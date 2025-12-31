Thị trường
31/12/2025 13:31

SATA Tools Việt Nam sẻ chia cùng người dân vùng lũ Phú Yên

Ngày 18-12, Công ty TNHH HUACHEN Việt Nam – Đơn vị nhập khẩu độc quyền SATA Tools đã trao hàng trăm suất quà bà con Phú Yên chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão.

Được biết đến là đối tác cung ứng thiết bị công cụ cầm tay uy tín hàng đầu, đại diện cho thương hiệu danh tiếng đến từ Mỹ, HUACHEN không chỉ chú trọng phát triển kinh doanh mà còn luôn đề cao trách nhiệm xã hội. Trước những thiệt hại do thiên tai để lại tại miền Trung, tập thể SATA Tools Việt Nam đã nhanh chóng tổ chức đoàn thiện nguyện để trực tiếp san sẻ gánh nặng với cộng đồng.

Điểm đến của đoàn trong chuyến hành trình lần này là hai địa phương chịu thiệt hại nặng: Thị xã Đông Hòa và xã An Thạnh (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ). Tại đây, đại diện SATA Tools đã trực tiếp thăm hỏi, động viên tinh thần và trao tặng 400 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như xô đựng nước, 5kg gạo và phong bì tiền mặt trị giá 200.000 VNĐ. Tổng giá trị đợt trao tặng lên đến 122 triệu đồng. Những món quà tuy không quá lớn về vật chất nhưng lại vô cùng thiết thực trong thời điểm tái thiết sau bão, thể hiện tấm lòng "tương thân tương ái" của doanh nghiệp gửi đến bà con.

Đại diện SATA Tools chia sẻ, việc tận tay trao đi những bao gạo, những phong bì hỗ trợ không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là lời cam kết đồng hành bền vững của thương hiệu đối với thị trường và con người Việt Nam.

Hành trình tại Phú Yên đã khép lại nhưng dư âm ấm áp vẫn còn đọng lại. Hoạt động này một lần nữa khẳng định vị thế của Công ty TNHH HUACHEN và thương hiệu SATA Tools: Một đối tác tin cậy trong công việc và một doanh nghiệp giàu lòng nhân ái trong cộng đồng.

từ khóa : lòng nhân ái, hoàn cảnh khó khăn, tỉnh Phú Yên, con người việt nam, SATA Tools Việt Nam
