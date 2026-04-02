02/04/2026 09:40

SAWACO chủ động nhiều giải pháp bảo đảm cấp nước mùa khô 2026

SAWACO triển khai đồng bộ các giải pháp từ nguồn, nhà máy đến mạng lưới phân phối nhằm bảo đảm cấp nước cho người dân TP HCM trong mùa khô năm 2026.

Chủ động ứng phó trước thách thức nguồn nước

Trước tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng xâm nhập mặn có xu hướng gia tăng, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm cấp nước an toàn trong mùa khô năm 2026. Công tác cung cấp nước sạch trên địa bàn TP.HCM hiện chịu tác động nhất định đến chất lượng nguồn nước trong bối cảnh phát triển kinh tế – xã hội dọc theo lưu vực sông Sài Gòn và Đồng Nai – hai nguồn nước thô quan trọng của Thành phố.

Trên cơ sở đó, SAWACO xác định mục tiêu trọng tâm là bảo đảm cấp nước ổn định, liên tục, đạt yêu cầu về chất lượng, áp lực và lưu lượng; không để xảy ra sự cố lớn gây yếu, thiếu nước trên diện rộng hoặc ảnh hưởng đến chất lượng nước sinh hoạt. Đồng thời, Tổng Công ty chú trọng nâng cao năng lực ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, ưu tiên cấp nước cho các khu vực trọng yếu.

Triển khai đồng bộ các giải pháp từ nguồn đến mạng lưới

Để thực hiện mục tiêu này, SAWACO triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp từ nguồn, nhà máy đến mạng lưới phân phối và công tác ứng phó sự cố. Các nhà máy và trạm cấp nước như cụm Nhà máy nước Thủ Đức, cụm Nhà máy nước Tân Hiệp, Nhà máy nước ngầm Tân Phú… luôn sẵn sàng vận hành tối đa công suất theo kế hoạch điều phối. Công tác phối hợp với ngành điện và các đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng, Trị An cũng được tăng cường nhằm bảo đảm nguồn điện ổn định và kiểm soát chất lượng nước thô đầu vào.

Chất lượng nước sau xử lý được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Các nhà máy chủ động chuẩn bị vật tư, bảo dưỡng định kỳ, sẵn sàng xử lý các sự cố tại trạm bơm, nhà máy và tuyến ống truyền tải. Đồng thời, các phương án cấp nước bằng xe bồn đến bệnh viện, trường học và khu dân cư trọng điểm được chuẩn bị để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân trong trường hợp cần thiết.

Nhân viên kiểm tra chất lượng nước tại Nhà máy nước Thủ Đức

Hệ thống kiểm soát, giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) của Nhà máy nước Tân Hiệp

Tăng cường năng lực điều phối và ứng phó sự cố

Ở cấp độ mạng lưới, các đơn vị quản lý chủ động rà soát hiện trạng, điều phối hợp lý nhằm tăng áp lực cho các khu vực cuối nguồn, nước yếu. Các giải pháp kỹ thuật như điều tiết van, đấu nối tăng áp, kiểm tra và sửa chữa hệ thống được triển khai đồng bộ; các trạm cấp nước dự phòng được duy trì trạng thái sẵn sàng vận hành.

Đảm bảo cấp nước ổn định, phục vụ người dân

Song song với các giải pháp ứng phó, SAWACO triển khai kế hoạch dài hạn nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ người dân. Tổng Công ty đã xây dựng phương án cân đối nguồn cung, xác định thứ tự ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, dịch vụ và sản xuất; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình phát triển mạng lưới, từng bước xóa bỏ các giải pháp cấp nước tạm thời.

Bên cạnh đó, SAWACO phối hợp với UBND các xã, phường rà soát và triển khai các chính sách hỗ trợ cấp nước cho người dân và các cơ sở sản xuất nông nghiệp tại khu vực bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, góp phần giảm bớt khó khăn trong mùa hạn.

Hiện SAWACO đang đảm nhiệm cung cấp nước sạch cho 78 phường và 15 xã trên địa bàn TP.HCM, duy trì mục tiêu cấp nước ổn định, liên tục, đạt chất lượng và tiếp tục giữ vững tỷ lệ 100% hộ dân thuộc khu vực quản lý được sử dụng nước sạch.

Với sự chuẩn bị chủ động và đồng bộ, SAWACO khẳng định quyết tâm bảo đảm cấp nước an toàn, ổn định phục vụ người dân Thành phố trong mùa khô năm 2026.

Hân Ngọc
từ khóa : nước sinh hoạt, Sawaco, cung cấp nước sạch
Bình Điền vượt 10.000 tỉ đồng doanh thu, khẳng định vị thế dẫn đầu ngành phân bón

Sản xuất - Kinh doanh 08:52

Kết quả này tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu, năng lực sản xuất kinh doanh và tạo nền tảng để Công ty phát triển thị trường, công nghệ và chuyển đổi số.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp sẵn sàng cho mùa khô 2026

Doanh nghiệp 17:34

Tính đến cuối tháng 3-2026, sản lượng điện của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp là 474 triệu kWh, vượt 10% kế hoạch Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) giao.

Mùa khô 2026: Nhiệt điện Vĩnh Tân chủ động nhiều phương án

Doanh nghiệp 17:34

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia

Tổ chức tài chính vi mô CEP thông báo

Tài chính 11:03

Từ ngày 09-06-2026, Tổ chức tài chính vi mô CEP – Chi nhánh Quận 6 chính thức hoạt động tại trụ sở mới

Khởi động “Tiếp sức doanh nghiệp Việt” 2026 cho SMEs Việt phát triển kinh doanh dài hạn trên TMĐT

Sản xuất - Kinh doanh 08:20

Cuối tháng 3 vừa qua tại Hà Nội, Shopee khởi động chương trình "Tiếp sức doanh nghiệp Việt 2026" với buổi đào tạo đầu tiên

Bảo đảm cung ứng điện tăng trưởng hai con số

Doanh nghiệp 08:00

EVN xác định nhiệm vụ quan trọng là bảo đảm cung ứng điện cho nền kinh tế để tăng trưởng hai con số

Agribank và Viettel hợp tác, kết nối sức mạnh vì tương lai số

Doanh nghiệp 21:00

Agribank cùng Viettel hướng tới mục tiêu phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn và góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia


