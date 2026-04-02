SAWACO chủ động nhiều giải pháp bảo đảm cấp nước mùa khô 2026

Chủ động ứng phó trước thách thức nguồn nước

Trước tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng xâm nhập mặn có xu hướng gia tăng, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm cấp nước an toàn trong mùa khô năm 2026. Công tác cung cấp nước sạch trên địa bàn TP.HCM hiện chịu tác động nhất định đến chất lượng nguồn nước trong bối cảnh phát triển kinh tế – xã hội dọc theo lưu vực sông Sài Gòn và Đồng Nai – hai nguồn nước thô quan trọng của Thành phố.

Trên cơ sở đó, SAWACO xác định mục tiêu trọng tâm là bảo đảm cấp nước ổn định, liên tục, đạt yêu cầu về chất lượng, áp lực và lưu lượng; không để xảy ra sự cố lớn gây yếu, thiếu nước trên diện rộng hoặc ảnh hưởng đến chất lượng nước sinh hoạt. Đồng thời, Tổng Công ty chú trọng nâng cao năng lực ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, ưu tiên cấp nước cho các khu vực trọng yếu.

Triển khai đồng bộ các giải pháp từ nguồn đến mạng lưới

Để thực hiện mục tiêu này, SAWACO triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp từ nguồn, nhà máy đến mạng lưới phân phối và công tác ứng phó sự cố. Các nhà máy và trạm cấp nước như cụm Nhà máy nước Thủ Đức, cụm Nhà máy nước Tân Hiệp, Nhà máy nước ngầm Tân Phú… luôn sẵn sàng vận hành tối đa công suất theo kế hoạch điều phối. Công tác phối hợp với ngành điện và các đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng, Trị An cũng được tăng cường nhằm bảo đảm nguồn điện ổn định và kiểm soát chất lượng nước thô đầu vào.

Chất lượng nước sau xử lý được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Các nhà máy chủ động chuẩn bị vật tư, bảo dưỡng định kỳ, sẵn sàng xử lý các sự cố tại trạm bơm, nhà máy và tuyến ống truyền tải. Đồng thời, các phương án cấp nước bằng xe bồn đến bệnh viện, trường học và khu dân cư trọng điểm được chuẩn bị để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân trong trường hợp cần thiết.

Nhân viên kiểm tra chất lượng nước tại Nhà máy nước Thủ Đức

Hệ thống kiểm soát, giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) của Nhà máy nước Tân Hiệp

Tăng cường năng lực điều phối và ứng phó sự cố

Ở cấp độ mạng lưới, các đơn vị quản lý chủ động rà soát hiện trạng, điều phối hợp lý nhằm tăng áp lực cho các khu vực cuối nguồn, nước yếu. Các giải pháp kỹ thuật như điều tiết van, đấu nối tăng áp, kiểm tra và sửa chữa hệ thống được triển khai đồng bộ; các trạm cấp nước dự phòng được duy trì trạng thái sẵn sàng vận hành.

Đảm bảo cấp nước ổn định, phục vụ người dân

Song song với các giải pháp ứng phó, SAWACO triển khai kế hoạch dài hạn nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ người dân. Tổng Công ty đã xây dựng phương án cân đối nguồn cung, xác định thứ tự ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, dịch vụ và sản xuất; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình phát triển mạng lưới, từng bước xóa bỏ các giải pháp cấp nước tạm thời.

Bên cạnh đó, SAWACO phối hợp với UBND các xã, phường rà soát và triển khai các chính sách hỗ trợ cấp nước cho người dân và các cơ sở sản xuất nông nghiệp tại khu vực bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, góp phần giảm bớt khó khăn trong mùa hạn.

Hiện SAWACO đang đảm nhiệm cung cấp nước sạch cho 78 phường và 15 xã trên địa bàn TP.HCM, duy trì mục tiêu cấp nước ổn định, liên tục, đạt chất lượng và tiếp tục giữ vững tỷ lệ 100% hộ dân thuộc khu vực quản lý được sử dụng nước sạch.

Với sự chuẩn bị chủ động và đồng bộ, SAWACO khẳng định quyết tâm bảo đảm cấp nước an toàn, ổn định phục vụ người dân Thành phố trong mùa khô năm 2026.