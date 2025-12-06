Sinh lời kép - Xu hướng tài chính đang làm thay đổi cách người Việt quản lý tiền cá nhân

Câu trả lời là có, và triết lý này cũng đang dẫn dắt một cuộc cách mạng tư duy về cách người dùng hiện đại quản trị dòng tiền cá nhân. Và điển hình cho xu hướng này là Bộ đôi Sinh lời từ VIB - một giải pháp tài chính mà nhiều nhân vật đại diện cho thế hệ người dùng hiện đại đang tận dụng để sinh lời kép.

Nguồn lực nào cũng có thể sinh lời

Gần đây, trên mạng xã hội và báo chí, diễn viên Kaity Nguyễn, tác giả sách Ngọc Nick M và chuyên gia tài chính Thái Vân Linh - những người khác nhau về hoàn cảnh, tuổi tác, công việc… nhưng đang cùng chung một tư duy: Không nên để nguồn lực nào, dù hữu hình hay vô hình, được phép nằm im; mọi thứ cần phải vận động, tạo ra giá trị, và lý tưởng nhất là sinh ra nhiều lớp lợi ích cùng lúc. Và tiền "giữ cũng lời, chi cũng lợi" chính là biểu hiện cụ thể nhất, dễ đo lường nhất.

Ba ví dụ thành công cá nhân sau đây là lời chứng thực cho một làn sóng tư duy mới này.

Khi đam mê cũng là khoản đầu tư sinh lời

Ở tuổi 26, Kaity Nguyễn không chỉ là diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt mà còn là nhà sáng lập KAT House - nơi đào tạo diễn viên trẻ. Với cô, quản lý tài chính không khác gì quản lý sự nghiệp: đều cần kỷ luật, tầm nhìn và khả năng điều hướng.

Với Kaity, sinh lời không chỉ nằm ở tài chính. Mỗi vai diễn, mỗi dự án nghệ thuật đều là khoản đầu tư dài hạn - nơi cô đặt cả tâm huyết, thời gian và năng lượng. KAT House chính là minh chứng - nơi cô tin rằng đầu tư cho con người là đầu tư bền vững nhất. Và để thực hiện tất cả điều đó một cách hiệu quả, cô tìm thấy giải pháp giúp mỗi đồng tiền chờ chi và đã chi đều sinh lợi thông qua Bộ đôi Sinh lời VIB.

"Tôi thích cảm giác tiền luôn có ích, dù mình chưa dùng đến. Cứ để đó, mỗi ngày nó lại sinh lời một chút, yên tâm mà vẫn linh hoạt", cô nói về tài khoản Siêu Lợi Suất VIB với lợi suất lên đến 4,3%/năm. Kết hợp với thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card hoàn tiền đến 5% cho chi tiêu online, cô cảm thấy mỗi đồng tiền được sinh lời hai lần - một lần khi giữ, một lần khi chi.

Thời gian, trải nghiệm, tri thức, dòng tiền - những nguồn vốn sinh lời

Gần hai thập kỷ với nghề viết, Ngọc Nick M - tác giả của loạt sách "1987", "1987+: 30 chưa phải là Tết", "Ba lô trên thảm đỏ" - đã đi qua hơn 25 quốc gia. Điều anh tâm đắc không phải là đi càng nhiều càng tốt mà là đi sao cho mỗi chuyến đi đều sinh lời.

"Trước đây tôi nghĩ trải nghiệm chỉ là cảm xúc. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng thấy nó giống như một khoản đầu tư - khi mình biết đặt công sức, thời gian, và tâm huyết vào đúng chỗ, giá trị mang lại sẽ vượt xa con số", anh chia sẻ.

Với Nick M, "Tiền và thời gian đều có điểm chung, khi biết đặt đúng chỗ, cả hai sẽ tạo ra giá trị lớn hơn cho mình và cho người khác".

