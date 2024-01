Rực rỡ sắc màu ánh sáng tại Him Lam Thường Tín

Vào những ngày cuối năm trước khi bước qua thềm năm mới Giáp Thìn 2024, người dân khi đi qua dự án Him Lam Thường Tín ấn tượng bởi hệ thống đèn led rực rỡ được trang trí sinh động. Với số lượng đèn led trang trí lên đến 180.000 bóng, Him Lam Thường Tín khoác lên mình diện mạo mới lộng lẫy chào đón năm mới.

Him Lam Thường Tín, điểm check in mới tại trung tâm Thường Tín.

"Hội tụ thịnh vượng – lan tỏa hạnh phúc" là tinh thần chính của chủ đề "Sparkling City - Thành phố ngàn ánh sáng" trong năm 2024 tại Him Lam Thường Tín. Dự án tỏa sáng lấp lánh như một hộp quà khổng lồ với những chiếc nơ ánh sáng viền trên mặt tòa nhà. Điểm nhấn của công trình ánh sáng này là hình ảnh chú gấu Teddy khổng lồ ngay cổng chính với kính thước cao 9 m, dài đến 12 m được trang trí bởi 60.000 bóng đèn led.

Ngoài ra, tháp hộp quà khổng lồ cao đến 8m cũng là một điểm check in độc đáo không thể bỏ qua tại dự án Him Lam Thường Tín. Dọc tuyến lòng đường nội khu dự án được trang trí khung đèn dài bao quanh, tạo nên không gian check in lung linh và huyền ảo.

Cổng chào gấu Teddy khổng lồ, điểm nhấn tại "Thành phố ngàn ánh sáng" - Him Lam Thường Tín.

Chị Ngọc Hằng (26 tuổi, thị trấn Thường Tín) khách hàng tham quan tại dự án Him Lam Thường Tín chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với không gian trang trí độc đáo tại đây. Biết đến dự án thông qua các kênh truyền thông, nên tôi và gia đình đã rất hào hứng đến check in cho mình những tấm hình đẹp nhất để chào đón năm mới".

Công trình trang trí được xem là một biểu tượng năm mới rực rỡ tại Thường Tín khi mang đến sức sống mới hiện đại, sống động và đầy sức hút. Với tâm huyết kiến tạo nên một biểu tượng thương mại, tài chính dành cho giới thượng lưu đầu tiên tại Thường Tín, đây chính là món quà mà nhà phát triển và kinh doanh dự án – Trường Sơn Land muốn gửi gắm tới mảnh đất này.

Lối đi vào dự án được trang hoàng ánh sáng rực rỡ.

Him Lam Thường Tín tọa lạc trên mặt đường Dương Trực Nguyên DT427B (mở rộng 24m) tại khu vực trung tâm của thị trấn Thường Tín, được bao quanh bởi khu dân cư đông đúc và hệ thống tiện ích đa dạng.

Đây là một trong số ít những dự án gần hoàn thiện mới mở bán và sở hữu pháp lý hoàn chỉnh tại cửa ngõ phía Nam thủ đô. Các căn shophouse tại đây hiện đã có sổ hồng lâu dài và đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục thi công, khách hàng có thể tới tận nơi đánh giá về chất lượng công trình cũng như hạ tầng tiện ích, thiết kế và hiệu quả sinh lời thực tế của dự án.

Him Lam Thường Tín mang phong cách kiến trúc tân cổ điển với thiết kế 5 tầng 2 mặt tiền.

Đặc biệt, khách hàng sở hữu sản phẩm tại Him Lam Thường Tín dịp này sẽ có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm may mắn "Nhận nhà ở ngay - Xế xịn trao tay" với tổng giá trị lên tới gần 3 tỉ đồng như: xe Mercedes GLC 200, xe máy SH 160i 2023 phiên bản đặc biệt, tivi Samsung QLED 4K 75 inch, tủ lạnh Panasonic Inverter 417 lít.

Được kế thừa bước đệm nội lực kinh tế – tài chính lâu đời của khu vực, cộng hưởng với chiến lược tập trung phát triển mang tầm vóc trung tâm hành chính hiện đại và năng động, Him Lam Thường Tín hứa hẹn trở thành phố thương mại kiểu mẫu, tiên phong khởi tạo nên không gian sống thời thượng mang giá trị vượt thời gian, góp phần định danh tâm điểm phồn hoa của vùng đất cửa ngõ phía Nam Thủ đô.