Ra mắt website cung cấp kiến thức đúng về sức khỏe tình dục - sinh sản

Sáng kiến có 2 hoạt động chính là xây dựng website "Like it is - Nó là thế đó!" để cung cấp kiến thức và thông tin chính xác, được kiểm chứng bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sức khỏe tình dục (SKTD) và sức khỏe sinh sản (SKSS), cho vị thành niên và giới trẻ, đặc biệt là các đối tác nhân sự trẻ của Weploy.

Ngay trên website cũng có rất nhiều khóa học được thẩm định chuyên môn từ bác sĩ chuyên khoa để các bạn tham gia học online mọi lúc mọi nơi để củng cố và bổ sung thêm kiến thức mới cho mình.

Talkshow "Cùng GenZ cởi mở chuyện SKSS & SKTD" với nhiều góc nhìn thú vị từ chuyên gia

Đồng hành cùng bạn trẻ, MSIVN - tổ chức phi chính phủ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và Weploy - Giải pháp tuyển dụng nhân sự F&B nhanh chóng từ Úc cũng chính thức ra mắt nền tảng website trực tuyến "Like it is - Nó là thế đó!". Website như người bạn đồng hành mọi nơi mọi lúc cho giới trẻ và các bạn trẻ làm việc trong lĩnh vực F&B, giúp cung cấp kiến thức và thông tin chính xác, được kiểm chứng bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực SKSS và SKTD của MSIVN.