"Tôi học được một điều: tiền nên là công cụ để bạn sống tốt hơn, chứ không phải thứ khiến bạn bị giới hạn," anh nói về những gì học được từ thế hệ trẻ quốc tế - họ quản lý tài chính để mua lại thời gian và tự do.

Nick M chia tài chính thành bốn phần rõ ràng: 40% cho vận hành và quỹ dự phòng, 30% cho phát triển bản thân và công việc, 20% cho đầu tư dài hạn, 10% dành cho cảm xúc. Với người thường xuyên làm việc xuyên biên giới như Nick M, duy trì dòng tiền vừa linh hoạt vừa sinh lời là điều quan trọng. Mọi thứ thay đổi khi anh dùng Bộ đôi Sinh lời VIB. "Phần tiền chờ chi của tôi vẫn để đó nhưng lại được sinh lời mỗi ngày với lợi suất lên đến 4,3%/năm. Khi kết hợp với thẻ VIB Smart Card - hoàn tiền đến 5% cho các chi tiêu online - tổng lợi ích có thể lên đến 9,3%", anh chia sẻ.

Đặc biệt, thẻ VIB Smart Card có khả năng thanh toán toàn cầu, Nick M có thể tự do mua bản quyền hình ảnh, vé máy bay hay chi tiêu cá nhân mà vẫn được hoàn tiền - giúp anh tự do di chuyển mà không lo gián đoạn.

Phân lớp dòng tiền - tiền luôn "đang làm việc"

Doanh nhân Thái Vân Linh - với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, Thái Vân Linh nhấn mạnh về khái niệm "phân lớp dòng tiền" - chia đời sống tài chính thành những lớp mục tiêu rõ ràng. "Cần tách rõ tiền chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, và quỹ dự phòng", chị giải thích.

"Thế hệ người dùng hiện nay cần những công cụ giúp họ vừa duy trì thanh khoản, vừa không bỏ phí giá trị của phần tiền chưa dùng đến, thậm chí là đồng tiền đã tiêu đi", Thái Vân Linh chia sẻ.

"Điển hình là Bộ đôi Sinh lời của VIB", chị nói. Tài khoản Siêu Lợi Suất giúp tiền chờ chi sinh lời mỗi ngày với lợi suất đến 4,3%/năm, trong khi thẻ Smart Card hoàn tiền đến 5% cho giao dịch online. "Tổng lợi ích đạt gần 9,3% nhưng người dùng vẫn có thể rút - nạp tùy ý mà không mất lợi tức tích lũy".

Quan trọng hơn, mô hình này khuyến khích hành vi tài chính khoa học. Người dùng duy trì số dư cao thì lợi tức cao, tỉ lệ hoàn tiền cũng cao hơn, từ đó vô hình chung tạo thói quen quản trị tốt dòng tiền.

"Với tôi, điều quan trọng nhất trong quản trị tài chính ngày nay không phải là biết quá nhiều, mà là biết tận dụng đúng công cụ", Thái Vân Linh nhấn mạnh.

Bộ đôi Sinh lời VIB - Sản phẩm đón đầu xu thế

Bộ đôi Sinh lời VIB gồm hai trụ cột phục vụ nhu cầu quản trị tài chính cá nhân hiện đại: tiền bạn đang giữ và tiền bạn chi tiêu.

Với tài khoản Siêu Lợi Suất, tiền chờ chi sinh lời mỗi ngày với lợi suất lên đến 4,3%/năm. Bạn rút, chuyển, thanh toán bất cứ lúc nào mà không mất phần lợi nhuận đã tích lũy. Với thẻ VIB Smart Card, mỗi giao dịch online được hoàn tiền đến 5%. Lần sinh lời thứ hai xảy ra ngay tại thời điểm bạn chi tiêu.

Với Bộ đôi Sinh lời VIB, bạn cũng không bị ràng buộc phức tạp. Chỉ có một tư duy đơn giản: để mọi nguồn lực của bạn bao gồm tiền bạc, thời gian, năng lượng, đam mê - đều vận hành đúng hướng để cuộc sống tự khắc sinh lời.

