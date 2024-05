Rủ nhau cùng mua căn hộ The Beverly, hội nhóm doanh nghiệp hưởng ưu đãi lớn từ Vinhomes

"Món hời" lớn khi rủ nhau cùng mua nhà Vinhomes

Vinhomes vừa khiến thị trường BĐS phía Nam dậy sóng với việc tung ra chính sách ưu đãi chưa từng có tiền lệ dành riêng cho hội nhóm doanh nghiệp mua sản phẩm thuộc dự án The Beverly, Vinhomes Grand Park.

Theo chính sách này, đối tượng nhận ưu đãi là cán bộ nhân viên hoặc chính doanh nghiệp mua các sản phẩm nhà ở của Vinhomes. Doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng các điều kiện như đã hoạt động từ 1 năm trở lên, trong khi cán bộ nhân viên phải có hợp đồng lao động chính thức trong doanh nghiệp, là đã có thể mua nhà theo chính sách hiếm có này. Đồng nghĩa, không cần phải sở hữu sẵn các BĐS Vinhomes, hội nhóm doanh nghiệp ngay trong lần đầu tiên giao dịch, tùy theo số căn mua, sẽ được hưởng ngay ưu đãi có giá trị tương đương với quyền lợi của thành viên CLB Khách hàng Tinh hoa Vinhomes - Vinhomes Elite Club tương ứng.

Cụ thể, hội nhóm doanh nghiệp mua từ 5 đến 9 căn tại dự án The Beverly sẽ được nhận ưu đãi 1%, tương đương thành viên hạng Topaz của CLB Khách hàng Tinh hoa; mua từ 10 đến 15 căn được hưởng quyền lợi tương đương thành viên hạng Ruby với ưu đãi 1,3%; mua trên 15 căn được xếp hạng tương đương thành viên Diamond và nhận ưu đãi 1,69%.

Có thể lấy ví dụ trực quan, một công ty có 15 nhân viên cùng nhau mua nhà tại The Beverly, với mỗi căn hộ có giá bán khoảng 5 tỉ đồng (chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì), khi đáp ứng các điều kiện kèm theo thì nhóm này sẽ được hưởng ưu đãi tương đương thành viên Diamond của Vinhomes Elite Club. Nhờ đó, mỗi nhân viên sẽ được chiết khấu ngay 1,69% trên giá bán, tức khoảng 85 triệu đồng. Tương tự, các công ty đầu tư BĐS khi mua số lượng căn hộ như trên cũng hưởng lợi nhuận ngay lập tức từ khoản ưu đãi 85 triệu đồng/căn mà Vinhomes dành cho khách hàng hội nhóm doanh nghiệp.

Vinhomes liên tục phát triển những chiến lược để gia tăng giá trị cộng đồng cư dân

Trước đó, chính sách ưu đãi dành cho thành viên Vinhomes Elite Club đã được Vinhomes triển khai tại các dự án trên cả nước nhằm tri ân cư dân, khách hàng và nhà đầu tư. Tùy theo số lượng, giá trị BĐS đang nắm giữ, khách hàng sẽ được xếp hạng vào các nhóm gồm Topaz, Ruby, Diamond và Diamond Elite. Mỗi nhóm sẽ được hưởng mức chiết khấu tùy theo hạng thành viên và có sự chênh lệch 30% so với hạng liền kề. Bảng xếp hạng của Vinhomes Elite Club sẽ được tính toán theo dữ liệu 12 tháng liền kề và kết thúc vào ngày 31-12 hằng năm.

Đặc biệt, Top 150 thành viên thuộc hạng Diamond Elite còn được nhận thêm những ưu đãi đặc quyền khác của Vinhomes Elite Club. Trong đó, 50 thành viên xếp hạng cao nhất sẽ được tặng một gói khám sức khỏe tại Vinmec trị giá tới 55 triệu đồng; 100 khách hàng tiếp theo sẽ được tặng một gói nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại Vinpearl Nha Trang, Phú Quốc, Nam Hội An và đi kèm với một bữa tiệc BBQ VIP.

