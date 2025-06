SeABank tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500

Năm 2025, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tiếp tục được Tạp chí kinh doanh Fortune (Mỹ) vinh danh trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 - 500 Doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á với thứ hạng 277/500, tăng 10 bậc so với năm 2024 nhờ hoạt động hiệu quả, giữ vững đà tăng trưởng và vị thế nổi bật trong khu vực.

Fortune là tạp chí kinh doanh đa quốc gia uy tín hàng đầu thế giới, sở hữu chuỗi bảng xếp hạng danh giá về các lĩnh vực/khu vực chiếm tỉ trọng lớn trên thị trường như Fortune 500, Fortune Global 500 và Fortune Europe 500. Với sự trỗi dậy mạnh mẽ của khu vực Đông Nam Á trở thành động lực cho nền kinh tế toàn cầu, bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 (500 Doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á) trở thành hoạt động đánh giá thường niên nhằm tôn vinh sự phát triển của các doanh nghiệp lớn thuộc đa lĩnh vực, có đóng góp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực.

Năm 2025, ngưỡng doanh thu tối thiểu để được vinh danh trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 là 349,4 triệu USD đi kèm với các tiêu chí đánh giá về tài sản, lợi nhuận và nhân sự. Theo đó, Ban tổ chức đã lọc ra 500 công ty có sự tăng trưởng ấn tượng nhất từ 7 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có 76 doanh nghiệp đến từ Việt Nam đã được vinh danh.

Với doanh thu năm 2024 đạt gần 950 triệu USD và tăng trưởng lợi nhuận 23,3%, SeABank được xếp hạng 40/76 tại Việt Nam, tăng 10 bậc so với bảng xếp hạng năm 2024 và đạt thứ hạng 277/500 tại Đông Nam Á trong bảng xếp hạng năm 2025. Điều này khẳng định vị thế và uy tín của SeABank ở tầm khu vực và quốc tế, đồng thời cho thấy hiệu quả của chiến lược kinh doanh linh hoạt, bền vững theo tôn chỉ "lấy khách hàng làm trọng tâm" giúp Ngân hàng giữ vững đà tăng trưởng trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Năm 2024, hoạt động kinh doanh của SeABank tăng trưởng ổn định nhờ tập trung nâng cấp công nghệ số và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, cung cấp các giải pháp tài chính "may đo", đồng thời triển khai mạnh mẽ các chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ theo phân khúc, qua đó đáp ứng nhu cầu và gia tăng trải nghiệm cho gần 4 triệu khách hàng. Kết quả, vốn điều lệ năm 2024 của SeABank đạt 28.350 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 6.039 tỉ đồng, tăng 31% so với cuối năm 2023; quy mô tổng tài sản là 325.699 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2023. Các chỉ số về hiệu quả hoạt động đều có sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ như ROE ở mức 14,75% và ROA đạt 1,63%; CIR giảm xuống mức 33,28%. Bên cạnh đó, SeABank cũng được Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm ở mức Ba3 cho các danh mục quan trọng với triển vọng Ổn định.

Những nỗ lực không ngừng của SeABank được các tổ chức uy tín ghi nhận và đánh giá cao khi được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Lần thứ 3 liên tiếp được Bộ Công thương bình chọn là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam; Năm thứ 3 liên tiếp nằm trong bảng xếp hạng "Top 1.000 Ngân hàng thế giới 2024" của tạp chí The Banker (Vương Quốc Anh), đồng thời 16 năm liền được vinh danh là Thương hiệu mạnh Việt Nam, qua đó khẳng định vị thế của SeABank trên thị trường Việt Nam và quốc tế, cũng như sự tin tưởng của khách hàng dành cho thương hiệu SeABank. Mới đây, SeABank lần thứ 5 liên tiếp được Worldcob (Mỹ) trao giải The Bizz cho Doanh nghiệp xuất sắc, đồng thời được Tạp chí The European (Vương Quốc Anh) vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng về quản trị bền vững, quản trị rủi ro, ngân hàng điện tử.