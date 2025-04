SAIGONBANK đặt mục tiêu lợi nhuận 300 tỉ đồng trong năm 2025

Đại hội diễn ra với sự đồng thuận cao từ các cổ đông, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chính sách chia cổ tức, kế hoạch kinh doanh và mục tiêu lợi nhuận.

Tại đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024; kế hoạch kinh doanh năm 2025; báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và các ủy ban trực thuộc; phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Năm 2024, SAIGONBANK duy trì hoạt động kinh doanh tích cực với tổng tài sản tăng 6%, huy động vốn tăng 8%, dư nợ tín dụng tăng 10% và tỉ lệ nợ nhóm 3-5 được kiểm soát ở mức 2,2%. Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận, đảm bảo thanh khoản tốt và tuân thủ đầy đủ các tỉ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đặc biệt, SAIGONBANK đã chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro theo chuẩn Basel II, đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp hướng tới chuẩn Basel III.

Sự kiên định với chiến lược phát triển an toàn, bền vững của ban lãnh đạo đã nhận được sự đồng tình từ cổ đông. Đại hội đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025, bao gồm: lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỉ đồng; dư nợ tín dụng tăng 10% so với năm 2024; thanh toán đối ngoại đạt 300 triệu USD; tổng tài sản và huy động vốn tăng 5% so với năm 2024; tỉ lệ nợ xấu duy trì trong giới hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đại hội cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỉ lệ 10%, dự kiến hoàn tất trong năm 2025 sau khi được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

"Trong năm 2025, SAIGONBANK sẽ tiếp tục ứng dụng các thành tựu công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa hoạt động, nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua hệ sinh thái số hiện đại, tiện ích" - đại diện lãnh đạo SAIGONBANK chia sẻ.

Tại đại hội, ban lãnh đạo đã trực tiếp giải đáp các câu hỏi và lắng nghe ý kiến đóng góp của cổ đông về các vấn đề liên quan đến cổ tức, lợi nhuận và định hướng tăng trưởng năm 2025. Với tinh thần minh bạch và cầu thị, các nội dung trình bày đã nhận được sự đồng thuận cao từ các cổ đông.