Những cư dân tinh hoa của Vinhomes Grand Park được nhận nhiều ưu đãi của Vinhomes Elite Club

Chính sách độc nhất "đốt nóng" thị trường

Ngay sau khi Vinhomes công bố thông tin liên quan đến những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên của Vinhomes Elite Club và hội nhóm doanh nghiệp, thị trường phía Đông nói riêng và TP HCM nói chung đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Đặc biệt, chính sách ưu đãi này được nhiều cán bộ nhân viên các doanh nghiệp đang hoạt động tại TP Thủ Đức đánh giá là hiếm có, giúp họ dễ dàng tiếp cận với cơ hội sở hữu nhà ở sang trọng, đẳng cấp với mức ưu đãi thiết thực. Đây cũng là tiền đề để khởi tạo cuộc sống mới cùng những hàng xóm là chính các đồng nghiệp cùng chất, hợp gu.

Vinhomes Grand Park đang có một tháng 5 bùng nổ với sự quan tâm của khách hàng tăng vọt sau khi các chính sách ưu đãi "khủng" được công bố

Anh Hoàng Văn Đông, nhân viên một khu chế xuất tại TP Thủ Đức, cho biết: "Hơn 10 đồng nghiệp trong công ty tôi đã lên kế hoạch cùng mua nhà tại Vinhomes Grand Park để nhận ngay ưu đãi đặc biệt chỉ có trong tháng 5 này. Có người tính mua để ở, có người mua để đầu tư".

Sức hút của chính sách mới còn đến từ những lợi thế sẵn có của The Beverly - tòa căn hộ cao cấp nhất tại Vinhomes Grand Park. Sở hữu vị trí đắc địa, tầm view độc bản cùng hệ tiện ích đậm chất Mỹ, The Beverly vừa là không gian sống thời thượng vừa gợi mở một cơ hội đầu tư hấp dẫn. Sở hữu căn hộ The Beverly lúc này, nhà đầu tư còn đón đầu được "thời điểm vàng" khi bộ đôi siêu tiện ích mới là TTTM Vincom Mega Mall với phong cách Life-Design Mall lớn nhất miền Nam và công viên chủ đề VinWonders đầu tiên tại TP HCM chuẩn bị đi vào hoạt động.

The Beverly đang là lựa chọn hấp dẫn của nhiều khách hàng khi tận dụng các chính sách hấp dẫn của Vinhomes Elite Club và ưu đãi cho hội nhóm doanh nghiệp của Vinhomes

Chưa hết, The Beverly cũng là dự án duy nhất tại phía Nam được Vinhomes áp dụng chính sách trả góp 15 năm cố định lãi suất, giúp cơ hội sở hữu nhà càng dễ dàng hơn với khách hàng. Cụ thể, khách hàng chỉ cần trả trước 30% và được đảm bảo lãi suất cố định chỉ từ 7%-9,5%/năm trong suốt thời gian vay, giúp xóa bỏ mọi nỗi lo về biến động thị trường và lãi suất thả nổi.

Với phương án vay ngân hàng, khách hàng và nhà đầu tư sẽ được hỗ trợ lãi 0% trong 24 tháng. Bên cạnh chính sách ưu đãi hấp dẫn, khách hàng còn được nhận các gói quà tặng giá trị khác như gói nội thất, 5 năm miễn phí quản lý, gói sử dụng taxi Xanh SM, gói dịch vụ sức khỏe Vinmec…

Với sản phẩm vượt trội cùng chính sách bán hàng đột phá, The Beverly nói riêng và Vinhomes Grand Park đang trở thành tâm điểm thị trường BĐS phía Nam, đồng thời mở ra cơ hội an cư đẳng cấp cũng như đầu tư chắc thắng cho khách hàng, đặc biệt là các hội nhóm doanh nghiệp với tư duy và tầm nhìn nhanh nhạy.