiệp, VPBank nhận thấy sự khác biệt lớn nhất không nằm ở việc doanh nghiệp có chiến lược hay không, mà ở khả năng triển khai.

"Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đi từ quy mô rất nhỏ, từng bước tăng trưởng lên hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng. Nhưng cũng không ít doanh nghiệp chững lại. Điểm khác biệt không phải ở cơ hội thị trường, mà nằm ở năng lực thực thi và khả năng thích ứng. Nếu không đủ linh hoạt và không liên tục đổi mới, doanh nghiệp rất dễ bị bỏ lại phía sau trong cuộc chơi ngày càng khốc liệt", ông Hưng nhấn mạnh.

Góc nhìn này được củng cố bởi ông Rajesh Achanta - cựu Phó Chủ tịch vận hành chuỗi cung ứng khu vực APAC của P&G. Theo ông, môi trường kinh doanh hiện nay thậm chí "hỗn loạn" hơn cả giai đoạn đại dịch, khi các yếu tố địa chính trị, thương mại và công nghệ liên tục làm gián đoạn hoạt động doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, cách vận hành tuyến tính - xử lý từng vấn đề riêng lẻ - không còn phù hợp. Doanh nghiệp cần học cách quản trị sự phức tạp và xây dựng năng lực phản ứng nhanh. Đáng chú ý, ông nhấn mạnh chuỗi cung ứng cần được tái định nghĩa như một chức năng tạo giá trị, đóng góp trực tiếp vào lợi nhuận và dòng tiền, thay vì chỉ là bộ phận vận hành.

SME Forum 2026: Doanh nghiệp Việt đang “mắc kẹt” ở khâu thực thi? - Ảnh 3.

Ông Rajesh Achanta cho rằng chuỗi cung ứng cần trở thành động lực tạo giá trị, lợi nhuận và dòng tiền

Thực tế tại P&G cho thấy mô hình "Supply Chain 3.0" giúp doanh nghiệp đạt mức sẵn sàng hàng hóa 98%-99% và tiết kiệm khoảng 1,5 tỉ USD mỗi năm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nhận thức và hành động vẫn là vấn đề lớn, khi nhiều doanh nghiệp nói về chuyển đổi nhưng chưa triển khai hiệu quả, đặc biệt trong việc ứng dụng công nghệ nếu không gắn với bài toán cụ thể.

"Sức bật mới" bắt đầu từ năng lực hành động thực chất

Từ các phân tích tại diễn đàn, một điểm chung được chỉ ra: lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn hiện nay không còn nằm ở việc ai có chiến lược tốt hơn, mà nằm ở việc ai thực thi tốt hơn. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cấp toàn diện năng lực quản trị, từ tư duy đến hệ thống và con người.

Người làm vận hành ngày nay không chỉ dừng ở việc tối ưu chi phí hay năng suất, mà cần hiểu sâu mục tiêu kinh doanh, biết đặt câu hỏi phản biện và kết nối hoạt động với chiến lược tăng trưởng tổng thể. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần đầu tư mạnh vào đội ngũ - từ năng lực chuyên môn đến kỹ năng quản lý và khả năng phối hợp - để đảm bảo chiến lược được chuyển hóa thành hành động một cách hiệu quả.

SME Forum 2026: Doanh nghiệp Việt đang “mắc kẹt” ở khâu thực thi? - Ảnh 4.

Ông Phùng Duy Khương - Phó Tổng Giám đốc VPBank (bên phải) cảm ơn ông Tan Sri Sir Jeffrey Cheah - Nhà sáng lập và Chủ tịch Sunway - đã tham gia SME Forum 2026

Ở góc độ đồng hành, đại diện VPBank cho biết ngân hàng sẽ tiếp tục cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị và kết nối hệ sinh thái. Việc hợp tác với Newing tổ chức SME Forum 2026 là một phần trong nỗ lực này, nhằm mang đến những giá trị thực tiễn, giúp doanh nghiệp không chỉ "biết" mà còn "làm được".

Trong một thế giới đầy biến động, cơ hội không thiếu, nhưng khả năng nắm bắt cơ hội lại phụ thuộc vào năng lực hành động. "Sức bật mới" vì thế không đến từ những kế hoạch trên giấy, mà bắt đầu từ việc lấp đầy "lỗ hổng thực thi" - điểm nghẽn lớn nhất nhưng cũng là dư địa lớn nhất để doanh nghiệp bứt phá trong giai đoạn tới.

Minh Quân
từ khóa :
Vinhomes hỗ trợ khách hàng giữa cơn bão lãi suất

Ngân hàng 13:40

Chính sách đặc biệt "5 năm không lo lãi suất" được Vinhomes áp dụng với tất cả các dự án đang bán từ nay đến khi có thông báo mới.

Agribank tiếp sức doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Tài chính 09:28

Ngày 20-3-2026, Agribank - VPĐD khu vực miền Nam phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp xanh TP HCM (HGBA) tổ chức Hội thảo kết nối Doanh nghiệp xanh với nguồn vốn xanh

Agribank đồng hành Amaccao triển khai dự án điện rác tại Đà Nẵng

Doanh nghiệp 15:46

Nhà máy điện rác Khánh Sơn có mức đầu tư 3.000 tỉ đồng, quy mô 9,4 ha. Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức xử lý rác thải cho Đà Nẵng

OCB hợp tác cùng Cục thuế hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế

Ngân hàng 16:32

OCB cam kết cùng hệ thống cơ quan Thuế trên địa bàn để tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận các giải pháp số một cách thuận tiện và hiệu quả

VIB đặt mục tiêu lợi nhuận 11.550 tỉ đồng, chia cổ tức gần 19%

Ngân hàng 18:06

VIB dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 8-4 tại TP Hồ Chí Minh.

Viết tiếp chương mới cho doanh nghiệp Việt qua nhịp cầu thịnh vượng SME Forum 2026

Ngân hàng 10:24

Thêm tri thức, chia sẻ kết nối là thông điệp xuyên suốt tại SME Forum 2026, nơi hội tụ của lãnh đạo doanh nghiệp nổi bật và các chuyên gia cung ứng toàn cầu.

SMART PACK: Giải pháp tài chính giúp chủ đầu tư và nhà thầu tăng tốc

Tài chính 17:49

SMART PACK – gói giải pháp tài chính dành riêng cho chủ đầu tư và nhà thầu, giúp doanh nghiệp tối ưu dòng tiền, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả tài chính


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn