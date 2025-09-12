Sản phẩm bảo hiểm bán kèm: Mức phí nhỏ, quyền lợi lớn

Những lí do sản phẩm bán kèm "hút" khách hàng

Sức hút lớn nhất của sản phẩm bảo hiểm (BH) bán kèm nằm ở mức phí thấp nhưng quyền lợi chi trả vượt trội. Theo Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam), bộ tứ sản phẩm bán kèm được ra mắt từ đầu tháng 7 vừa qua đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm và tham gia của đông đảo khách hàng.

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ bán kèm giúp người tham gia bảo hiểm nhân thọ được bảo vệ toàn diện hơn

Chị Hường (30 tuổi, giáo viên mầm non) sau khi tham gia Sản phẩm BH liên kết chung Shinhan - An Thịnh, đã quyết định mua thêm Sản phẩm BH Bệnh hiểm nghèo nâng cao. Với mức phí BH của chị Hường là 5,8 triệu đồng/năm, chị được bảo vệ trước 91 bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn đầu, với quyền lợi chi trả lên tới 1 tỷ đồng cho hai bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu thuộc 2 nhóm khác nhau. Trường hợp mắc 2 bệnh giai đoạn cuối thuộc các nhóm khác nhau, quyền lợi có thể lên đến 200% số tiền BH. Tổng cộng, chị có thể nhận được quyền lợi chi trả BH lên tới 2,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sản phẩm BH Chăm sóc Sức khỏe Toàn diện cũng đang thu hút khách hàng khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng. Anh Thành (34 tuổi, chủ doanh nghiệp lữ hành), một khách hàng đang sở hữu hợp đồng Shinhan- An Thịnh cho biết: "Tôi chọn tham gia mức cao nhất là Kim Cương trong số 5 chương trình BH, với quyền lợi điều trị nội trú lên tới 3 tỷ đồng/năm. Với phạm vi BH từ Việt Nam đến toàn cầu, tôi hoàn toàn yên tâm nếu chẳng may gặp rủi ro sức khỏe ở bất cứ đâu."

Mang lại sự an tâm cho cả gia đình

Không chỉ gia tăng quyền lợi y tế, một số sản phẩm bán kèm của Shinhan Life Việt Nam còn có vai trò đặc biệt trong việc đảm bảo sự ổn định tài chính lâu dài cho cả gia đình, nên được khách hàng đón nhận tích cực.

Trong đó, sản phẩm BH Miễn thu phí do Bệnh hiểm nghèo của Shinhan Life Việt Nam giúp hợp đồng vẫn duy trì hiệu lực khi người tham gia chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo. Chị Linh, 31 tuổi, vừa tham gia thêm sản phẩm BH bán kèm này cho biết, chị đã có hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) Shinhan Life – Sống An Vui với phí thường niên năm là 50 triệu đồng. "Với phí BH chỉ 2.508.000 đồng/năm, nếu không may tôi mắc bệnh hiểm nghèo sẽ được Công ty hỗ trợ đóng phí cho cả Hợp đồng BH, để toàn bộ hợp đồng vẫn được duy trì. Như vậy, quyền lợi cho tôi và cả gia đình không bị gián đoạn", chị cho biết.

Một sản phẩm BH bán kèm khác của Shinhan Life Việt Nam cũng đang được nhiều khách hàng quan tâm là Sản phẩm BH Tử vong và Thương tật do Tai nạn. Chỉ với phí tham gia từ 1.630.000 đồng/năm, người tham gia có thể được chi trả lên tới 300% số tiền BH nếu không may tử vong do tai nạn.

Nhiều người tham gia BHNT đều lựa chọn thêm các sản phẩm bán kèm phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh

Rõ ràng, chỉ với khoản phí nhỏ nhưng mang lại giá trị lớn, BH bán kèm đang trở thành giải pháp hiệu quả giúp người tham gia mở rộng đáng kể quyền lợi bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình. Chính lợi ích thiết thực ấy khiến hầu hết người tham gia BHNT đều lựa chọn thêm ít nhất một đến hai sản phẩm bán kèm phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh.

Từ nhu cầu ngày càng lớn về bảo vệ toàn diện, Shinhan Life Việt Nam, doanh nghiệp BHNT được vinh danh là ‘Công ty bảo hiểm hàng đầu về chăm sóc sức khỏe toàn diện’ tại Giải thưởng Rồng Vàng 2025, đã liên tục phát triển các sản phẩm mới với chi phí hợp lý. Các giải pháp tài chính toàn diện và linh hoạt này không chỉ giúp khách hàng an tâm trước rủi ro, tận hưởng cuộc sống trọn vẹn mỗi ngày, mà còn khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của Shinhan Life Việt Nam trên hành trình xây dựng tương lai vững chắc cho hàng triệu gia đình Việt Nam./.