Thị trường
23/06/2026 09:00

Vietstock 2026 mở đăng ký tham quan, kết nối cùng tương lai ngành chăn nuôi và thú y

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Đăng ký tham quan ngay Vietstock 2026 – triển lãm quốc tế về chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, sức khỏe vật nuôi và chế biến thịt tại Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 21 – 23.10.2026 tại SECC, TP Hồ Chí Minh, Vietstock 2026 là triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu của ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt tại Việt Nam.

Dự kiến quy tụ hơn 300 thương hiệu, 13.000 khách tham quan chuyên ngành từ 40 quốc gia trên diện tích triển lãm 10.000 m², Vietstock 2026 mang đến cơ hội kết nối, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp.

Vietstock 2026 mở đăng ký tham quan, kết nối cùng tương lai ngành chăn nuôi và thú y - Ảnh 1.

Điểm hẹn giao thương và chia sẻ tri thức

Với Khu trưng bày công nghệ, sản phẩm và giải pháp ngành chăn nuôi và thú y từ các doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế.

Triển lãm cũng sẽ tổ chức chuỗi hoạt động chia sẻ kiến thức: Diễn đàn Một sức khỏe (One Health Forum); Khu Gian hàng trứng cùng chuỗi Hội nghị và hội thảo kỹ thuật. Bên cạnh đó, Chuỗi hội thảo đầu bờ sẽ được tổ chức tại các tỉnh, thành chăn nuôi trọng điểm.

Ngoài ra, Vietstock 2026 còn mang đến các chương trình kết nối kinh doanh nổi bật như Chương trình Khách mua Chủ chốt, giúp doanh nghiệp mở rộng mạng lưới và tìm kiếm cơ hội hợp tác hiệu quả.

Chương trình Hỗ trợ khách tham quan theo đoàn tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn doanh nghiệp, trang trại và hợp tác xã tham quan triển lãm.

5 Bước Đăng Ký Tham Quan Miễn Phí

  • Bước 1: Truy cập đường dẫn đăng ký chính thức hoặc nhấn vào banner.
  • Bước 2: Nhận mã OTP xác thực qua email.
  • Bước 3: Điền đầy đủ thông tin cá nhân.
  • Bước 4: Nhận biểu mẫu xác nhận và mã số đăng ký qua email.
  • Bước 5: Lưu biểu mẫu xác nhận và mang theo khi đến tham quan triển lãm.

Đăng ký trước ngay hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội kết nối ngành chăn nuôi toàn cầu

Liên hệ:

  • Đặt Gian Hàng: Ms. Sophie Nguyen – Sophie.nguyen@informa.com
  • Hỗ Trợ Tham Quan: Ms. Phuong – Phuong.c@informa.com
  • Hỗ Trợ Truyền Thông & Marketing: Ms. Anita Pham – Anita.pham@informa.com
PV
từ khóa : Vietstock 2026
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