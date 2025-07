Sacombank 4 năm liền dẫn đầu lĩnh vực ngoại hối và thị trường vốn

Sacombank tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng khi lần thứ 4 liên tiếp được Tạp chí tài chính quốc tế The Asset bình chọn là "Ngân hàng có hoạt động ngoại hối và thị trường vốn tốt nhất Việt Nam 2025" (Best in Treasury and Working Capital SMEs Vietnam) trong khuôn khổ giải thưởng The Asset Triple A Award 2025.

Giải thưởng được xét chọn dựa trên các tiêu chí khắt khe về hiệu quả kinh doanh, năng lực cung cấp giải pháp tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), cùng với phản hồi tích cực từ khách hàng. Thành tựu này là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững của Sacombank trong việc đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là SMEs tối ưu hóa hoạt động tài chính.

The Asset, thành lập tại Hồng Kông (Trung Quốc) từ năm 1999, là một trong những tạp chí uy tín trong giới tài chính châu Á, với độc giả chủ yếu là các lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế khu vực. Giải thưởng của The Asset được đánh giá là thước đo uy tín dành cho các định chế tài chính xuất sắc tại châu Á.

Năm qua, Sacombank đạt nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực ngoại hối và thị trường vốn, đặc biệt trong hỗ trợ SMEs vượt qua biến động kinh tế. Ngân hàng đã triển khai giải pháp bán kỳ hạn (Forward) giúp doanh nghiệp nhập khẩu phòng ngừa rủi ro tỉ giá, với 95% khách hàng sử dụng giải pháp tiết kiệm được chi phí khi tỉ giá USD/VND tăng. Đồng thời, Sacombank đã giới thiệu giải pháp hoán đổi lãi suất (CCS) cho SMEs xuất nhập khẩu, tận dụng chênh lệch lãi suất VND-USD, hỗ trợ giảm chi phí và cố định dòng tiền. Ngoài ra, ngân hàng còn đẩy mạnh thanh toán thương mại biên giới bằng đồng Nhân dân tệ (CNY) với khả năng thanh khoản vượt trội ngay cả trong điều kiện thị trường gián đoạn, nhờ mạng lưới đối tác thanh toán rộng khắp biên giới và cửa khẩu. Những sáng kiến này giúp Sacombank khẳng định vị thế là đối tác chiến lược tin cậy của SMEs trong quản trị vốn và rủi ro ngoại hối, đóng góp tích cực vào ổn định và phát triển kinh tế.